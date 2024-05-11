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были. Она рассказывала то, что было интересно всей группе (7 человек. ) и знала ответы на все вопросы. Марина блестяще владеет исторической и бытовой частью, подскажет где найти лучшие специи/еду. По ее рекомендации мы: купили лучшие специи, попробовали лучшие хинкали и купили чурчхеллу из вина! Она искренне любит Грузию и всей душой стремиться передать свои чувства своим подопечным на экскурсии. Мы с огромным удовольствием вернемся к ней и порекомендуем любому, кто захочет открыть для себя Тбилиси. Марина, огромное Вам спасибо и теплые приветы из Москвы!