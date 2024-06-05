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ведь кто, как ни местный житель, лучше знает свой город и традиции.

Пару лет назад мы уже были на обзорной экскурсии, но часть стерлась из памяти, что-то забылось, и в надежде новых эмоций и впечатлений выбрали тур "Тбилиси - увидеть и прочувствовать".

Экскурсию провел гид Малхаз, и надо отметить, что мы ни на секунду не пожалели о своём выборе, потому что гуляли в сопровождении человека, который безумно любит свой город и готов делиться не просто информацией, а позитивными эмоциями, это как раз про прочувствовать!

Прогулка вышла замечательная! Малхаз не только показывал достопримечательности и рассказывал историю, но обращал наше внимание на интересные детали, мелочи, которые мы и не заметили бы сами. Исторические факты сочетались с историей грузинских традиций, и это было очень интересно. Побывали и на площади Свободы, и на мосту Мира, поднялись по канатке и посмотрели на Тбилиси сверху. Мы попробовали свежайший традиционный грузинский хлеб из печи, которой не одна сотня лет, посетили дегустацию вин. Огромная винотека, где дают попробовать не только разные сорта вин, но и вина разных производителей, которые вполне можно отнести к авторским, потому что производятся в небольших винодельнях разных регионов Грузии. По вкусу, конечно, они значительно поевосходят те, что можно купить в супермаркетах. А уж в сопровождении традиционных грузинских тостов от Малхаза такая дегустация превращается в настоящий праздник! Отдельно хочу отметить тёплую атмосферу во время всей нашей прогулки, сложилось ощущение, что мы гуляем с давним знакомым или даже другом, который легко угадывает наши желания и подстраивается под нас. Большое спасибо, Малхаз за настолько душевную и атмосферную экскурсию, мы получили истинное удовольствие!