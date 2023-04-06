Мастер-класс грузинских блюд и разноцветные хинкали для детей

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
На этом мероприятии Вас ожидает мастер-класс по приготовлению известных грузинских «Хинкали» и «Хачапури по-аджарски». Мероприятие будет проходить в грузинской семье опытного кулинара в уютной домашней обстановке.

Вас научат подбирать ингридиенты, познакомят с популярными рецептами и откроют вам секреты грузинской кухни, с помощью которых вы с легкостью сможете повторить приготовление блюд у себя дома.
Мастер-класс грузинских блюд и разноцветные хинкали для детей
Мастер-класс грузинских блюд и разноцветные хинкали для детей
Мастер-класс грузинских блюд и разноцветные хинкали для детей
Мастер-класс грузинских блюд и разноцветные хинкали для детей
Мастер-класс грузинских блюд и разноцветные хинкали для детей
Мастер-класс грузинских блюд и разноцветные хинкали для детей
Мастер-класс грузинских блюд и разноцветные хинкали для детей
Ближайшие даты:
5
апр
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Площадь Свободы
  • Район Сололаки
  • Старый город
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мастер-класс по приготовлению блюд грузинской кухниНа нашем мастер-классе вы пошагово научитесь готовить самые знаменитые блюда грузинской кухни. Весь процесс приготовления будет сопровождаться увлекательными рассказами и легендами о грузинской национальной кухне. А в конце мастер-класса вас ждет дегустация блюд, которые вы сами приготовили.
Первым блюдом будет хинкали гордость грузинской кухни. В ходе мастер-класса мы пошагово научимся подбирать пропорции ингредиентов и месить тесто, чтобы оно получилось эластичным и мягки. Вы узнаете какие ингредиенты нужно использовать, чтобы в начинке ваших хинкали образовался тот самый целебный бульон, который занимает, пожалуй, главное место в процессе поедания этого блюда. А также Вы научитесь правильно заворачивать хинкали, чтобы они не развалились при варке.
Вторым блюдом будет хачапури по-аджарски. Наш кулинарный мастер продемонстрирует как правильно приготовить тесто для хачапури, чтобы оно получилось нежным и какой сыр использовать, чтобы он был тянущим и таял во рту. Также вы узнаете о разных способах формировки этого изысканного грузинского блюда.
Важная информацияДля принятия участия в мастер-классе по приготовлению разноцветных хинкали рекомендуем уточнять о наличии доступных мест.

Каждый день в 12:00, 15:00, 18:00, 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мастер-класс приготовлению хинкали и хачапури
  • Вино
  • Письменный рецепт приготовленных блюд от кулинара
Что не входит
  • Частный транспорт
Место начала и завершения?
Freedom Square, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12:00, 15:00, 18:00, 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • На мероприятие рекомендуется приходить на голодный желудок)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Гастрономические
Водные развлечения
Площадь Свободы
Популярные места
Мастер-классы
Для детей

Похожие туры из Тбилиси

Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
2 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Гия
Гия
78 отзывов
Очень популярно сейчас
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
Кулинарный мастер-класс в сердце Тбилиси с грузинскими байками и домашним вином
в центре Тбилиси
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
32 за человека
Грузинская кухня: готовим и едим
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Kateryna
Kateryna
296 отзывов
Грузинская кухня: готовим и едим
Научиться делать хинкали и хачапури в ресторане в исторической части города
в ресторане
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
от 28 за всё до 15 чел.
Кулинарный мастер-класс
4.5 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Natalie
Natalie
109 отзывов
Кулинарный мастер-класс
Узнать об особенностях грузинской кухни и приготовить 4 блюда под руководством фуд-блогера
7 апр
11 апр
15 апр
19 апр
от 105 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ