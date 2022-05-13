Знакомство с Тбилиси начнется в самом центре старого города. Мы прогуляемся по Инжировому ущелью, я расскажу одну из самых известных легенд об основании города. Думаю, вас удивит водопад в самом центре нашей столицы. Далее, пройдя через мост над Курой, мы прогуляемся по парку Рике и поднимемся на канатной дороге к крепости Нарикала. Оттуда нам откроется потрясающий вид на прекрасный город, расположенный вдоль берегов Куры.
Мы поднимемся к храму Метехи, где нас будет ждать памятник Царю-основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали. Созерцая вид на Тбилиси с его уютными балкончиками вы узнаете множество исторических фактов, которые помогут проникнуться историей, культурой и традициями Грузии. Далее через современный мост Мира мы попадем в Царский квартал Тбилиси, где в свое время жили правители Грузии, а ныне находится патриархия. По тихим улочкам этого квартала мы дойдем до древнейшего храма в Тбилиси — Анчисхати.
А далее — театр марионеток Резо Габриадзе — это удивительное здание, словно с открытки, вы должны увидеть. Пройдемся еще немного до памятника дворнику, где вы услышите грустную историю жизни художника Нико Пиросмани.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Вода
Что не входит
При желании можно подняться на канатной дороге
Стоимость билетов 3-7 лари
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00, 13:00, 17:00, 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждый день в 10:00, 13:00, 17:00, 20:00
Eduard — ваш гид в Мцхете
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них