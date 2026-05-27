Аудиоэкскурсия по Музею изобразительных искусств Тбилиси (без гида)
Познакомиться с Пиросмани, грузинским авангардом, русской или европейской живописью - на выбор
Легенда о Пиросмани, грузинский авангард, европейская живопись до середины 19 века или русские художники начала 20-го — вы выберете одну из тем и познакомитесь с 15–20 ключевыми полотнами музея в комфортном для себя темпе.
Рассказ поможет вам увидеть важные детали, понять замысел художников и глубже почувствовать искусство из богатой коллекции тбилисского музея.
Описание аудиогида
Музей изобразительных искусств Тбилиси — это три этажа и богатая коллекция живописи разных эпох и направлений. Мы предлагаем выбрать одну из тем и познакомиться с её главными произведениями в формате аудиоэкскурсии.
Легенда о Пиросмани
Вы узнаете о жизни и творчестве главного грузинского художника и рассмотрите самые известные полотна мастера.
Грузинский авангард начала 20 века
Гудиашвили, Ахвледиани, Какабадзе и другие — разные биографии, разные художественные языки и разные взгляды на искусство.
Европейская живопись до середины 19 века
Готика, Ренессанс, Барокко, Классицизм и Романтизм — вы увидите, как менялось европейское искусство на конкретных примерах и научитесь различать основные художественные эпохи.
Русская живопись начала 20 века
Кандинский, Фальк, Судейкин, Бакст, Дейнека и другие художники. Поговорим о русском авангарде, символизме и о том, как новое искусство изменило визуальный мир 20 века.
Организационные детали
Билет в музей не входит в стоимость, вам нужно будет купить его самостоятельно — 40 лари (€13) с чел.
Доплата за экскурсию возможна картой российского банка по реквизитам
Аудиоэкскурсией можно пользоваться онлайн и офлайн, одновременно слушать её может только один чел.
Стоимость аудиогида
Тип билета
Стоимость
Участник
€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея изящных искусств имени Шалвы Амиранашвили
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 5461 туриста
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем читать дальшеуменьшить
в декорациях города.
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю здесь каждый год. Каждый раз думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает до слёз. А ещё при слове «Грузия» — Сакартвело — я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка.
Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, каким оно было в Грузии. Когда-то занималась энологией — наукой о вине — и с удовольствием поделюсь своими находками.
Заявок на экскурсии часто бывает больше, чем я могу провести сама, поэтому я собрала команду увлечённых гидов в Батуми и Тбилиси
