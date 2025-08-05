Фантастическая Грузия! 7 дней ярких впечатлений с душевным гидом Сандро
<p><strong>Прилететь можно в Тбилиси, Владикавказ или Ереван. </strong> Кто прилетает во <strong>Владикавказ</strong>, на такси от аэропорта до Казбеги через таможню - около 1 часа, стоимость - около 3 тыс. руб. с человека. Забираем вас из Казбеги в первый день тура около 12:00.</p><p>Кто прилетает в <strong>Тбилиси</strong>, встречаем в аэропорту и заселяем в отель. Кто приезжает из <strong>Еревана</strong>, встречаемся в Тбилиси. </p><p>После тура желающие могут остаться в <strong>Батуми</strong> отдохнуть на море или с гидом вернуться в <strong>Тбилиси</strong>.</p><p><strong>Мой друг! Приглашаю тебя в мою Грузию! </strong>В яркое, насыщенное и захватывающее путешествие по гордой и красивой Грузии. </p><p><strong>За 7 дней</strong> ты увидишь <strong>нереальные пейзажи на каждом шагу, завораживающие горы, скалы, пещеры, ущелья, водопады, каньоны и потрясающие достопримечательности крепостей, городов, храмов. Увидите во всей красе мою фантастическую Грузию! </strong></p>
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
от 75 770 ₽ за человека
Вся Грузия за неделю
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
от 50 707 ₽ за человека
Ртвели: Праздник урожая в Грузии. Осенний тематический тур
Программа нашего тура очень насыщенная и разнообразная
12 сен в 10:00
1 сен в 10:00
от 76 893 ₽ за человека
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Знакомство с Грузией: Тбилиси, Кахетия, Уплисцихе, Мцхета, Казбеги
Этот тур - отличный способ познакомиться с Грузией и получить незабываемые впечатления от путешествия
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Грузинская мозаика: 9-дневное путешествие из Тбилиси и Владикавказа в Батуми. Лайт
Если вы готовы прочувствовать все краски грузинской души, этот тур для вас
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Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Можно с детьми»
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