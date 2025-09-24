Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание фото-прогулки Что вас ждет Национальный парк Гардабани это место с нетронутой природой и тихой уединенной атмосферой. В этих местах ходили на охоту Фидель Кастро, Сталин и многие другие значимые люди в истории. Именно здесь расположено наше ранчо с ухоженными лошадьми, на которых можно будет покататься и конечно же запечатлить этот уникальный момент на профессиональную камеру. Наш фотограф будет на протяжение всего дня с вами и сделает множество незабываемых снимков. Помимо того, куда же без грузинского щедрого застолья с дегустацией домашнего вина. Важная информация: Это не историческая экскурсия, тур предполагает приятный хорошо организованный отдых на практически целый день. Трансфер из Тбилиси и возврат обратно, фотосессия и ужин на ранчо - всё это входит в стоимость программы. Фотографии будут переданы после цветокоррекции по облачному сервису Google/Яндекс в течении 3 дней

