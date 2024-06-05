Наша задача — погрузить вас в атмосферу города так, чтобы вы почувствовали себя его жителями.
Кроме обзора знаковых мест, мы проведём вас тайными улочками и покажем секретный двор, где нашли средневековые артефакты. Выпечем «шоти», отведаем эксклюзивные вина, устроим фотосессию в этностиле. Вы познакомитесь с историей, культурой, традициями Тбилиси и ощутите его гостеприимство.
Кроме обзора знаковых мест, мы проведём вас тайными улочками и покажем секретный двор, где нашли средневековые артефакты. Выпечем «шоти», отведаем эксклюзивные вина, устроим фотосессию в этностиле. Вы познакомитесь с историей, культурой, традициями Тбилиси и ощутите его гостеприимство.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 10:15, 11:00, 12:00, 12:15, 13:00, 14:00, 14:15, 15:00, 15:15, 16:00, 16:15, 17:00, 18:00, 19:00, 19:15, 20:00, 20:15
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В нашей программе: площадь Свободы, сквер Гудиашвили, проспект Бараташвили, церковь Анчисхати — один из первых храмов в Тбилиси, мост Мира, парк Рике, канатная дорога, крепость Нарикала, статуя «Мать Грузии», исторический район Абанотубани, улица Сиони, памятник Тамаде, караван-сарай и многое другое.
- Площадь Свободы. Путешествие начнётся с исторической площади. Вы узнаете о её трансформации на протяжении веков, о перемене её облика и функций, а также о роли, которую площадь играет в современной жизни города.
- Неизведанный Тбилиси. Затем мы отправимся в поисках тайных локаций, известных только местным жителям. Вы увидите интересный район с подземными переходами, а также посетите двор, где обнаружили средневековые артефакты — доступ к этому двору имеют не все.
- Традиционный хлеб. Мы остановимся в месте, где сохранилась старейшая печь для выпекания хлеба «шоти», датируемая 17 веком. А неподалёку отсюда вы не только понаблюдаете за процессом выпечки, но и сможете принять в нём участие.
- Священный напиток Грузии. Продолжим экскурсию дегустацией изысканных вин из лучших виноградников страны, от авторских производителей. Вы откроете новые грани этого благородного напитка и узнаете множество увлекательных фактов о виноделии.
На протяжении всей экскурсии вы будете погружены в атмосферу гостеприимства и уюта. Между посещениями объектов мы сможем обсудить любые темы — мы будем рады ответить на ваши вопросы о городе и стране в целом. Кроме того, в конце прогулки можно устроить фотосессию в этническом стиле.
Организационные детали
- В стоимость всё включено: бутилированная вода, дегустация вин, мастер-класс по выпечке хлеба, фотосессия с традиционными предметами гардероба и аксессуарами
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-тбилисец из нашей команды
в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в среду в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:15, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:15, в четверг в 09:00, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00, 19:15 и 20:00, в пятницу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:15, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в среду в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:15, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:15, в четверг в 09:00, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00, 19:15 и 20:00, в пятницу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:15, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Malkhaz — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 25 туристов
Гамарджоба! Меня зовут Малхаз, я рад быть вашим добрым другом и гидом. Родился и вырос в замечательном Тбилиси — сердце Грузии, известной своим гостеприимством и теплом. Путешествия — моя страсть,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
5 июня 2024
Для нас провёл экскурсию Саба. Всё понравилось, много полезной информации о Тбилиси и Грузии в целом, Саба произвёл приятное впечатление. Отдельно рада, что экскурсию удалось забронировать всего за 3 часа до начала. Быстро ответили и всё подтвердили. Спасибо! Всем рекомендую.
Н
Наталья
2 июня 2024
Прекрасная экскурсия, мне очень понравилось! Большое спасибо гиду Малхазу, именно благодаря ему пеший тур превратился в маленькое путешествие с местным колоритом. Конечно, увидеть основные достопримечательности можно и самим, но в
Е
Елена
29 мая 2024
Я не первый раз в Тбилиси. Но в этот визит решила выбрать пешую прогулку, чтобы поближе познакомиться с историей города и знаковыми местами. Приятным бонусом могу отметить, что я была
М
Мирослав
18 мая 2024
Было много новых мест которые мы посетили впервые в Тбилиси. Необычно и неординарно. большое спасибо
Ксения
12 мая 2024
Malkhaz очень приятный молодой человек и опытный гид. Мне посчастливилось побывать на эго экскурсии, узнать много интересного про город, попробовать вино в лавки его друга, потрогать настоящее грузинское оружие и в добавок меня пригласили на кофе в очень красивом грузинском доме. Чувствовалось что экскурсию он проводит с душой. Всем рекомендую.
мария
3 мая 2024
Малхаз очень душевный рассказчик. Водил нас по очень интересным, аутентичным местам. Экскурсия длилась не 3,5 часа, как было заявлено, а 4,5 часа. Мы узнали очень много нового и познакомились с огромным количеством интересных и очень теплых и душевных людей. Везде нас принимали, как дорогих гостей.
Благодаря Малхазу мы открыли для себя Тбилиси с новой стороны. Спасибо большое и удачи во всем!
Благодаря Малхазу мы открыли для себя Тбилиси с новой стороны. Спасибо большое и удачи во всем!
О
Ольга
3 мая 2024
Мой уверенный рекомендасьён, бронируйте, не пожалеете! Была на экскурсии 3 мая, сплошной восторг! Большое спасибо гиду Малхазу, всё было на высшем уровне! Прошлись по всем локациям в программе, секретные дворики
Л
Людмила
18 апр 2024
Удивилась, что нет отзывов, поэтому решила написать свой, вдруг кому-то поможет определиться с выбором. Экскурсию мы забронировали спонтанно накануне вечером, решив не просто погулять, а погулять в сопровождении коренного тбилисца,
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