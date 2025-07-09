Погрузитесь в духовное сердце Грузии! За один день вы посетите древнюю столицу Мцхету, монастырь Джвари с захватывающим видом на слияние рек и тихий монастырь Самтавро, а так же древний Уплисцихе либо зеленый Боржоми.
Описание экскурсии❗️Перед бронированием свяжитесь со мной для уточнения свободных дат. Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет прикоснуться к истории и духовной культуре Грузии всего за несколько часов. ✅ Мы начнем с монастыря Джвари, расположенного на вершине холма, откуда открывается знаменитый вид на слияние Куры и Арагви. Здесь вы узнаете, почему это место считается священным и какое значение оно имеет в истории христианства. ✅ Далее направимся в Мцхету — древнюю столицу Грузии, включённую в список наследия ЮНЕСКО. Прогуляемся по уютным улочкам, заглянем в сувенирные лавки и посетим главный храм — Светицховели, где, по легенде, хранится хитон Иисуса Христа. ✅ После посещаем монастырь Самтавро, где покоятся святые царь Мириан и царица Нана. Это место наполнено тишиной, молитвой и покоем. ✅ Завершим путешествие посещением монумента «Хроника Грузии», известного еще как грузинский «Стоунхендж». Памятник посвящен истории Грузии и роли христианства в стране. С горы открываются потрясающие виды – на Тбилисское море и архитектуру советского периода. Здесь вы можете насладиться тишиной, покоем и потрясающим закатом. ✅ В течение всей поездки я расскажу вам интересные факты, легенды и малоизвестные истории, которые не найти в путеводителях. ❗️ Данную экскурсию можно объединить с такими направлениями, как Уплисцихе (древний пещерный город) или Боржоми - родина знаменитой минералки. ⛰ Уплисцихе — первый грузинский пещерный город. Этот уникальный археологический комплекс, высеченный в скале на берегу реки Куры, был когда-то важным торговым и религиозным центром Картли. Вы увидите древние храмы, жилые помещения, улицы и тайные ходы, узнаете о быте и верованиях людей, живших здесь тысячи лет назад. Затем мы направимся в Гори. Главная достопримечательность городка — Дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага и с скульптурой Сталина перед ним, одной из немногих, сохранившихся в мире. 🍾 Боржоми – приятный курортный зеленый городок, расположенный в Боржомском ущелье и знаменитый своей минеральной водой. Здесь чудесная по красоте природа и уникальный целебный климат. Но именно благодаря минеральной воде Боржоми, он стал знаменит всемирно. Именно здесь вы сможете увидеть минеральный источник, бьющий из недр земли, и продегустируете воду, известную своими целебными свойствами. ❗️Перед бронированием свяжитесь со мной для уточнения свободных дат.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Джвари
- Г. Мцхета
- Собор Светицховели
- Монастырь Самтавро
- Уплисцихе (опционально)
- Боржоми (опционально)
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Минеральная вода
Что не входит в цену
- Входные билеты в Уплисцихе ~ 15 лари/чел
- Гид либо Аудиогид в Уплисцихе (по желанию)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Тбилиси
Завершение: Любая точка по пути следования обратно в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алекс
9 июл 2025
Ездили с Русланом на две экскурсии. Только положительные впечатления, прекрасный гид и собеседник. Дружеская обстановка, никаких напрягов, открытый, деликатный, внимательный, знающий и добрый человек. Не только провел экскурсию но и позаботился о наших нуждах. Я очень рекомендую воспользоваться его услугами, вы получите большое удовольствие и откроете для себя много нового и интересного и все это в комфортной и дружеской атмосфере.
A
Andrei
9 июл 2025
Ездили с Русланом на две экскурсии. Только положительные впечатления, прекрасный гид и собеседник. Дружеская обстановка, никаких напрягов, открытый, деликатный, внимательный, знающий и добрый человек. Не только провел экскурсию но и позаботился о наших нуждах. Я очень рекомендую воспользоваться его услугами, вы получите большое удовольствие и откроете для себя много нового и интересного и все это в комфортной и дружеской атмосфере.
Н
Наталья
28 июн 2025
Всем добрый день! Грузию посетили впервые и что хочу сказать. . Хочется ещё вернуться туда и обязательно только с таким замечательным гидом как Руслан! Он же был и нашим телохранителем,
К
Кристина
22 июн 2025
Руслан потрясающий гид! Мы с мужем были в Мцхете!) Ощущение, будто мы отправились на экскурсию с очень эрудированным другом. Кратко о гиде и экскурсии:
* Руслан приятный собеседник, имеет отличное чувство
* Руслан приятный собеседник, имеет отличное чувство
Входит в следующие категории Мцхеты
Похожие экскурсии из Мцхеты
Индивидуальная
до 6 чел.
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Узнать, с чего начинается Грузия, отправившись в автопутешествие
Завтра в 10:00
18 ноя в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
Уникальная возможность познакомиться с духовной и культурной историей Грузии, посетив её древние памятники и наслаждаясь местными традициями
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
от €217 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Грузии с экскурсией по Мцхете и Боржоми. Уникальные места и вкуснейшие хинкали ждут вас
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
€193 за всё до 4 чел.