-
10%
Сванетия: история в окружении гор
Сванетия - труднодоступный регион Грузии. За три дня вы увидите сванские башни, дворец Дадиани, высокогорную общину Ушгули, ледник и многое другое
Начало: Кутаиси, точное место по договорённости, 9:00
Сегодня в 08:00
18 ноя в 08:00
18 000 ₽
20 000 ₽ за человека
В Грузию своей компанией: Кутаиси, Тбилиси, Чиатура и Сигнахи с треккингами в горах
Взойти на гору Цхраджвари, побывать в 7 городах, заглянуть на винзавод и в пещеру Прометея
Начало: Аэропорт Кутаиси, 10:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€1500 за человека
2 разные Сванетии - Нижняя и Верхняя: индивидуальная поездка из Кутаиси в горы
Насладиться отдыхом на природе, изучить колоритный регион от и до, увидеть башни, церковь и замок
Начало: Кутаиси, точное место - по договорённости, 8:00
15 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
€400 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «На 8 Марта»
Самые популярные туры этой рубрики в Кутаиси
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Кутаиси в ноябре 2025
Сейчас в Кутаиси в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 400 до 18 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Забронируйте тур в Кутаиси на 2025 год на 8 марта, 6 ⭐ отзывов, цены от 400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь