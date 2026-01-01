Описание тура
Пройдя путь от "секрета туриста" до мэйнстрима всего за десять лет, Грузия сегодня, безусловно, самая посещаемая страна на Южном Кавказе, и легко понять почему: ее богатая культура и удивительно разнообразные пейзажи делают ее идеальным местом для всех, кто любит историю. и природу в грандиозных масштабах.
Будет интересно, не скучно и комфортно!
От зеленых долин с виноградниками до старых церквей и сторожевых башен, расположенных среди фантастических горных пейзажей, Грузия никогда не разочаровывает. В последние годы Тбилиси превратился в один из самых крутых городов Европы с быстрорастущей клубной сценой, ресторанами мирового класса и выбором винных баров, которые легко делают его самым модным местом в регионе. Не менее особенными являются его гордые люди: Грузия утверждает, что является родиной вина, и это место, где гости считаются благословением, а гостеприимство - самой сутью жизни.
За 8 насыщенных дней мы посмотрим всё самое яркое и впечатляющее в этой удивительной стране!
Расположенная на стыке Азии и Европы, но не являясь ни тем, ни другим, Грузия предстает перед нами как пьянящий коктейль востока и запада, приправленная доброй дозой советских странностей. Ее загадочная столица переживает свой очередной ренессанс. Новые, амбициозные стройки, такие как Мост Мира, или воздушный трамвай, меняют вид города, а параллельно, множество бутик-отелей, кафе и баров вливают новую жизнь в старую часть Тбилиси. На окраинах города, за стеной жилых корпусов советской эпохи, возвышаются горы Кавказа.
- Гора Прометея
- Грандиозное ущелье
- Средневековая Троицкая церковь
- Древний монастырь в горах
- Винодельня в тоннеле
- Старинная Мцхета
- Пещерный город железного века
- Знаменитый Боржоми
- Пещерный монастырский комплекс
- Старый добрый Тбилиси
- Самый высокий православный собор в Грузии
- Театр марионеток
- Фуникулер Тбилиси
- Курортный Батуми
Программа тура по дням
ПРИБЫТИЕ
Вас встретят в аэропорту города Тбилиси, после чего - трансфер и поселение в отеле в столице Грузии
СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ТИФЛИС
Основные достопримечательности города собраны именно в Старом Тбилиси. Именно там находится исторический банный район с действующими cерными банями, а также улица Шардени - популярное место отдыха туристов и местных жителей. Здесь сосредоточено множество ресторанов, открытых кафе – баров, ночных клубов и галерей.
Кафедральный Собор
Свято-Троицкий кафедральный собор - самый высокий православный собор в Грузии. Храмовый комплекс состоит из подземных и надземных частей, объединяет в себе 9 церквей, а также различные вспомогательные здания и прекрасный сад.
Театр Габриадзе
На нашем пути мы встретим первый грузинский театр марионеток, основанный в 1980 году. У входа в театр находится башня с часами, где каждый час появляется ангел, чтобы сообщить точное время. Дальше держим наш путь к фуникулеру. Фуникулер Фуникулер Тбилиси – одно из мест, которые являются лицом Тбилиси. Канатная дорога ведет к плато Мтацминда, где находится развлекательный комплекс культуры и отдыха Бомбора - самый большой парк аттракционов в городе.
Вечером - 2 часа переезда, ночуем в отеле в Кахетии
КАХЕТИ
Сегодня в наших планах - монастырь и винодельня
Монастырь Алаверди
Монастырь, основанный одним из 13 ассирийских отцов, Иосебом Алаверди в VI веке, расположен в Алазанской долине на фоне заснеженных гор Кавказского хребта в 20 км от Телави. Здесь можно будет продегустировать монастырское вино, изготовленное грузинским традиционным способом
Винодельня в тоннеле
Спросите, а когда же будем пробовать вина? В Кварели, по краю Алазанской долины, расположено уникальное хранилище вин «Виноделие Хареба» - тоннель. Здесь, многие годы хранились лучшие вина региона Кахети. В нем на протяжении всего года держится природная температура – 12-14°С, а влажность достигает 70%, что является идеальным условием для хранения и старения вин.
Гостям предоставляется возможность продегустировать около 40 наименований вин «Виноделие Хареба», испечь хлеб, перегнать чачу, сделать чурчхелу, приготовить шашлык.
Во второй половине дня - 3,5-часовой переезд на Север, ночуем в районе горы Казбеги.
КАЗБЕГИ
Высотой 5047 метрах над уровнем моря, гора Казбеги является третьей по высоте горой в Грузии, и к тому же окутана преданиями и легендами. Согласно греческому мифу, Прометей был навечно прикован к склону горы.
Ущелье Трусо
На территории ущелья увидим исторические и культурные памятники, поселки, застывшие осадки минеральных вод, ледниковых и речных отложений. Горные хребты формируют свежие ледники. Ущелье Трусо богато газированными минеральными водами. Впечатлены? Едем дальше!
Троицкая церковь
Архитектурный комплекс XIV века в селе Гергети расположен в 6 км от поселка Степанцминда на высоте 2200 м. Комплекс включает в себя Свято-Троицкий собор, построенный в 30 годы XIV века, колокольню 2 половины XIV века и жилые помещения XV века.
Вечером 3 часа переезда и ночуем в Мцхете.
МЦХЕТА И ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД
Мцхета
Центр Мцхеты входит в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО. Первые поселенцы появились там около тысячи лет до н. э. Мцхета была столицей древней Иберии (современной восточной Грузии), в месте слияния рек Мтквари и Арагви. В настоящее время в прекрасном старинном городе царит атмосфера спокойствия и провинциальности, особенно по сравнению с более динамичным Тбилиси.
Затем, в течение 1 часа, переезжаем в Уплисцихе.
Уплисцихе
Уплисцихе – это древний пещерный город, расположенный примерно в 10 километрах к востоку от города Гори, на левом берегу реки Мтквари. В начале железного века он был одним из главных поселений на территории Шида Картли, и крепостью вождей племенных союзов.
1,5 часа переезда - и мы в Боржоми, где и заночуем
ВАРДЗИЯ И ГЕЛАТИ
Боржоми
Главное развлечение в Боржоми - это набрать воды из источника в большую 5 литровую емкость и долго рассуждать о том, что в магазине она совсем другая. Перед выездом отсюда обязательно купим у местных жителей варенье из шишек. Еще 2 часа переезда - и мы у пещерного города,
Вардзия
Вардзия - пещерный монастырский комплекс XII—XIII веков на юге Грузии, в Джавахетии. Выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества. На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей.
Гелати
Собор Гелати расположен в 11 км на запад от Кутаиси. Монастырский комплекс, который относится к Всемирному культурному наследию ЮНЕСКО, был самым важным религиозным, культурным и образовательным центром Грузии в Средние века. Во дворе собора мы увидим могилу царя Давида Строителя.
Ночуем в Кутаиси.
К ЧЕРНОМУ МОРЮ
С утра мы осуществим 2,5-асовой переезд к Черному Морю, в Батуми.
Ботанический сад
Для тех, кто любит природу, Батумский ботанический сад окажется просто раем на земле - мы проведем там не один час, любуясь красивыми видами.
Батуми
Батуми – это центр развлечений и ночной жизни, знаменитый своими дискотеками, клубами, кафе, а также красивейшим променадом, где можно прогуливаться или кататься на велосипеде.
Мы посетим знаменитый бульвар и Европейскую площадь. Обязательно уделим внимание аджарской кухне - она отличается от кухни других регионов! Завершим обед кофе по-батумски, сваренным на песке.
Ночуем в Батуми
ВЫЛЕТ
В этот день Вы будете доставлены в аэропорт города Батуми.
Но желающие могут продолжить отдых на море. Лето на побережье Грузии начинается во второй половине мая – первых числах июня. Обычно в это время устанавливается достаточно солнечная и теплая погода, так что вы можете хорошо провести время, подышать морским воздухом и поплавать – если вода достаточно прогреется.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (2х-местное) в отелях
- Завтраки
- Вся транспортировка и трансферы, включая топливо, по маршруту (более 1000 км)
- Обзорные экскурсии по Национальным паркам и достопримечательностям
- Входные билеты к достопримечательностям по программе: соборам, монастырям, винодельням, пещерным городам и фуникулерам
- Посещение прочих локаций Грузии (природные достопримечательности, смотровые площадки, фотозоны)
- Личное сопровождение организатором тура
- Фото и видео-отчеты о поездке
- Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки
- Перемещаемся на микроавтобусе или на автомобиле (естественно, Вы – на пассажирских сидениях, водить не нужно)
- Для прогулок по пересеченной местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах
- В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиям
- Отправляйтесь в Грузию с рублями, долларами и евро, поменять по адекватным курсам можно любую из этих валют. С поиском банкоматов в городах проблем не возникнет — в Тбилиси они расположены, помимо банков, в торговых центрах, почтовых отделениях и просто в популярных «тратных» местах. Расплатиться кредиткой можно в отелях, ресторанах и магазинах, но не везде, так что стоит всегда иметь при себе наличные. Особо это касается сельской местности, сюда уже нужно ехать с лари в кармане.
- Лето на побережье Грузии начинается во второй половине мая – первых числах июня. Обычно в это время устанавливается достаточно солнечная и теплая погода, так что вы можете хорошо провести время, подышать морским воздухом и поплавать – если вода достаточно прогреется.
Пожелания к путешественнику
- С собой желательно иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид
- Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека