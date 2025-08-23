Индивидуальная
Скальный Уплисцихе и его тайны: экскурсия по древнему городу Грузии
Погрузитесь в историю древней Грузии с экскурсией в Уплисцихе, где каждый камень хранит загадки прошлого
Древний Мцхета и скальный Уплисцихе
Путешествие в сердце Грузии: Мцхета и Уплисцихе. Откройте для себя древние храмы и пещеры, ощутите дух времени и величие истории
Древняя история и СПА-релакс
