Тбилиси - увидеть и прочувствовать

Групповая экскурсия по известным и скрытым уголкам города - в тёплой компании коренного тбилисца
Наша задача — погрузить вас в атмосферу города так, чтобы вы почувствовали себя его жителями.

Кроме обзора знаковых мест, мы проведём вас тайными улочками и покажем секретный двор, где нашли средневековые артефакты. Выпечем «шоти», отведаем эксклюзивные вина, устроим фотосессию в этностиле. Вы познакомитесь с историей, культурой, традициями Тбилиси и ощутите его гостеприимство.
5
8 отзывов
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 10:15, 11:00, 12:00, 12:15, 13:00, 14:00, 14:15, 15:00, 15:15, 16:00, 16:15, 17:00, 18:00, 19:00, 19:15, 20:00, 20:15

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В нашей программе: площадь Свободы, сквер Гудиашвили, проспект Бараташвили, церковь Анчисхати — один из первых храмов в Тбилиси, мост Мира, парк Рике, канатная дорога, крепость Нарикала, статуя «Мать Грузии», исторический район Абанотубани, улица Сиони, памятник Тамаде, караван-сарай и многое другое.

  • Площадь Свободы. Путешествие начнётся с исторической площади. Вы узнаете о её трансформации на протяжении веков, о перемене её облика и функций, а также о роли, которую площадь играет в современной жизни города.
  • Неизведанный Тбилиси. Затем мы отправимся в поисках тайных локаций, известных только местным жителям. Вы увидите интересный район с подземными переходами, а также посетите двор, где обнаружили средневековые артефакты — доступ к этому двору имеют не все.
  • Традиционный хлеб. Мы остановимся в месте, где сохранилась старейшая печь для выпекания хлеба «шоти», датируемая 17 веком. А неподалёку отсюда вы не только понаблюдаете за процессом выпечки, но и сможете принять в нём участие.
  • Священный напиток Грузии. Продолжим экскурсию дегустацией изысканных вин из лучших виноградников страны, от авторских производителей. Вы откроете новые грани этого благородного напитка и узнаете множество увлекательных фактов о виноделии.

На протяжении всей экскурсии вы будете погружены в атмосферу гостеприимства и уюта. Между посещениями объектов мы сможем обсудить любые темы — мы будем рады ответить на ваши вопросы о городе и стране в целом. Кроме того, в конце прогулки можно устроить фотосессию в этническом стиле.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: бутилированная вода, дегустация вин, мастер-класс по выпечке хлеба, фотосессия с традиционными предметами гардероба и аксессуарами
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-тбилисец из нашей команды

в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в среду в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:15, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:15, в четверг в 09:00, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00, 19:15 и 20:00, в пятницу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:15, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в среду в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:15, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:15, в четверг в 09:00, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00, 19:15 и 20:00, в пятницу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:15, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Н
5 июня 2024
Для нас провёл экскурсию Саба. Всё понравилось, много полезной информации о Тбилиси и Грузии в целом, Саба произвёл приятное впечатление. Отдельно рада, что экскурсию удалось забронировать всего за 3 часа до начала. Быстро ответили и всё подтвердили. Спасибо! Всем рекомендую.
Н
2 июня 2024
Прекрасная экскурсия, мне очень понравилось! Большое спасибо гиду Малхазу, именно благодаря ему пеший тур превратился в маленькое путешествие с местным колоритом. Конечно, увидеть основные достопримечательности можно и самим, но в
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сопровождении гида это совсем по-другому: удобно составлен маршрут, узнаешь много нового и интересного, подмечаешь детали, окунаешься в традиции, и в итоге знакомишься с душой Тбилиси. В лёгкой непринуждённой форме мы посетили основные знаковые места Тбилиси и даже больше, и это всё за 3,5 часа. Впечатлений масса и остались самые тёплые воспоминания. Рекомендую от души!

Прекрасная экскурсия, мне очень понравилось! Большое спасибо гиду Малхазу, именно благодаря ему пеший тур превратился в
Е
29 мая 2024
Я не первый раз в Тбилиси. Но в этот визит решила выбрать пешую прогулку, чтобы поближе познакомиться с историей города и знаковыми местами. Приятным бонусом могу отметить, что я была
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единственной, кто зарегистрировался в этот день на экскурсию и при это ее не отменили, а провели в полном масштабе по заявленной цене! Сам маршрут был удобным, узнала много новых для меня исторических фактов. Подача материала очень доступная, разнообразная. И встреча получилась разноплановой, потому что кроме прогулки по улицам было включено посещение этномузея, винной лавочки с дегустацией, стариной пекарни, и старых двориков в историческом районе. Получился прекрасный вечер в душевной компании, неутомительный, веселый и теплый! Малхаз - прекрасный рассказчик, уважительный и очень приятный человек! Искренне рекомендую!

Я не первый раз в Тбилиси. Но в этот визит решила выбрать пешую прогулку, чтобы поближе
М
18 мая 2024
Было много новых мест которые мы посетили впервые в Тбилиси. Необычно и неординарно. большое спасибо
Ксения
12 мая 2024
Malkhaz очень приятный молодой человек и опытный гид. Мне посчастливилось побывать на эго экскурсии, узнать много интересного про город, попробовать вино в лавки его друга, потрогать настоящее грузинское оружие и в добавок меня пригласили на кофе в очень красивом грузинском доме. Чувствовалось что экскурсию он проводит с душой. Всем рекомендую.
мария
3 мая 2024
Малхаз очень душевный рассказчик. Водил нас по очень интересным, аутентичным местам. Экскурсия длилась не 3,5 часа, как было заявлено, а 4,5 часа. Мы узнали очень много нового и познакомились с огромным количеством интересных и очень теплых и душевных людей. Везде нас принимали, как дорогих гостей.
Благодаря Малхазу мы открыли для себя Тбилиси с новой стороны. Спасибо большое и удачи во всем!
Малхаз очень душевный рассказчик. Водил нас по очень интересным, аутентичным местам. Экскурсия длилась не 3,5 часа,Малхаз очень душевный рассказчик. Водил нас по очень интересным, аутентичным местам. Экскурсия длилась не 3,5 часа,Малхаз очень душевный рассказчик. Водил нас по очень интересным, аутентичным местам. Экскурсия длилась не 3,5 часа,
О
3 мая 2024
Мой уверенный рекомендасьён, бронируйте, не пожалеете! Была на экскурсии 3 мая, сплошной восторг! Большое спасибо гиду Малхазу, всё было на высшем уровне! Прошлись по всем локациям в программе, секретные дворики
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- это просто чудо, вот где настоящий дух Тбилиси! Красивейший вид из крепости Нарикала, атмоферность района Абанотубани, теплый грузинский хлеб шоти, ну и, конечно, грузинское вино - дегустация с традиционными тостами придаёт колорит и погружает в культуру Грузии. Не скучно и не банально, а интересно, душевно, атмосферно и тепло! Почувствовала себя дорогим гостем, прочувствовала настоящий Тбилиси и получила громадное удовольствие!

Л
18 апр 2024
Удивилась, что нет отзывов, поэтому решила написать свой, вдруг кому-то поможет определиться с выбором. Экскурсию мы забронировали спонтанно накануне вечером, решив не просто погулять, а погулять в сопровождении коренного тбилисца,
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ведь кто, как ни местный житель, лучше знает свой город и традиции.
Пару лет назад мы уже были на обзорной экскурсии, но часть стерлась из памяти, что-то забылось, и в надежде новых эмоций и впечатлений выбрали тур "Тбилиси - увидеть и прочувствовать".
Экскурсию провел гид Малхаз, и надо отметить, что мы ни на секунду не пожалели о своём выборе, потому что гуляли в сопровождении человека, который безумно любит свой город и готов делиться не просто информацией, а позитивными эмоциями, это как раз про прочувствовать!
Прогулка вышла замечательная! Малхаз не только показывал достопримечательности и рассказывал историю, но обращал наше внимание на интересные детали, мелочи, которые мы и не заметили бы сами. Исторические факты сочетались с историей грузинских традиций, и это было очень интересно. Побывали и на площади Свободы, и на мосту Мира, поднялись по канатке и посмотрели на Тбилиси сверху. Мы попробовали свежайший традиционный грузинский хлеб из печи, которой не одна сотня лет, посетили дегустацию вин. Огромная винотека, где дают попробовать не только разные сорта вин, но и вина разных производителей, которые вполне можно отнести к авторским, потому что производятся в небольших винодельнях разных регионов Грузии. По вкусу, конечно, они значительно поевосходят те, что можно купить в супермаркетах. А уж в сопровождении традиционных грузинских тостов от Малхаза такая дегустация превращается в настоящий праздник! Отдельно хочу отметить тёплую атмосферу во время всей нашей прогулки, сложилось ощущение, что мы гуляем с давним знакомым или даже другом, который легко угадывает наши желания и подстраивается под нас. Большое спасибо, Малхаз за настолько душевную и атмосферную экскурсию, мы получили истинное удовольствие!

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