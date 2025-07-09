Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в духовное сердце Грузии! За один день вы посетите древнюю столицу Мцхету, монастырь Джвари с захватывающим видом на слияние рек и тихий монастырь Самтавро, а так же древний Уплисцихе либо зеленый Боржоми. 5 4 отзыва

Описание экскурсии ❗️Перед бронированием свяжитесь со мной для уточнения свободных дат. Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет прикоснуться к истории и духовной культуре Грузии всего за несколько часов. ✅ Мы начнем с монастыря Джвари, расположенного на вершине холма, откуда открывается знаменитый вид на слияние Куры и Арагви. Здесь вы узнаете, почему это место считается священным и какое значение оно имеет в истории христианства. ✅ Далее направимся в Мцхету — древнюю столицу Грузии, включённую в список наследия ЮНЕСКО. Прогуляемся по уютным улочкам, заглянем в сувенирные лавки и посетим главный храм — Светицховели, где, по легенде, хранится хитон Иисуса Христа. ✅ После посещаем монастырь Самтавро, где покоятся святые царь Мириан и царица Нана. Это место наполнено тишиной, молитвой и покоем. ✅ Завершим путешествие посещением монумента «Хроника Грузии», известного еще как грузинский «Стоунхендж». Памятник посвящен истории Грузии и роли христианства в стране. С горы открываются потрясающие виды – на Тбилисское море и архитектуру советского периода. Здесь вы можете насладиться тишиной, покоем и потрясающим закатом. ✅ В течение всей поездки я расскажу вам интересные факты, легенды и малоизвестные истории, которые не найти в путеводителях. ❗️ Данную экскурсию можно объединить с такими направлениями, как Уплисцихе (древний пещерный город) или Боржоми - родина знаменитой минералки. ⛰ Уплисцихе — первый грузинский пещерный город. Этот уникальный археологический комплекс, высеченный в скале на берегу реки Куры, был когда-то важным торговым и религиозным центром Картли. Вы увидите древние храмы, жилые помещения, улицы и тайные ходы, узнаете о быте и верованиях людей, живших здесь тысячи лет назад. Затем мы направимся в Гори. Главная достопримечательность городка — Дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага и с скульптурой Сталина перед ним, одной из немногих, сохранившихся в мире. 🍾 Боржоми – приятный курортный зеленый городок, расположенный в Боржомском ущелье и знаменитый своей минеральной водой. Здесь чудесная по красоте природа и уникальный целебный климат. Но именно благодаря минеральной воде Боржоми, он стал знаменит всемирно. Именно здесь вы сможете увидеть минеральный источник, бьющий из недр земли, и продегустируете воду, известную своими целебными свойствами. ❗️Перед бронированием свяжитесь со мной для уточнения свободных дат.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Монастырь Джвари

Г. Мцхета

Собор Светицховели

Монастырь Самтавро

Уплисцихе (опционально)

Боржоми (опционально) Что включено Транспорт

Услуги гида

Минеральная вода Что не входит в цену Входные билеты в Уплисцихе ~ 15 лари/чел

Гид либо Аудиогид в Уплисцихе (по желанию)

Где начинаем и завершаем? Начало: Место вашего проживания в Тбилиси Завершение: Любая точка по пути следования обратно в Тбилиси Когда и сколько длится? Когда: По согласованию с гидом. Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.