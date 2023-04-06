Мастер-класс по приготовлению блюд грузинской кухниНа нашем мастер-классе вы пошагово научитесь готовить самые знаменитые блюда грузинской кухни. Весь процесс приготовления будет сопровождаться увлекательными рассказами и легендами о грузинской национальной кухне. А в конце мастер-класса вас ждет дегустация блюд, которые вы сами приготовили.

Первым блюдом будет хинкали гордость грузинской кухни. В ходе мастер-класса мы пошагово научимся подбирать пропорции ингредиентов и месить тесто, чтобы оно получилось эластичным и мягки. Вы узнаете какие ингредиенты нужно использовать, чтобы в начинке ваших хинкали образовался тот самый целебный бульон, который занимает, пожалуй, главное место в процессе поедания этого блюда. А также Вы научитесь правильно заворачивать хинкали, чтобы они не развалились при варке.

Вторым блюдом будет хачапури по-аджарски. Наш кулинарный мастер продемонстрирует как правильно приготовить тесто для хачапури, чтобы оно получилось нежным и какой сыр использовать, чтобы он был тянущим и таял во рту. Также вы узнаете о разных способах формировки этого изысканного грузинского блюда.

Важная информацияДля принятия участия в мастер-классе по приготовлению разноцветных хинкали рекомендуем уточнять о наличии доступных мест.