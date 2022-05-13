Культовые места: Мцхета и Уплисцихе

Отправляемся в путешествие, мы посетим музей Сталина

Индивидуальная
Отправляемся в путешествие, мы посетим музей Сталина.

Музей, состоит из трёх частей.

И каждая часть рассказывает о каком-то отдельном периоде жизни Сталина.

Рядом с музеем стоит скромный дом в котором жил Сталин.

Экскурсия в Уплисцихе — не просто пещеры, а целая эпоха.

Это дом для миллионов человек, которые здесь жили, спали, обедали и ужинали, рожали детей и умирали, и уходили воевать.

Вы узнаете историю храма Джвари и побываете в древней столице Грузии — Мцхете.
Культовые места: Мцхета и Уплисцихе
Культовые места: Мцхета и Уплисцихе
Культовые места: Мцхета и Уплисцихе
Культовые места: Мцхета и Уплисцихе
Культовые места: Мцхета и Уплисцихе
Культовые места: Мцхета и Уплисцихе

Что вас ожидает 🤩

  • Мцхета
  • Монастырь Джвари
  • Храм Светицховели
  • Уплисцихе
  • Музей Сталина

Что вас ожидает:

    Музей Иосифа Сталина
    Многие годы город Гори был самым обычным городом Грузии. И, наверное, таким бы обычным и остался, если бы в 1879 году в обычной крестьянской семье сапожника Виссариона Джугашвили и его жены Екатерины не родился обычный мальчик, которого назвали Иосиф или просто Сосо, и который впоследствии стал вождём народов России — Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Теперь в этом знаменитом городе есть не менее знаменитый музей Сталина. Недалеко от дома, где родился Сталин, стоит одинокий вагон, в котором вождь народа ездил по стране. В вагон может зайти любой желающий и посмотреть на ту скромность, кричащую о себе, и удивиться тому, что Сталин столь мало предавал значение комфорту.
    Пещерный город с трехтысячелетней историей
    Первый грузинский языческий пещерный город, который упоминается во многих летописях страны. Чего только не видели эти древние стены! Ведь за своё немалое существование, которое составляет почти 2 тысячи лет, Уплисцихе перенёс и величайшие взлёты, и очень обидные падения. Но, несмотря на всё это, этот знатный пещерный город, до сих пор является чуть ли не самым важным памятником культуры Грузии. Ведь такую красоту и такое величие мало где можно встретить в нашем мире. Пещеры расположены группами, которые связаны между собой дорожками-переходами. Часть пещер (центральный ансамбль, дворцовый комплекс, церкви) богата орнаментирована. Здесь сохранились развалины театрального помещения, датируемого II-III вв.

    Духовная Мцхета

    Такого количества святых и культовых мест, как в Мцхете, нет больше во всей Грузии. За это древний город называют «Вторым Иерусалимом». Сюда принесла благую весть святая Нино Каппадокийская, здесь хранится одна из величайших святынь христианского мира — Хитон Господен. Этим же объясняется статус Мцхеты, как святого города, куда стекаются христианские паломники и туристы со всего мира. Мцхета расположена в месте слияния двух горных рек — Арагви и Куры на невысокой речной террасе, в окружении величественных горных вершин. Главными объектами, привлекающими туристов и паломников, являются: один из самых древних и почитаемых храмов — собор Светицховели, старинный живописный монастырь Джвари и уникальный монастырь Самтавро. Это уникальные и поразительные образцы религиозной архитектуры средневекового Кавказа.

    Экскурсия в монастырь Джвари

    Монастырский храм Джвари — древнейший культовый памятник, построенный на заре грузинского христианства в VI веке (585 — 604 г. г.). Своё название Джвари (в переводе с грузинского «крест») храм получил не случайно. Это объясняет старинное предание о том, что именно в этом месте Нино Каппадокийская поставила Святой крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства. Позднее, над крестом был сооружен храм, который назвали Храмом Святого креста.
    Экскурсия в Кафедральный собор Светицховели
    Недалеко от Джвари располагается другой культовый памятник христианской Грузии и один из главных православных грузинских храмов — кафедральный собор Светицховели. Собор был построен в XI веке (1010-1029 г.) на месте первой в Грузии христианской церкви Двенадцати Апостолов, сооруженной в IV веке, наименование храма — Светицховели, что в переводе с грузинского означает «Животворящий Столп». Этому Животворящему Столпу и Хитону Господню посвящен один из самых больших религиозных праздников Грузии — Мцхетоба-Светицховлоба. Отмечается два раза в год (13 июля и 14 октября). Возвращение в Тбилиси.

    Важная информация:

    • Обратите внимание, выезд из Тбилиси.
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, обязательно иметь при себе паспорт.
    • Туристическая компания не несёт ответственность за работу таможенных, пограничных служб, а также за пробки и ремонты на дорогах и погодные условия.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комфортабельный транспорт
    • Экскурсии по программе
    • Входные билеты
    • По маршруту в автомобиле Wi-Fi бесплатно
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Обеды - ужины
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: у входа в метро *Авлабари*
    Завершение: у метро *Авлабари*
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, обязательно иметь при себе паспорт.
    • Туристическая компания не несёт ответственность за работу таможенных, пограничных служб, а также за пробки и ремонты на дорогах и погодные условия
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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    Вы сами выбираете дату и время

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