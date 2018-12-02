6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тбилиси-Мцхета: уникальное путешествие по древним легендам
Загляните в сердце Грузии с экскурсией по Тбилиси и Мцхете. Откройте для себя уникальные истории, архитектурные шедевры и духовные святыни
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
€154 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
Индивидуальная экскурсия по Мцхете и замку Ананури. Узнайте о православных святынях, исторических памятниках и легендах Грузии
Начало: Заеду по месту жительства
Завтра в 10:00
5 авг в 10:00
€160 за всё до 3 чел.
скидка
20%
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по монастырям и соборам Мцхеты
Мцхета - древний город, хранящий историю православия в Грузии. Посетите монастыри Джвари и Самтавро, собор Светицховели и Шио-Мгвимский монастырь
Начало: Место проживания туристичесской группы
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
от 110€88 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 декабря 2018Огромное спасибо, Дина! Мы провели с Вами два потрясающих дня в необыкновенной стране!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Самое главное»
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