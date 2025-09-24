Описание фото-прогулкиЧто вас ждет Национальный парк Гардабани это место с нетронутой природой и тихой уединенной атмосферой. В этих местах ходили на охоту Фидель Кастро, Сталин и многие другие значимые люди в истории. Именно здесь расположено наше ранчо с ухоженными лошадьми, на которых можно будет покататься и конечно же запечатлить этот уникальный момент на профессиональную камеру. Наш фотограф будет на протяжение всего дня с вами и сделает множество незабываемых снимков. Помимо того, куда же без грузинского щедрого застолья с дегустацией домашнего вина. Важная информация: Это не историческая экскурсия, тур предполагает приятный хорошо организованный отдых на практически целый день. Трансфер из Тбилиси и возврат обратно, фотосессия и ужин на ранчо - всё это входит в стоимость программы. Фотографии будут переданы после цветокоррекции по облачному сервису Google/Яндекс в течении 3 дней
Что включено
- Услуги гида
- Фотопрогулка
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Это не историческая экскурсия, тур предполагает приятный хорошо организованный отдых на практически целый день. Трансфер из Тбилиси и возврат обратно, фотосессия и ужин на ранчо - всё это входит в стоимость программы
- Фотографии будут переданы после цветокоррекции по облачному сервису Google/Яндекс в течении 3 дней
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
