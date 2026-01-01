Природа Грузии через призму уникального сорта вина Усахелаури
Начало: Ваш адрес проживания в Тбилиси
«Это уникальная возможность совместить природу и гастрономию»
Расписание: май-октябрь
25 янв в 09:00
26 янв в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Звёздная Грузия: индивидуальный тур с посещением обсерватории и курортного Боржоми
Насладиться пикником к горах, рассмотреть созвездия в телескоп и попробовать минералку-легенду
Начало: Кутаиси, точные место и время по договорённости
«Здесь мы заварим чай, устроим небольшой пикник с сыром, овощами и зеленью в окружении потрясающих панорам Кавказского хребта, а, возможно, окажемся среди облаков и тумана, окутывающих вершины»
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
€150 за человека
В Грузию своей компанией: Кутаиси, Тбилиси, Чиатура и Сигнахи с треккингами в горах
Взойти на гору Цхраджвари, побывать в 7 городах, заглянуть на винзавод и в пещеру Прометея
Начало: Аэропорт Кутаиси, 10:00
«Вечером поужинаем в национальном кафе с музыкой»
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
€800 за человека
