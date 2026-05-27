Аудиоэкскурсия по Музею изобразительных искусств Тбилиси (без гида)

Легенда о Пиросмани, грузинский авангард, европейская живопись до середины 19 века или русские художники начала 20-го — вы выберете одну из тем и познакомитесь с 15–20 ключевыми полотнами музея в комфортном для себя темпе. Рассказ поможет вам увидеть важные детали, понять замысел художников и глубже почувствовать искусство из богатой коллекции тбилисского музея.

Музей изобразительных искусств Тбилиси — это три этажа и богатая коллекция живописи разных эпох и направлений. Мы предлагаем выбрать одну из тем и познакомиться с её главными произведениями в формате аудиоэкскурсии.

Легенда о Пиросмани

Вы узнаете о жизни и творчестве главного грузинского художника и рассмотрите самые известные полотна мастера.

Грузинский авангард начала 20 века

Гудиашвили, Ахвледиани, Какабадзе и другие — разные биографии, разные художественные языки и разные взгляды на искусство.

Европейская живопись до середины 19 века

Готика, Ренессанс, Барокко, Классицизм и Романтизм — вы увидите, как менялось европейское искусство на конкретных примерах и научитесь различать основные художественные эпохи.

Русская живопись начала 20 века

Кандинский, Фальк, Судейкин, Бакст, Дейнека и другие художники. Поговорим о русском авангарде, символизме и о том, как новое искусство изменило визуальный мир 20 века.

