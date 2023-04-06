На этом мероприятии Вас ожидает мастер-класс по приготовлению известных грузинских «Хинкали» и «Хачапури по-аджарски». Мероприятие будет проходить в грузинской семье опытного кулинара в уютной домашней обстановке.
Вас научат подбирать ингридиенты, познакомят с популярными рецептами и откроют вам секреты грузинской кухни, с помощью которых вы с легкостью сможете повторить приготовление блюд у себя дома.
Вас научат подбирать ингридиенты, познакомят с популярными рецептами и откроют вам секреты грузинской кухни, с помощью которых вы с легкостью сможете повторить приготовление блюд у себя дома.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Площадь Свободы
- Район Сололаки
- Старый город
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мастер-класс по приготовлению блюд грузинской кухниНа нашем мастер-классе вы пошагово научитесь готовить самые знаменитые блюда грузинской кухни. Весь процесс приготовления будет сопровождаться увлекательными рассказами и легендами о грузинской национальной кухне. А в конце мастер-класса вас ждет дегустация блюд, которые вы сами приготовили.
Первым блюдом будет хинкали гордость грузинской кухни. В ходе мастер-класса мы пошагово научимся подбирать пропорции ингредиентов и месить тесто, чтобы оно получилось эластичным и мягки. Вы узнаете какие ингредиенты нужно использовать, чтобы в начинке ваших хинкали образовался тот самый целебный бульон, который занимает, пожалуй, главное место в процессе поедания этого блюда. А также Вы научитесь правильно заворачивать хинкали, чтобы они не развалились при варке.
Вторым блюдом будет хачапури по-аджарски. Наш кулинарный мастер продемонстрирует как правильно приготовить тесто для хачапури, чтобы оно получилось нежным и какой сыр использовать, чтобы он был тянущим и таял во рту. Также вы узнаете о разных способах формировки этого изысканного грузинского блюда.
Важная информацияДля принятия участия в мастер-классе по приготовлению разноцветных хинкали рекомендуем уточнять о наличии доступных мест.
Каждый день в 12:00, 15:00, 18:00, 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Мастер-класс приготовлению хинкали и хачапури
- Вино
- Письменный рецепт приготовленных блюд от кулинара
- Что не входит
- Частный транспорт
- Место начала и завершения?
- Freedom Square, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 12:00, 15:00, 18:00, 20:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- На мероприятие рекомендуется приходить на голодный желудок)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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