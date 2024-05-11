Нам не повезло с погодой, зато очень повезло с гидом! Огромное спасибо Нукри за отличную экскурсию и за полезную информацию, следующий день в Тбилиси благодаря этому провели просто замечательно.

А Асель

Спасибо Вано за отличный день! Все было идеально- пунктуальность, рассказ истории местности, осторожное вождение (что самое важное так как дорога не из легких), порекомендовал где покушать и было все вкусно! Мы провели время на все 100 10/10🔥