Отдых на море, экскурсии и природные чудеса: Кутаиси, Батуми и чёрные пляжи Уреки
Посетить пещеру Прометея, исследовать улочки Батуми и расслабиться на побережье
Начало: Аэропорт Кутаиси, встретим в любое время
3 мая в 08:00
10 мая в 08:00
€630 за человека
Индивидуальный тур из Кутаиси навстречу горным склонам, вековой архитектуре и древнегреческим мифам
Погулять по каньонам Мартвили и Окаце, вспомнить Прометея и аргонавтов, увидеть башни и святыни
Начало: Кутаиси, точное место - по договорённости, 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€90 за человека
В Грузию своей компанией: Кутаиси, Тбилиси, Чиатура и Сигнахи с треккингами в горах
Взойти на гору Цхраджвари, побывать в 7 городах, заглянуть на винзавод и в пещеру Прометея
Начало: Аэропорт Кутаиси, 10:00
€1500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «На майские»
Самые популярные туры этой рубрики в Кутаиси
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Кутаиси в ноябре 2025
Сейчас в Кутаиси в категории "На майские" можно забронировать 3 тура от 90 до 1500.
Забронируйте тур в Кутаиси на 2025 год на майские, цены от €90. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь