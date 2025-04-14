Приглашаем вас на экскурсию по Тбилиси — городу-музею, где вы узнаете о ключевых вехах истории Грузии, познакомитесь с творчеством выдающихся художников и увидите, как искусство оживает в архитектуре и фресках. Прогуливаясь по проспекту Руставели и старинным улочкам, вы прикоснетесь к культуре, полной загадок и вдохновения.

Описание экскурсии

Дорогие друзья, приглашаем вас погрузиться в яркий мир грузинской культуры, истории и искусства! Вместе мы пройдемся по старинным улочкам и проспекту Руставели, где каждый уголок хранит удивительные истории о значимых вехах Грузии, выдающихся личностях и их творчестве. Что вас ждет? Узнаем о ключевых моментах истории, сформировавших уникальную культуру Грузии, и познакомимся с жизнью великих художников — ярких представителей национального стиля.

Увидим разнообразие искусства Тбилиси: от архитектуры главных театров до уличного стрит-арта, фресок храмов и работ мастеров XIX-XX веков.

Разгадаем, как художники и архитекторы создали неповторимый стиль грузинского искусства, который до сих пор вдохновляет и завораживает. Маршрут экскурсии:• Памятник Руставели — символ грузинской культуры и величия эпохи Давида Агмашенебели и царицы Тамары.

Академия художеств — место рождения великих грузинских художников, чье творчество стало частью души Тбилиси.

Оперный театр — первый музыкальный театр Кавказа, открывающий театральную историю XIX века.

Театр Руставели — воплощение культуры и вдохновения в архитектуре.

Голубая галерея и Нико Пиросмани — мир наивного искусства и национальной идентичности Грузии.

Храм Кашвети — путешествие в VI век, к христианским традициям и уникальным фрескам.

Музей Ладо Гудиашвили — искусство, отражающее грузинскую душу, и история национальной художественной школы.

Стрит-арт— современное видение прошлого в городском пространстве.

Национальная библиотека — переплетение архитектуры, культуры и истории XIX века в музее книг. Тбилиси — это город, где прошлое и настоящее сливаются в яркой палитре искусства и архитектуры. Присоединяйтесь к нам, чтобы прикоснуться к многовековой культуре, полной загадок и вдохновения! Важная информация:.

Старт: у памятника Шота Руставели (рядом с метро) • Закончим: около площади Свободы • Прогулка займет 2 ч • В солнечную погоду берите головные уборы и воду.