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Места, где когда-то базировались цари Грузии

Нагорный квартал или КлдеУбани который являлся основным форпостом при сражении Тамерлана и Баграта Пятого. Нашествие Тамерлана послужило смене названия «Шурисцихе» — крепость Зависти на Нарикалу, на тюркском (Нарин — Младший), (Кала — Укрепление). Младшей крепостью её назвали, потому что она была меньше Метехской Крепости стоявшей напротив, там базировалась резиденция царей — Мцхета.

Храм Светицховели — был полностью разрушен армией Тамерлана. Многие храмы были переделаны в стойбища для верблюдов, при этом сохраняя святости которые были очень ценны для местного населения. Базалетское озеро. В 40 километрах от Тбилиси вы обнаружите озеро Базалети вулканического происхождения, которое находится на плато Базалети. Место известно не только из-за красоты природы или озера но и за курортов расположенных в регионе. Озеро Базалети находится на высоте 900 метров от уровня моря и окружено лесом. Лесной и озёрный воздух создаёт уникальный целебный тандем и имеет огромное влияние на гостей.

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