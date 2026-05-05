Комфортный автобус довезет вас до места назначения, а профессиональный гид покажет монастырь Джвари, город Мцхета и расположенные в нем храм Светицховели и монастырь Самтавро, а также Жинвальское водохранилище и крепость Арагви.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Святой крест монастыря Джвари Первым пунктом назначения будет монастырь Джвари, который находится на вершине горы, где сливаются две реки: Кура и Арагви. Отсюда открывается потрясающий вид на город Мцхета, который Вы посетите чуть позже. Это очень старый монастырь, который хранит всю историю этой местности с VI века. В переводе «джвари» означает крест. Это название присвоили монастырю потому, что на его месте сама Нино Каппадокийская установила Святой крест. Именно она повлияла на вероисповедание грузин, которые приняли христианство. Здесь свершалась история! Мцхета — священный город и собор Светицховели Далее мы отправимся в священный город Мцхета. Этот небольшой город находится среди гор и рек Кура и Арагви. Мцхета была первой столицей Грузии, а сейчас это один из самых древних городов страны. Поселение привлекает туристом своей красотой: здесь повсюду построены затейливые дома, которые сохранились с древних времен. В каждом дворе можно увидеть виноградники и гранат, которые свисают за забор. Вокруг города красуются величественные горные хребты. Здесь же находится собор Светицховели. Именно сюда вас отведёт гид и расскажет историю собора. Это самый главный храм в Грузии, облик которого сохранился с 1010 года! Это настоящее путешествие в прошлое. Крепость Ананури Эта достопримечательность Грузии, которая привлекает толпы туристов, ведь она находится в очень красивом месте – на берегу Жинвальского водохранилища. В нем голубая вода, вокруг горы и деревья, а наверху чистое небо – прекрасное место для отдыха. Не удивительно, почему грузинским феодалам захотелось построить здесь замок и обосноваться – отличное место с военной точки зрения и красивый пейзаж. Наш профессиональный гид расскажет увлекательную историю крепости целиком во время экскурсии. Когда последние русские войска покинули замок, он остался без присмотра. В итоге превратился в руины, и уцелели только некоторые постройки. Достопримечательность является самым загадочным сооружением Грузии. Внимание! Экскурсия начинается в Тбилиси. Важная информация: Уважаемые туристы! Вы посетите действующие храмы и соборы. Просим вас надеть соответствующую одежду, девушки должны быть с покрытой головой.
Ежедневно с 11:00
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мцхета
- Собор Светисцховели
- Монастырь Самтавро
- Монастырь Джвари
- Крепость Ананури
- Жинвальское водохранилище
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспорт по маршруту
- Питьевая вода в дороге
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Авлабари, Тбилиси
Завершение: Центр Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хочу поблагодарить нашего гида Георгия за приятную атмосферу во время поездки в Мцхету. Это был не просто экскурсионный тур «галочка-галочка», а очень душевная поездка.
Гид оказался приятным и добрым человеком. С
Гид оказался приятным и добрым человеком. С
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