Индивидуальная
до 4 чел.
Мцхета: тайны истории
Индивидуальная экскурсия по Мцхете подарит вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего города и его христианских святынь
Начало: Начало экскурсии в месте размещения в Тбилиси
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
$75 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Древний Мцхета и скальный Уплисцихе
Путешествие в сердце Грузии: Мцхета и Уплисцихе. Откройте для себя древние храмы и пещеры, ощутите дух времени и величие истории
Начало: От Вашего места проживания
23 авг в 08:30
24 авг в 08:30
$265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадки Мцхета: путешествие от античности до наших дней
Погрузитесь в историю Мцхета, от древних храмов до средневековых улочек, завершая вкусной грузинской кухней
Начало: От Вашего места проживания
23 авг в 09:00
24 авг в 12:00
$125 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВлад14 мая 2025Хороший гид. Рассказал интересно, не торопил в храмах, дав время осмотреться и помолиться. Было личное время между храмами. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Фестиваль в Светицховели»
