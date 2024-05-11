Музеи и искусство Мцхеты

Найдено 5 экскурсий в категории «Музеи» в Мцхете, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
«В городе Гори вы сможете посетить музей Сталина, дворец готического сталинского стиля – главное здание комплекса – был построен в 1951 году как музей местной истории, но с самого начала был задуман, как мемориал Сталина»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури (из Мцехты)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури: путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древних традиций и сакральной архитектуры, посетив Мцхета и замок Ананури в одной экскурсии
«Мцхета, как город-музей, интересен сам по себе»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
265 за всё до 6 чел.
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Монастырь Джвари, конная прогулка и прелести старого Тбилиси
Погрузитесь в историю Грузии, наслаждаясь красотой Мцхеты, монастыря Джвари и живописными видами во время конной прогулки
«Затем мы спустимся в город-музей Мцхету, центр духовной жизни Грузии: вы осмотрите знаменитые монастырские комплексы древней столицы Иберии и познакомитесь с историей развития христианства в Грузии»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от 120 за всё до 15 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Путешествие по древним храмам Мцхеты и пещерному городу Уплисцихе. Узнайте о важнейших вехах истории Грузии и легендарных правителях
Начало: Место вашего проживания
«По дороге к пещерному городу, по желанию, мы сделаем остановку в Гори, где вы сможете посетить дома-музей Сталина, после чего отправимся в Уплисцихе»
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
180 за всё до 3 чел.
Фотосессия в древней Мцхете
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в древней Мцхете
Погрузитесь в атмосферу древней Мцхеты и получите профессиональные фотографии на память. Виды на монастырь Джвари и церковь Светицховели ждут вас
11 июня в 11:00
12 июня в 11:30
170 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
    Нам не повезло с погодой, зато очень повезло с гидом! Огромное спасибо Нукри за отличную экскурсию и за полезную информацию, следующий день в Тбилиси благодаря этому провели просто замечательно.
  • V
    Victoria
    4 мая 2024
    Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
    У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
    У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
  • М
    Мирца
    8 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!
  • М
    Мария
    1 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Давид очень приятный интеллигентный человек, который глубоко любит свою страну и умеет прекрасно о ней рассказывать, причем на очень грамотном
    читать дальше

    и правильном русском языке, что тоже немаловажно и приятно. При этом очень гибкий и всегда готовый подстроиться под ваши пожелания. Очень чистый и комфортный автомобиль, Давид спокойный и опытный водитель. Расстались друзьями и очень довольными поездкой!

  • В
    Вадим-Богдан
    26 июля 2023
    Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
    Провели прекрасно день. Гид встречает гостеприимно с грузинским вином. Рассказывает увлекательную историю Грузии и показывает красивые места. Отдельно спасибо за сделаные на память фотографии. Экскурсовод показал невероятно красивые места. И конечно же накормил вкусной грузинской пищей. Всем советую.
    Провели прекрасно день. Гид встречает гостеприимно с грузинским вином. Рассказывает увлекательную историю Грузии и показывает красивые места
  • Л
    Лилия
    23 июня 2023
    Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
    Огромное спасибо,, Nukri, за проведенный день в нашей компании, за интересные рассказы, за юмор, за уютный ресторан с вкусной едой,
    читать дальше

    за аккуратную езду, за интересные места… Мы все очень рады, что встретили такого гида, как Nukri, замечательного человека… Обязательно будем рекомендовать его своим друзьям. Удачи тебе, Nukri!

  • П
    Полина
    14 июля 2019
    Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури (из Мцехты)
    Марина была нашим самым лучшим гидом в Грузии и, наверное, за все экскурсии во всех уголках планеты, на которых мы
    читать дальше

    были. Она рассказывала то, что было интересно всей группе (7 человек. ) и знала ответы на все вопросы. Марина блестяще владеет исторической и бытовой частью, подскажет где найти лучшие специи/еду. По ее рекомендации мы: купили лучшие специи, попробовали лучшие хинкали и купили чурчхеллу из вина! Она искренне любит Грузию и всей душой стремиться передать свои чувства своим подопечным на экскурсии. Мы с огромным удовольствием вернемся к ней и порекомендуем любому, кто захочет открыть для себя Тбилиси. Марина, огромное Вам спасибо и теплые приветы из Москвы!

  • М
    Михаил
    17 июня 2019
    Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
    Достойная, познавательная экскурсия. Особая благодарность Гоче. Насыщенно, интересно с колоритом и подарками. Пройти все за 8 часов не возможно, ездили почти 12, по нашей просьбе даже купались в Тбилисском море. Удобный автомобиль. Все для индивидуальных экскурсий. Масса положительных эмоций и впечатлений.
  • Ю
    Юля
    15 мая 2019
    Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
    Ездили на экскурсию в мае, очень понравилась поездка, специально выбирала чтобы в один день побывать не только в Мцхете, очень понравился монастырь Шиомгвиме, малолюдное и приятное место. Спасибо большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мцхете
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
  2. Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури (из Мцехты)
  3. Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
  4. Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
  5. Фотосессия в древней Мцхете
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в июне 2024
Сейчас в Мцхете в категории "Музеи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 120 до 265. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Мцхете на 2024 год по теме «Музеи», 28 ⭐ отзывов, цены от €120. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам