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Аудиогид
2.5 часа
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Путешествие на полдня по самым известным и колоритным достопримечательностям грузинской столицы
Начало: Рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань
«🔹 Кроме того, вы посетите современный парк Рике и увидите моста Мира — как сами тбилисцы его называют и с чем сравнивают постройку архитекторы, тоже будет на аудиоэкскурсии»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€10 за человека
Квест
2.5 часа
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
Открыть все главные и интересные достопримечательности города через аудиоперфоманс и головоломки
Начало: в районе площади Свободы
«Всё для того, чтобы аудиогид нашёл свою аудиторию — таких же творческих и увлечённых людей»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
€10 за экскурсию
скидка
33%
Аудиогид
1 час
Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
Аудиоспектакль-променад в сопровождении актрисы, которая погрузит вас в атмосферу города
Начало: У метро Марджанишвили
«Вы будете знакомиться с Тбилиси под звуки аудиоспектакля, а наша актриса Нана будет сопровождать вас и иллюстрировать рассказы действом»
Расписание: в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
33€22 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Очень понравилась прогулка. Было необычно и интересно.
- ТТатьяна11 марта 2024Прогулка выдалась просто замечательная! Мы ходили с ребенком 5 лет, и даже он отметил, что ему было очень интересно и
- РРадэль2 марта 2024Тбилиси оказался намного рельефнее, выбирать ботинки для прогулки точно не нужно, пришлось разделить экскурсию на 2 дня. Зато оставшуюся часть прошли на легке) Крепость — супер, экскурсия норм
- ООксана3 февраля 2024Хочу сказать огромное спасибо организаторам. экскурсии за такую замечательную идею знакомства с городом. Личные истории, интересный сюжет и даже сюрприз
- ЕЕлена25 декабря 2023Была в Тбилиси поездом и трудно было найти подходящую по времени экскурсию с гидом. На Tripster нашла Аудиопрогулку по Тбилиси.
- ААнна6 ноября 2023Что хочу сказать про экскурсию: 1. Аудиогид- это очень удобно: идёшь в своём темпе. можно отклоняться от маршрута, если что то
- ЛЛариса9 сентября 2023Интересно рассказано про достопримечательности, весь маршрут разделен на 90 мини-частей и к каждой части можно вернуться и прослушать еще раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Аудиогиды»
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