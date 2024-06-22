1 чел.
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10%
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадки Мцхеты: Путешествие по древней столице Грузии с эксклюзивным гидом
Исследуйте Мцхету, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия раскроет вам секреты древней Грузии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
20 июля в 08:30
21 июля в 12:00
от 114€103 за всё до 3 чел.
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
Завтра в 09:00
14 июля в 09:00
200€180 за всё до 4 чел.
скидка
5%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тбилиси-Мцхета: уникальное путешествие по древним легендам
Загляните в сердце Грузии с экскурсией по Тбилиси и Мцхете. Откройте для себя уникальные истории, архитектурные шедевры и духовные святыни
14 июля в 08:00
15 июля в 08:00
154€147 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 июня 2024Мечта всех туристов - оказаться в стране с местным, который влюблен в свою страну, умеет о ней красиво рассказать, да и сам является интересным человеком, ярким, достойным представителем своей страны. Вот нам так повезло с Давидом. Будем помнить.
- ННина21 июня 2024Невероятная по своему наполнению экскурсия! Зураб - прекрасный рассказчик, который абсолютно точно влюблён в своё дело и влюбляет в него
- оольга27 мая 2024Добрый день! Брали экскурсию с Зурабом в Мцхету. Чудесный гид, чудесная экскурсия! Очень интересная информация от начала и до конца экскурсии))остались в полном восторге и с огромным багажом впечатлений!
- ММаксим23 мая 2024Отличный экскурсовод с большим количеством знаний.
- GGennady8 мая 2024Отличная, познавательная экскурсия от Дианы на комфортабельном просторном минивэне! Наилучшие рекомендации!
- ЕЕлена25 апреля 2024Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
- ММирца8 апреля 2024Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!
- ВВиктория7 января 2024Прекрасно провели день с Дианой! Отличный маршрут и локации, все очень впечатляет и с первых знакомств влюбляет в страну . Диана прекрасный рассказчик и очень хороший человек. Будем рекомендовать ее друзьям, которые собираются в Грузию.
- ТТатьяна10 ноября 2023Мы побывали на двух экскурсиях -"Кахетия — песнь солнца, гор и виноградной лозы" и "Тбилиси-Мцхета: две древние легенды". Диана - отличный
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Скидки»
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