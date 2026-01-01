Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Пройдя путь от "секрета туриста" до мэйнстрима всего за десять лет, Грузия сегодня, безусловно, самая посещаемая страна на Южном Кавказе, и легко понять почему: ее богатая культура и удивительно разнообразные пейзажи делают ее идеальным местом для всех, кто любит историю. и природу в грандиозных масштабах.

Будет интересно, не скучно и комфортно!

От зеленых долин с виноградниками до старых церквей и сторожевых башен, расположенных среди фантастических горных пейзажей, Грузия никогда не разочаровывает. В последние годы Тбилиси превратился в один из самых крутых городов Европы с быстрорастущей клубной сценой, ресторанами мирового класса и выбором винных баров, которые легко делают его самым модным местом в регионе. Не менее особенными являются его гордые люди: Грузия утверждает, что является родиной вина, и это место, где гости считаются благословением, а гостеприимство - самой сутью жизни.

За 8 насыщенных дней мы посмотрим всё самое яркое и впечатляющее в этой удивительной стране!

Расположенная на стыке Азии и Европы, но не являясь ни тем, ни другим, Грузия предстает перед нами как пьянящий коктейль востока и запада, приправленная доброй дозой советских странностей. Ее загадочная столица переживает свой очередной ренессанс. Новые, амбициозные стройки, такие как Мост Мира, или воздушный трамвай, меняют вид города, а параллельно, множество бутик-отелей, кафе и баров вливают новую жизнь в старую часть Тбилиси. На окраинах города, за стеной жилых корпусов советской эпохи, возвышаются горы Кавказа.