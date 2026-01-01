-
10%
Сванетия: история в окружении гор
Сванетия - труднодоступный регион Грузии. За три дня вы увидите сванские башни, дворец Дадиани, высокогорную общину Ушгули, ледник и многое другое
Начало: Кутаиси, точное место по договорённости, 9:00
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
18 000 ₽
20 000 ₽ за человека
Потайные уголки курорта Цхалтубо и уют Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы с нашим туром по Кутаиси и Цхалтубо. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Центральная площадь Кутаиси, у Колхидского фонтана...
30 янв в 08:00
31 янв в 08:00
45 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур из Кутаиси навстречу горным склонам, вековой архитектуре и древнегреческим мифам
Погулять по каньонам Мартвили и Окаце, вспомнить Прометея и аргонавтов, увидеть башни и святыни
Начало: Кутаиси, точное место - по договорённости, 8:00
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
€90 за человека
От моря до серных источников и гор: только вы и самые живописные уголки Грузии
Погулять по Батуми и Старому Тбилиси, заглянуть в Боржоми и ощутить атмосферу Кахетии и Казбеги
Начало: Аэропорт Кутаиси, время зависит от времени вашего ...
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$650 за человека
В Грузию своей компанией: Кутаиси, Тбилиси, Чиатура и Сигнахи с треккингами в горах
Взойти на гору Цхраджвари, побывать в 7 городах, заглянуть на винзавод и в пещеру Прометея
Начало: Аэропорт Кутаиси, 10:00
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
€800 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «8 марта»
Самые популярные туры этой рубрики в Кутаиси
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
- Сванетия: история в окружении гор;
- Потайные уголки курорта Цхалтубо и уют Кутаиси;
- Индивидуальный тур из Кутаиси навстречу горным склонам, вековой архитектуре и древнегреческим мифам;
- От моря до серных источников и гор: только вы и самые живописные уголки Грузии;
- В Грузию своей компанией: Кутаиси, Тбилиси, Чиатура и Сигнахи с треккингами в горах.
Сколько стоит тур в Кутаиси в январе 2026
Сейчас в Кутаиси в категории "8 марта" можно забронировать 5 авторских туров от 90 до 45 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Кутаиси на 2026 год по теме «8 марта», 6 ⭐ отзывов, цены от 90₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март