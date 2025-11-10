Утром встретимся в Кутаиси и направимся к Мартвильскому каньону. Полюбуемся бирюзовыми водами в окружении крутых скал, гуляя пешком. Можно покататься на лодке.

Доберёмся к малоизвестному водопаду и заброшенной ГЭС неподалёку. В хорошую погоду можно будет искупаться. Заедем в Мартвильский монастырь и резиденцию князей Дадиани.

Задержимся у ещё одного шедевра природы — каньона реки Окаце. Побываем на винодельне села Салхино, где делают вкуснейшее красное полусладкое.