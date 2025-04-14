Приглашаем вас на экскурсию по Тбилиси — городу-музею, где вы узнаете о ключевых вехах истории Грузии, познакомитесь с творчеством выдающихся художников и увидите, как искусство оживает в архитектуре и фресках.
Прогуливаясь по проспекту Руставели и старинным улочкам, вы прикоснетесь к культуре, полной загадок и вдохновения.
Описание экскурсии
Дорогие друзья, приглашаем вас погрузиться в яркий мир грузинской культуры, истории и искусства! Вместе мы пройдемся по старинным улочкам и проспекту Руставели, где каждый уголок хранит удивительные истории о значимых вехах Грузии, выдающихся личностях и их творчестве. Что вас ждет?
Узнаем о ключевых моментах истории, сформировавших уникальную культуру Грузии, и познакомимся с жизнью великих художников — ярких представителей национального стиля.
- Увидим разнообразие искусства Тбилиси: от архитектуры главных театров до уличного стрит-арта, фресок храмов и работ мастеров XIX-XX веков.
- Разгадаем, как художники и архитекторы создали неповторимый стиль грузинского искусства, который до сих пор вдохновляет и завораживает. Маршрут экскурсии:• Памятник Руставели — символ грузинской культуры и величия эпохи Давида Агмашенебели и царицы Тамары.
- Академия художеств — место рождения великих грузинских художников, чье творчество стало частью души Тбилиси.
- Оперный театр — первый музыкальный театр Кавказа, открывающий театральную историю XIX века.
- Театр Руставели — воплощение культуры и вдохновения в архитектуре.
- Голубая галерея и Нико Пиросмани — мир наивного искусства и национальной идентичности Грузии.
- Храм Кашвети — путешествие в VI век, к христианским традициям и уникальным фрескам.
- Музей Ладо Гудиашвили — искусство, отражающее грузинскую душу, и история национальной художественной школы.
- Стрит-арт— современное видение прошлого в городском пространстве.
Национальная библиотека — переплетение архитектуры, культуры и истории XIX века в музее книг. Тбилиси — это город, где прошлое и настоящее сливаются в яркой палитре искусства и архитектуры. Присоединяйтесь к нам, чтобы прикоснуться к многовековой культуре, полной загадок и вдохновения! Важная информация:.
Старт: у памятника Шота Руставели (рядом с метро) • Закончим: около площади Свободы • Прогулка займет 2 ч • В солнечную погоду берите головные уборы и воду.
Понедельник в 12:00Пятница в 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Руставели
- Академия художеств
- Оперный театр
- Театр Руставели
- Голубая галерея и Нико Пиросмани
- Храм Кашвети
- Музей Ладо Гудиашвили
- Стрит-арт, который соединяет прошлое и настоящее
- Национальная библиотека
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 2 Mikheil Zandukeli St
Завершение: 7 Lado Gudiashvili St
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в 12:00Пятница в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Старт: у памятника Шота Руставели (рядом с метро)
- Закончим: около площади Свободы
- Прогулка займет 2 ч
- В солнечную погоду берите головные уборы и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
14 апр 2025
Первый и конечно не в последний раз в Тбилиси и Грузии! Очень все впечатлило!
ГИД Любовь, с любовью относилась к своей работе и туристам!
Очень много интересных фактов об истории, культуры и конечно знаменитых людей!
Вернемся с удовольствием!
