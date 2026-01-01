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Путешествие мечты в Грузию

Пройдя путь от «секрета туриста» до мейнстрима для всех
Путешествие мечты в ГрузиюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Путешествие мечты в ГрузиюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Путешествие мечты в ГрузиюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Пройдя путь от "секрета туриста" до мэйнстрима всего за десять лет, Грузия сегодня, безусловно, самая посещаемая страна на Южном Кавказе, и легко понять почему: ее богатая культура и удивительно разнообразные пейзажи делают ее идеальным местом для всех, кто любит историю. и природу в грандиозных масштабах.

Будет интересно, не скучно и комфортно!

От зеленых долин с виноградниками до старых церквей и сторожевых башен, расположенных среди фантастических горных пейзажей, Грузия никогда не разочаровывает. В последние годы Тбилиси превратился в один из самых крутых городов Европы с быстрорастущей клубной сценой, ресторанами мирового класса и выбором винных баров, которые легко делают его самым модным местом в регионе. Не менее особенными являются его гордые люди: Грузия утверждает, что является родиной вина, и это место, где гости считаются благословением, а гостеприимство - самой сутью жизни.

За 8 насыщенных дней мы посмотрим всё самое яркое и впечатляющее в этой удивительной стране!

Расположенная на стыке Азии и Европы, но не являясь ни тем, ни другим, Грузия предстает перед нами как пьянящий коктейль востока и запада, приправленная доброй дозой советских странностей. Ее загадочная столица переживает свой очередной ренессанс. Новые, амбициозные стройки, такие как Мост Мира, или воздушный трамвай, меняют вид города, а параллельно, множество бутик-отелей, кафе и баров вливают новую жизнь в старую часть Тбилиси. На окраинах города, за стеной жилых корпусов советской эпохи, возвышаются горы Кавказа.

  • Гора Прометея
  • Грандиозное ущелье
  • Средневековая Троицкая церковь
  • Древний монастырь в горах
  • Винодельня в тоннеле
  • Старинная Мцхета
  • Пещерный город железного века
  • Знаменитый Боржоми
  • Пещерный монастырский комплекс
  • Старый добрый Тбилиси
  • Самый высокий православный собор в Грузии
  • Театр марионеток
  • Фуникулер Тбилиси
  • Курортный Батуми

Программа тура по дням

1 день

ПРИБЫТИЕ

Вас встретят в аэропорту города Тбилиси, после чего - трансфер и поселение в отеле в столице Грузии

2 день

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ТИФЛИС

Основные достопримечательности города собраны именно в Старом Тбилиси. Именно там находится исторический банный район с действующими cерными банями, а также улица Шардени - популярное место отдыха туристов и местных жителей. Здесь сосредоточено множество ресторанов, открытых кафе – баров, ночных клубов и галерей.

Кафедральный Собор

Свято-Троицкий кафедральный собор - самый высокий православный собор в Грузии. Храмовый комплекс состоит из подземных и надземных частей, объединяет в себе 9 церквей, а также различные вспомогательные здания и прекрасный сад.

Театр Габриадзе

На нашем пути мы встретим первый грузинский театр марионеток, основанный в 1980 году. У входа в театр находится башня с часами, где каждый час появляется ангел, чтобы сообщить точное время. Дальше держим наш путь к фуникулеру. Фуникулер Фуникулер Тбилиси – одно из мест, которые являются лицом Тбилиси. Канатная дорога ведет к плато Мтацминда, где находится развлекательный комплекс культуры и отдыха Бомбора - самый большой парк аттракционов в городе.

Вечером - 2 часа переезда, ночуем в отеле в Кахетии

3 день

КАХЕТИ

Сегодня в наших планах - монастырь и винодельня

Монастырь Алаверди

Монастырь, основанный одним из 13 ассирийских отцов, Иосебом Алаверди в VI веке, расположен в Алазанской долине на фоне заснеженных гор Кавказского хребта в 20 км от Телави. Здесь можно будет продегустировать монастырское вино, изготовленное грузинским традиционным способом

Винодельня в тоннеле

Спросите, а когда же будем пробовать вина? В Кварели, по краю Алазанской долины, расположено уникальное хранилище вин «Виноделие Хареба» - тоннель. Здесь, многие годы хранились лучшие вина региона Кахети. В нем на протяжении всего года держится природная температура – 12-14°С, а влажность достигает 70%, что является идеальным условием для хранения и старения вин.

Гостям предоставляется возможность продегустировать около 40 наименований вин «Виноделие Хареба», испечь хлеб, перегнать чачу, сделать чурчхелу, приготовить шашлык.

Во второй половине дня - 3,5-часовой переезд на Север, ночуем в районе горы Казбеги.

4 день

КАЗБЕГИ

Высотой 5047 метрах над уровнем моря, гора Казбеги является третьей по высоте горой в Грузии, и к тому же окутана преданиями и легендами. Согласно греческому мифу, Прометей был навечно прикован к склону горы.

Ущелье Трусо

На территории ущелья увидим исторические и культурные памятники, поселки, застывшие осадки минеральных вод, ледниковых и речных отложений. Горные хребты формируют свежие ледники. Ущелье Трусо богато газированными минеральными водами. Впечатлены? Едем дальше!

Троицкая церковь

Архитектурный комплекс XIV века в селе Гергети расположен в 6 км от поселка Степанцминда на высоте 2200 м. Комплекс включает в себя Свято-Троицкий собор, построенный в 30 годы XIV века, колокольню 2 половины XIV века и жилые помещения XV века.

Вечером 3 часа переезда и ночуем в Мцхете.

КАЗБЕГИКАЗБЕГИ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

МЦХЕТА И ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД

Мцхета

Центр Мцхеты входит в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО. Первые поселенцы появились там около тысячи лет до н. э. Мцхета была столицей древней Иберии (современной восточной Грузии), в месте слияния рек Мтквари и Арагви. В настоящее время в прекрасном старинном городе царит атмосфера спокойствия и провинциальности, особенно по сравнению с более динамичным Тбилиси.

Затем, в течение 1 часа, переезжаем в Уплисцихе.

Уплисцихе

Уплисцихе – это древний пещерный город, расположенный примерно в 10 километрах к востоку от города Гори, на левом берегу реки Мтквари. В начале железного века он был одним из главных поселений на территории Шида Картли, и крепостью вождей племенных союзов.

1,5 часа переезда - и мы в Боржоми, где и заночуем

МЦХЕТА И ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОДМЦХЕТА И ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОДМЦХЕТА И ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

ВАРДЗИЯ И ГЕЛАТИ

Боржоми

Главное развлечение в Боржоми - это набрать воды из источника в большую 5 литровую емкость и долго рассуждать о том, что в магазине она совсем другая. Перед выездом отсюда обязательно купим у местных жителей варенье из шишек. Еще 2 часа переезда - и мы у пещерного города,

Вардзия

Вардзия - пещерный монастырский комплекс XII—XIII веков на юге Грузии, в Джавахетии. Выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества. На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей.

Гелати

Собор Гелати расположен в 11 км на запад от Кутаиси. Монастырский комплекс, который относится к Всемирному культурному наследию ЮНЕСКО, был самым важным религиозным, культурным и образовательным центром Грузии в Средние века. Во дворе собора мы увидим могилу царя Давида Строителя.
Ночуем в Кутаиси.

ВАРДЗИЯ И ГЕЛАТИ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

К ЧЕРНОМУ МОРЮ

С утра мы осуществим 2,5-асовой переезд к Черному Морю, в Батуми.

Ботанический сад

Для тех, кто любит природу, Батумский ботанический сад окажется просто раем на земле - мы проведем там не один час, любуясь красивыми видами.

Батуми

Батуми – это центр развлечений и ночной жизни, знаменитый своими дискотеками, клубами, кафе, а также красивейшим променадом, где можно прогуливаться или кататься на велосипеде.

Мы посетим знаменитый бульвар и Европейскую площадь. Обязательно уделим внимание аджарской кухне - она отличается от кухни других регионов! Завершим обед кофе по-батумски, сваренным на песке.

Ночуем в Батуми

К ЧЕРНОМУ МОРЮ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

ВЫЛЕТ

В этот день Вы будете доставлены в аэропорт города Батуми.

Но желающие могут продолжить отдых на море. Лето на побережье Грузии начинается во второй половине мая – первых числах июня. Обычно в это время устанавливается достаточно солнечная и теплая погода, так что вы можете хорошо провести время, подышать морским воздухом и поплавать – если вода достаточно прогреется.

Варианты проживания

2-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (2х-местное) в отелях
  • Завтраки
  • Вся транспортировка и трансферы, включая топливо, по маршруту (более 1000 км)
  • Обзорные экскурсии по Национальным паркам и достопримечательностям
  • Входные билеты к достопримечательностям по программе: соборам, монастырям, винодельням, пещерным городам и фуникулерам
  • Посещение прочих локаций Грузии (природные достопримечательности, смотровые площадки, фотозоны)
  • Личное сопровождение организатором тура
  • Фото и видео-отчеты о поездке
  • Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки

- Перемещаемся на микроавтобусе или на автомобиле (естественно, Вы – на пассажирских сидениях, водить не нужно)

- Для прогулок по пересеченной местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах

- В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиям

- Отправляйтесь в Грузию с рублями, долларами и евро, поменять по адекватным курсам можно любую из этих валют. С поиском банкоматов в городах проблем не возникнет — в Тбилиси они расположены, помимо банков, в торговых центрах, почтовых отделениях и просто в популярных «тратных» местах. Расплатиться кредиткой можно в отелях, ресторанах и магазинах, но не везде, так что стоит всегда иметь при себе наличные. Особо это касается сельской местности, сюда уже нужно ехать с лари в кармане.

- Лето на побережье Грузии начинается во второй половине мая – первых числах июня. Обычно в это время устанавливается достаточно солнечная и теплая погода, так что вы можете хорошо провести время, подышать морским воздухом и поплавать – если вода достаточно прогреется.

Пожелания к путешественнику
  • С собой желательно иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид
  • Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Максим
Максим — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша миссия - делать людей счастливее в small-group путешествиях! Наши преимущества: гибкость к пожеланиям клиента, забота о путешественниках и лояльная ценовая политика. Наши маршруты, обычно, это смесь экскурсионного и фото туров, то
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есть всего понемногу, а значит будет соблюден баланс в группе, и никто не будет страдать либо от излишних часов на ногах в безумном треке, от длительных переездов на колесах либо от перенасыщенной музеями программы.

Тур входит в следующие категории Мцхеты

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