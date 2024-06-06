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А какие-то можно пролистать. Есть карта, чтобы не заблудиться и идти по маршруту. Работает без Интернета. Нужно заранее скачать приложение и в нем смотреть и слушать. Из минусов - очень длинный маршрут. Мы прошли примерно треть, но уже устали. Хотя можно разделить весь его на части и пройти за несколько дней.