Нагорный квартал или КлдеУбани который являлся основным форпостом при сражении Тамерлана и Баграта Пятого. Нашествие Тамерлана послужило смене названия «Шурисцихе» — крепость Зависти на Нарикалу, на тюркском (Нарин — Младший), (Кала — Укрепление). Младшей крепостью её назвали, потому что она была меньше Метехской Крепости стоявшей напротив, там базировалась резиденция царей — Мцхета.
Храм Светицховели — был полностью разрушен армией Тамерлана. Многие храмы были переделаны в стойбища для верблюдов, при этом сохраняя святости которые были очень ценны для местного населения. Базалетское озеро. В 40 километрах от Тбилиси вы обнаружите озеро Базалети вулканического происхождения, которое находится на плато Базалети. Место известно не только из-за красоты природы или озера но и за курортов расположенных в регионе. Озеро Базалети находится на высоте 900 метров от уровня моря и окружено лесом. Лесной и озёрный воздух создаёт уникальный целебный тандем и имеет огромное влияние на гостей.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Входные билеты
Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
Завершение: Тбилиси, Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 10:00
Eduard — ваш гид в Мцхете
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них