Экскурсии со скидкой в Мцхете до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Мцхете, цены от €103, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
На машине
скидка
10%
43 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадки Мцхеты: Путешествие по древней столице Грузии с эксклюзивным гидом
Исследуйте Мцхету, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия раскроет вам секреты древней Грузии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
20 июля в 08:30
21 июля в 12:00
от 114103 за всё до 3 чел.
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
На машине
скидка
10%
16 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
Завтра в 09:00
14 июля в 09:00
200180 за всё до 4 чел.
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
На машине
скидка
5%
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тбилиси-Мцхета: уникальное путешествие по древним легендам
Загляните в сердце Грузии с экскурсией по Тбилиси и Мцхете. Откройте для себя уникальные истории, архитектурные шедевры и духовные святыни
14 июля в 08:00
15 июля в 08:00
154147 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 июня 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Мечта всех туристов - оказаться в стране с местным, который влюблен в свою страну, умеет о ней красиво рассказать, да и сам является интересным человеком, ярким, достойным представителем своей страны. Вот нам так повезло с Давидом. Будем помнить.
  • Н
    Нина
    21 июня 2024
    Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
    Невероятная по своему наполнению экскурсия! Зураб - прекрасный рассказчик, который абсолютно точно влюблён в своё дело и влюбляет в него
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    людей вокруг себя! Не представляю теперь экскурсии с кем-то другим, потому что так интересно подавать такое количество материала могут единицы! Теперь с еще большим восторгом, восхищением и трепетом отношусь к истории грузинского народа! Несколько раз подступали слезы и ком к горлу от величия и гордости за прекрасную Грузию! Спасибо, что несёте свои знания и любовь к истории в массы!

  • о
    ольга
    27 мая 2024
    Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
    Добрый день! Брали экскурсию с Зурабом в Мцхету. Чудесный гид, чудесная экскурсия! Очень интересная информация от начала и до конца экскурсии))остались в полном восторге и с огромным багажом впечатлений!
  • М
    Максим
    23 мая 2024
    Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
    Отличный экскурсовод с большим количеством знаний.
  • G
    Gennady
    8 мая 2024
    Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
    Отличная, познавательная экскурсия от Дианы на комфортабельном просторном минивэне! Наилучшие рекомендации!
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
  • М
    Мирца
    8 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!
  • В
    Виктория
    7 января 2024
    Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
    Прекрасно провели день с Дианой! Отличный маршрут и локации, все очень впечатляет и с первых знакомств влюбляет в страну . Диана прекрасный рассказчик и очень хороший человек. Будем рекомендовать ее друзьям, которые собираются в Грузию.
  • Т
    Татьяна
    10 ноября 2023
    Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
    Мы побывали на двух экскурсиях -"Кахетия — песнь солнца, гор и виноградной лозы" и "Тбилиси-Мцхета: две древние легенды". Диана - отличный
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    гид. Она не только была внимательной и оперативно отвечала на все наши вопросы до начала экскурсий, но и проявила себя как приятный собеседник и настоящий профессионал в своем деле. Спасибо, Диана, за ваше теплое отношение, за интересные факты и за создание такого прекрасного дня! Мы унесли с собой не только великолепные фотографии, но и невероятные воспоминания, которые будут с нами надолго. Ваш профессионализм и доброжелательность сделали наши экскурсии неповторимыми. Благодарим вас за такой незабываемый опыт!

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Скидки»

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  1. Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
  2. Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
  3. Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в июле 2024
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