1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
«В городе Гори вы сможете посетить музей Сталина, дворец готического сталинского стиля – главное здание комплекса – был построен в 1951 году как музей местной истории, но с самого начала был задуман, как мемориал Сталина»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури: путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древних традиций и сакральной архитектуры, посетив Мцхета и замок Ананури в одной экскурсии
«Мцхета, как город-музей, интересен сам по себе»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€265 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Монастырь Джвари, конная прогулка и прелести старого Тбилиси
Погрузитесь в историю Грузии, наслаждаясь красотой Мцхеты, монастыря Джвари и живописными видами во время конной прогулки
«Затем мы спустимся в город-музей Мцхету, центр духовной жизни Грузии: вы осмотрите знаменитые монастырские комплексы древней столицы Иберии и познакомитесь с историей развития христианства в Грузии»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от €120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
11 часов
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Путешествие по древним храмам Мцхеты и пещерному городу Уплисцихе. Узнайте о важнейших вехах истории Грузии и легендарных правителях
Начало: Место вашего проживания
«По дороге к пещерному городу, по желанию, мы сделаем остановку в Гори, где вы сможете посетить дома-музей Сталина, после чего отправимся в Уплисцихе»
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в древней Мцхете
Погрузитесь в атмосферу древней Мцхеты и получите профессиональные фотографии на память. Виды на монастырь Джвари и церковь Светицховели ждут вас
11 июня в 11:00
12 июня в 11:30
€170 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 мая 2024Нам не повезло с погодой, зато очень повезло с гидом! Огромное спасибо Нукри за отличную экскурсию и за полезную информацию, следующий день в Тбилиси благодаря этому провели просто замечательно.
- VVictoria4 мая 2024У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
- ЕЕлена25 апреля 2024Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
- ММирца8 апреля 2024Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!
- ММария1 апреля 2024Давид очень приятный интеллигентный человек, который глубоко любит свою страну и умеет прекрасно о ней рассказывать, причем на очень грамотном
- ВВадим-Богдан26 июля 2023Провели прекрасно день. Гид встречает гостеприимно с грузинским вином. Рассказывает увлекательную историю Грузии и показывает красивые места. Отдельно спасибо за сделаные на память фотографии. Экскурсовод показал невероятно красивые места. И конечно же накормил вкусной грузинской пищей. Всем советую.
- ЛЛилия23 июня 2023Огромное спасибо,, Nukri, за проведенный день в нашей компании, за интересные рассказы, за юмор, за уютный ресторан с вкусной едой,
- ППолина14 июля 2019Марина была нашим самым лучшим гидом в Грузии и, наверное, за все экскурсии во всех уголках планеты, на которых мы
- ММихаил17 июня 2019Достойная, познавательная экскурсия. Особая благодарность Гоче. Насыщенно, интересно с колоритом и подарками. Пройти все за 8 часов не возможно, ездили почти 12, по нашей просьбе даже купались в Тбилисском море. Удобный автомобиль. Все для индивидуальных экскурсий. Масса положительных эмоций и впечатлений.
- ЮЮля15 мая 2019Ездили на экскурсию в мае, очень понравилась поездка, специально выбирала чтобы в один день побывать не только в Мцхете, очень понравился монастырь Шиомгвиме, малолюдное и приятное место. Спасибо большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Музеи»
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