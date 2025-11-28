Звёздная Грузия: индивидуальный тур с посещением обсерватории и курортного Боржоми
Насладиться пикником к горах, рассмотреть созвездия в телескоп и попробовать минералку-легенду
Начало: Кутаиси, точные место и время по договорённости
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
€150 за человека
Отдых на море, экскурсии и природные чудеса: Кутаиси, Батуми и чёрные пляжи Уреки
Посетить пещеру Прометея, исследовать улочки Батуми и расслабиться на побережье
Начало: Аэропорт Кутаиси, встретим в любое время
3 мая в 08:00
10 мая в 08:00
€630 за человека
Малоизведанная грузинская Швейцария с выездом из Кутаиси: горная Рача только для вас
Полюбоваться пиками и альпийскими лугами, пройти по речному каньону, осмотреть древние башни и собор
Начало: Ваше место проживания в Кутаиси, точное время - по...
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
€350 за человека
Перезагрузка в Шови с выездом из Кутаиси: индивидуальный треккинг-тур
Отправиться в горно-лесной край гулять по тропам, слушать тишину и любоваться грузинскими Альпами
Начало: Кутаиси, 8:00
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
€350 за человека
2 разные Сванетии - Нижняя и Верхняя: индивидуальная поездка из Кутаиси в горы
Насладиться отдыхом на природе, изучить колоритный регион от и до, увидеть башни, церковь и замок
Начало: Кутаиси, точное место - по договорённости, 8:00
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
€400 за человека
Индивидуальный тур из Кутаиси навстречу горным склонам, вековой архитектуре и древнегреческим мифам
Погулять по каньонам Мартвили и Окаце, вспомнить Прометея и аргонавтов, увидеть башни и святыни
Начало: Кутаиси, точное место - по договорённости, 8:00
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
€90 за человека
Скрытые уголки Сванетии: индивидуальный мини-тур по Колхидскому заповеднику и маленьким городам
Посетить заброшенный курорт Анаклия и побывать на пляже с магнитным песком в Уреки
Начало: Кутаиси, 11:00
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
$150 за человека
От моря до серных источников и гор: только вы и самые живописные уголки Грузии
Погулять по Батуми и Старому Тбилиси, заглянуть в Боржоми и ощутить атмосферу Кахетии и Казбеги
Начало: Аэропорт Кутаиси, время зависит от времени вашего ...
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
$650 за человека
