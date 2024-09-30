4 часа
Групповая
до 20 чел.
Мцхета - древняя столица Грузии
Откройте для себя древнюю столицу Грузии - Мцхету. Насладитесь панорамными видами, посетите исторические храмы и попробуйте грузинское вино
Начало: Улица Коте Абхази, 44, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$20 за человека
2 часа
Мини-группа
до 9 чел.
Немецкий Тифлис
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
26 янв в 12:00
$35 за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Славянское наследие в Грузии: от Пушкина до Булгакова
Погрузитесь в мир славянского влияния на Грузию, открывая исторические связи через архитектуру и культуру Мцхета
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
26 янв в 12:00
$29 за человека
3 часа
Групповая
до 13 чел.
Прогулка по Тбилиси
Откройте для себя уникальные места Тбилиси: от серных бань до крепости Нарикала. Эта экскурсия станет незабываемым приключением
Начало: Улица Ованеса Туманяна №23
Расписание: Каждый день в 10:00, 13:00, 17:00, 20:00
Завтра в 10:00
26 янв в 10:00
$23 за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия: Еврейское наследие Грузии в Мцхета
Погрузитесь в уникальную атмосферу Еврейского квартала Мцхета, исследуя богатую историю и культуру грузинских евреев
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
26 янв в 12:00
$33 за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Тифлисский Халифат
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
26 янв в 12:00
$29 за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия Арт-Гид в Мцхета: искусство Сололаки и аристократизм
Погрузитесь в атмосферу искусства и архитектуры Мцхета, открывая тайны Сололаки и его знаменитых меценатов
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
26 янв в 13:00
$29 за человека
скидка
50%
10 часов
Групповая
до 15 чел.
Древняя Мцхета и Уплисцихе за 1 день
Узнайте тайны первой столицы Грузии, посетите древний Уплисцихе и дом-музей Сталина. Комфортная поездка на микроавтобусе с опытным гидом
Начало: У собора Светицховели
Расписание: ежедневно в 09:50
Завтра в 09:50
26 янв в 09:50
50€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья30 сентября 2024Недолгая (часа четыре) экскурсия по ближайшим старинным храмам около Тбилиси.
- ВВасилий20 сентября 2024Древнюю столицу Грузии, места захоронения великих исторических личностей. Древние храмы и монастыри
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Групповые»
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