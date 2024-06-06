Аудиогиды и аудиоэкскурсии Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Тбилиси, цены от €10, скидки до 33%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
2 отзыва
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Путешествие на полдня по самым известным и колоритным достопримечательностям грузинской столицы
Начало: Рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань
«🔹 Кроме того, вы посетите современный парк Рике и увидите моста Мира — как сами тбилисцы его называют и с чем сравнивают постройку архитекторы, тоже будет на аудиоэкскурсии»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 за человека
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
2 отзыва
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
Открыть все главные и интересные достопримечательности города через аудиоперфоманс и головоломки
Начало: в районе площади Свободы
«Всё для того, чтобы аудиогид нашёл свою аудиторию — таких же творческих и увлечённых людей»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
10 за экскурсию
Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
🚶 Пешая
скидка
33%
Аудиогид
1 час
8 отзывов
Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
Аудиоспектакль-променад в сопровождении актрисы, которая погрузит вас в атмосферу города
Начало: У метро Марджанишвили
«Вы будете знакомиться с Тбилиси под звуки аудиоспектакля, а наша актриса Нана будет сопровождать вас и иллюстрировать рассказы действом»
Расписание: в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
3322 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
    Очень понравилась прогулка. Было необычно и интересно.
  • Т
    Татьяна
    11 марта 2024
    Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
    Прогулка выдалась просто замечательная! Мы ходили с ребенком 5 лет, и даже он отметил, что ему было очень интересно и
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    он не заметил, как пролетел целый час! Очень рекомендую такой трогательный и личный формат, в котором ты растворяешься в городе, просто как ожившее кино. Очень круто! С удовольствием приду на другую прогулку по Сололаки! Ребята, вы simply the best!!!

    Прогулка выдалась просто замечательная! Мы ходили с ребенком 5 лет, и даже он отметил, что емуПрогулка выдалась просто замечательная! Мы ходили с ребенком 5 лет, и даже он отметил, что ему
  • Р
    Радэль
    2 марта 2024
    «Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
    Тбилиси оказался намного рельефнее, выбирать ботинки для прогулки точно не нужно, пришлось разделить экскурсию на 2 дня. Зато оставшуюся часть прошли на легке) Крепость — супер, экскурсия норм
  • О
    Оксана
    3 февраля 2024
    Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
    Хочу сказать огромное спасибо организаторам. экскурсии за такую замечательную идею знакомства с городом. Личные истории, интересный сюжет и даже сюрприз
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    дали возможность не просто узнать информацию о городе, а погрузили в его атмосферу. И это позволило почувствовать себя его частью, жаль что на короткое время! Если будете в Тбилиси, эта экскурсия- маст хев!

  • Е
    Елена
    25 декабря 2023
    Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
    Была в Тбилиси поездом и трудно было найти подходящую по времени экскурсию с гидом. На Tripster нашла Аудиопрогулку по Тбилиси.
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    Прошла часть маршрута вечером, а продолжила утром. Ещё потом вернулась на некоторые места, где особо понравилось. Маршрут охватывает основные достопримечательности. Изложение хорошее, познавательное для новичка. Буду пользоваться и в других городах.

  • А
    Анна
    6 ноября 2023
    «Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
    Что хочу сказать про экскурсию: 1. Аудиогид- это очень удобно: идёшь в своём темпе. можно отклоняться от маршрута, если что то
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    заинтересовало, и возвращаться обратно. Можно отдыхать и делать перерывы. Отличный формат. 2. Маршрут- хороший. Много знаковых мест можно посетить за один раз. 3. Содержание экскурсии- хотелось бы больше информации, исторических фактов. Не хватило. 4. Техническая часть. Некоторые отрывки почему-то повторялись. А те, которые должны были звучать - пролистывались

  • Л
    Лариса
    9 сентября 2023
    Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
    Интересно рассказано про достопримечательности, весь маршрут разделен на 90 мини-частей и к каждой части можно вернуться и прослушать еще раз.
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    А какие-то можно пролистать. Есть карта, чтобы не заблудиться и идти по маршруту. Работает без Интернета. Нужно заранее скачать приложение и в нем смотреть и слушать. Из минусов - очень длинный маршрут. Мы прошли примерно треть, но уже устали. Хотя можно разделить весь его на части и пройти за несколько дней.

    Интересно рассказано про достопримечательности, весь маршрут разделен на 90 мини-частей и к каждой части можно вернутьсяИнтересно рассказано про достопримечательности, весь маршрут разделен на 90 мини-частей и к каждой части можно вернутьсяИнтересно рассказано про достопримечательности, весь маршрут разделен на 90 мини-частей и к каждой части можно вернутьсяИнтересно рассказано про достопримечательности, весь маршрут разделен на 90 мини-частей и к каждой части можно вернуться

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
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  3. Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 22 со скидкой до 33%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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