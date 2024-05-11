1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Грузии с экскурсией по Мцхете и Боржоми. Уникальные места и вкуснейшие хинкали ждут вас
«В путешествии по Мцхете и Боржоми вы познакомитесь с историей развития христианства на грузинской земле, разнообразием местной природы, а также откроете легенды и ценные секреты местных деревушек, мимо которых обычно проезжают»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
Индивидуальная экскурсия по Мцхете и замку Ананури. Узнайте о православных святынях, исторических памятниках и легендах Грузии
Начало: Заеду по месту жительства
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мцхета и Ананури: путешествие по святым местам и природе Грузии
Познайте сакральную Мцхету и крепость Ананури, исследуя грузинское православие и величественные ландшафты
«Все эти места окружены горными ландшафтами, поэтому путешествие также запомнится великолепными пейзажами»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный тур: Мцхета, Казбеги, Ананури - путешествие по душе Грузии
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы с эксклюзивным туром по Мцхете, Казбеги и Ананури
Начало: Мцхета или Тбилиси
«Гора Казбек, вторая по высоте в Грузии (5047 м»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Монастырь Джвари, конная прогулка и прелести старого Тбилиси
Погрузитесь в историю Грузии, наслаждаясь красотой Мцхеты, монастыря Джвари и живописными видами во время конной прогулки
«Проедете на лошадях вдоль берега Тбилисского водохранилища в окружении умиротворенной природы»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от €120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
9 часов
Неизведанная Мцхета: монастыри, развалины и душа Грузии
Приглашаем в путешествие по святым и таинственным местам Мцхеты, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Тбилиси
«Монастырь Зедазени — выше в горы»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям: история и кухня
Однодневное путешествие с шеф-поваром по Мцхете: древние монастыри, живописные виды и вкуснейший пикник с шашлыком
«Здесь, на лоне природы, мы устроим пикник с шашлыком из свинины»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€174 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в древней Мцхете
Погрузитесь в атмосферу древней Мцхеты и получите профессиональные фотографии на память. Виды на монастырь Джвари и церковь Светицховели ждут вас
«Фотопрогулка начнётся на вершине горы у старинного монастыря Джвари»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:30
€170 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 мая 2024Нам не повезло с погодой, зато очень повезло с гидом! Огромное спасибо Нукри за отличную экскурсию и за полезную информацию, следующий день в Тбилиси благодаря этому провели просто замечательно.
- DDavid26 января 2024Highly recommended. The guide had very good knowledge of the history of the objects we saw on the route. He
- ССветлана21 января 2024Прекрасная экскурсия, большое спасибо за невероятные впечатления и самый вкусный обед! Остались очень довольны
- ААсель30 сентября 2023Спасибо Вано за отличный день! Все было идеально- пунктуальность, рассказ истории местности, осторожное вождение (что самое важное так как дорога не из легких), порекомендовал где покушать и было все вкусно! Мы провели время на все 100 10/10🔥
- ССергей9 августа 2023Вано показал и рассказал нам об истории Восточной Грузии практически всё - мы проехались по Военно-грузинской дороге от Тбилиси до
- ВВадим-Богдан26 июля 2023Провели прекрасно день. Гид встречает гостеприимно с грузинским вином. Рассказывает увлекательную историю Грузии и показывает красивые места. Отдельно спасибо за сделаные на память фотографии. Экскурсовод показал невероятно красивые места. И конечно же накормил вкусной грузинской пищей. Всем советую.
- ЛЛилия23 июня 2023Огромное спасибо,, Nukri, за проведенный день в нашей компании, за интересные рассказы, за юмор, за уютный ресторан с вкусной едой,
- ИИлья11 ноября 2022Наше путешествие началось из отеля, Артур забрал нас в назначенное время. Путь до первой остановки занял около часа, за это
- ККсения6 января 2019Александр - отличный гид. С юмором мы узнали о грузинских традициях и очень информативно посетили Мцхету и Боржоми. Александр - пунктуальный и очень открытый в общении человек, 10 часов с ним пролетели очень быстро.
- ССветлана2 декабря 2018Огромное спасибо, Дина! Мы провели с Вами два потрясающих дня в необыкновенной стране!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Природа и пейзажи»
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