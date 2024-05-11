Познавательные экскурсии на природе в Мцхете

Найдено 8 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Мцхете, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Грузии с экскурсией по Мцхете и Боржоми. Уникальные места и вкуснейшие хинкали ждут вас
«В путешествии по Мцхете и Боржоми вы познакомитесь с историей развития христианства на грузинской земле, разнообразием местной природы, а также откроете легенды и ценные секреты местных деревушек, мимо которых обычно проезжают»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
206 за всё до 4 чел.
Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
Индивидуальная экскурсия по Мцхете и замку Ананури. Узнайте о православных святынях, исторических памятниках и легендах Грузии
Начало: Заеду по месту жительства
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 3 чел.
Мцхета и Ананури: о вере и природе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Мцхета и Ананури: путешествие по святым местам и природе Грузии
Познайте сакральную Мцхету и крепость Ананури, исследуя грузинское православие и величественные ландшафты
«Все эти места окружены горными ландшафтами, поэтому путешествие также запомнится великолепными пейзажами»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
220 за всё до 3 чел.
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Эксклюзивный тур: Мцхета, Казбеги, Ананури - путешествие по душе Грузии
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы с эксклюзивным туром по Мцхете, Казбеги и Ананури
Начало: Мцхета или Тбилиси
«Гора Казбек, вторая по высоте в Грузии (5047 м»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Монастырь Джвари, конная прогулка и прелести старого Тбилиси
Погрузитесь в историю Грузии, наслаждаясь красотой Мцхеты, монастыря Джвари и живописными видами во время конной прогулки
«Проедете на лошадях вдоль берега Тбилисского водохранилища в окружении умиротворенной природы»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от 120 за всё до 15 чел.
Неизведанная Мцхета
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Неизведанная Мцхета: монастыри, развалины и душа Грузии
Приглашаем в путешествие по святым и таинственным местам Мцхеты, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Тбилиси
«Монастырь Зедазени — выше в горы»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
155 за всё до 5 чел.
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям: история и кухня
Однодневное путешествие с шеф-поваром по Мцхете: древние монастыри, живописные виды и вкуснейший пикник с шашлыком
«Здесь, на лоне природы, мы устроим пикник с шашлыком из свинины»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
174 за всё до 2 чел.
Фотосессия в древней Мцхете
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в древней Мцхете
Погрузитесь в атмосферу древней Мцхеты и получите профессиональные фотографии на память. Виды на монастырь Джвари и церковь Светицховели ждут вас
«Фотопрогулка начнётся на вершине горы у старинного монастыря Джвари»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:30
170 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
    Нам не повезло с погодой, зато очень повезло с гидом! Огромное спасибо Нукри за отличную экскурсию и за полезную информацию, следующий день в Тбилиси благодаря этому провели просто замечательно.
  • D
    David
    26 января 2024
    Неизведанная Мцхета
    Highly recommended. The guide had very good knowledge of the history of the objects we saw on the route. He
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    was flexible and the attractions were empty except for us. For those who are interested in seeing important but overlooked historical and cultural attractions. Our party was quite satisfied.

  • С
    Светлана
    21 января 2024
    Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
    Прекрасная экскурсия, большое спасибо за невероятные впечатления и самый вкусный обед! Остались очень довольны
  • А
    Асель
    30 сентября 2023
    Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
    Спасибо Вано за отличный день! Все было идеально- пунктуальность, рассказ истории местности, осторожное вождение (что самое важное так как дорога не из легких), порекомендовал где покушать и было все вкусно! Мы провели время на все 100 10/10🔥
    Спасибо Вано за отличный день! Все было идеально- пунктуальность, рассказ истории местности, осторожное вождение (что самоеСпасибо Вано за отличный день! Все было идеально- пунктуальность, рассказ истории местности, осторожное вождение (что самоеСпасибо Вано за отличный день! Все было идеально- пунктуальность, рассказ истории местности, осторожное вождение (что самое
  • С
    Сергей
    9 августа 2023
    Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
    Вано показал и рассказал нам об истории Восточной Грузии практически всё - мы проехались по Военно-грузинской дороге от Тбилиси до
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    Казбеги, побыаали в Ананури, Мцхете, лермонтовские места и многое другое - незабываемо, информативно, увлекательно и просто интересно. Вано ещё раз огромное спасибо!)

  • В
    Вадим-Богдан
    26 июля 2023
    Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
    Провели прекрасно день. Гид встречает гостеприимно с грузинским вином. Рассказывает увлекательную историю Грузии и показывает красивые места. Отдельно спасибо за сделаные на память фотографии. Экскурсовод показал невероятно красивые места. И конечно же накормил вкусной грузинской пищей. Всем советую.
    Провели прекрасно день. Гид встречает гостеприимно с грузинским вином. Рассказывает увлекательную историю Грузии и показывает красивые места
  • Л
    Лилия
    23 июня 2023
    Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
    Огромное спасибо,, Nukri, за проведенный день в нашей компании, за интересные рассказы, за юмор, за уютный ресторан с вкусной едой,
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    за аккуратную езду, за интересные места… Мы все очень рады, что встретили такого гида, как Nukri, замечательного человека… Обязательно будем рекомендовать его своим друзьям. Удачи тебе, Nukri!

  • И
    Илья
    11 ноября 2022
    Мцхета и Ананури: о вере и природе
    Наше путешествие началось из отеля, Артур забрал нас в назначенное время. Путь до первой остановки занял около часа, за это
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    время в легкой форме нам рассказали о истории Тбилиси, ярких исторических личностях Грузии. В этот день мы посетили Мцхету, Джвари, Ананури, Жинвальское водохранилище - посетили мест даже больше, чем было заявлено в экскурсии изначально (ничего не доплачивали) Везде было очень интересно и красиво, сделали много классных фоток. На обратном пути Артур завез нас в прикольный ресторанчик, закрепили приятные впечатления от поездки шикарным обедом. Если хотите вкусить красот Грузии, приправленных знаменитым грузинским гостеприимством однозначно рекомендуем обратится к Артуру!

  • К
    Ксения
    6 января 2019
    Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
    Александр - отличный гид. С юмором мы узнали о грузинских традициях и очень информативно посетили Мцхету и Боржоми. Александр - пунктуальный и очень открытый в общении человек, 10 часов с ним пролетели очень быстро.
  • С
    Светлана
    2 декабря 2018
    Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
    Огромное спасибо, Дина! Мы провели с Вами два потрясающих дня в необыкновенной стране!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Мцхета и Ананури: о вере и природе
  4. Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
  5. Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в июне 2024
Сейчас в Мцхете в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 120 до 220. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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