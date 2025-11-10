Мои заказы

Индивидуальный тур из Кутаиси навстречу горным склонам, вековой архитектуре и древнегреческим мифам

Погулять по каньонам Мартвили и Окаце, вспомнить Прометея и аргонавтов, увидеть башни и святыни
Грузинские хребты Кавказа, укутанные одеялом густых лесов и лугов, скрывают скалистые каньоны, бирюзовые ниточки рек, гул водопадов и помнят времена древнегреческих богов, титанов и Колхидского царства.

Мы отправимся в эти удивительные
горы и увидим многое: с высоты полюбуемся просторами Сванетии, Рачи и Имеретии, обойдём каньоны Мартвили и Окаце, в тёплое время сможем освежиться в прохладных водах и вдохнуть ароматы цветов, растущих только тут.

На этом пути нам встретятся шедевры зодчества — монастырь, княжеский дворец, крепости и башни, возраст которых исчисляется столетиями.

А также поднимемся на плато Хвамли, связанное с легендами о Прометее, похитившем огонь для людей, и аргонавтах, прибывших сюда за золотым руном.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите ветровку, длинные штаны, солнцезащитные очки, головной убор.

Программа тура по дням

1 день

Каньоны Мартвили и Окаце, архитектура, малоизвестные уголки

Утром встретимся в Кутаиси и направимся к Мартвильскому каньону. Полюбуемся бирюзовыми водами в окружении крутых скал, гуляя пешком. Можно покататься на лодке.

Доберёмся к малоизвестному водопаду и заброшенной ГЭС неподалёку. В хорошую погоду можно будет искупаться. Заедем в Мартвильский монастырь и резиденцию князей Дадиани.

Задержимся у ещё одного шедевра природы — каньона реки Окаце. Побываем на винодельне села Салхино, где делают вкуснейшее красное полусладкое.

Каньоны Мартвили и Окаце, архитектура, малоизвестные уголки
2 день

Древние башни и крепости, плато Хвамли

Продолжим путь. Остановимся у каскадного водопада, осмотрим древние крепости и башни поблизости.

По живописному серпантину, окружённому лесом, поднимемся на вершину карстового плато Хвамли. Эти места связаны с легендами об аргонавтах, прибывших в Колхиду за золотым руном, и Прометее, похитившем огонь для людей.

Будем много гулять, любуясь пейзажами. Отсюда видны суровые горы Сванетии — Тетнульд и Шхара, а также просторы Рачи и Имеретии. В тёплое время года встретим много цветов, не растущих в долинах. Исследуем пещеры и полости, в которых никогда не тает снег.

Ближе к ночи вернёмся в Кутаиси.

Древние башни и крепости, плато Хвамли

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Кутаиси и обратно в ваш город
  • Проживание - около € 20
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кутаиси, точное место - по договорённости, 8:00
Завершение: Кутаиси, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго
Серго — ваш гид в Кутаиси
Провёл экскурсии для 1341 туриста
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!
