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Дмитрием. Несмотря на погоду в предыдущие дни, повезло, что перевал был открыт и мы смогли посмотреть полную программу, места просто невероятной красоты, к тому же Дмитрий нам сделал прекрасные фото. Дорога хорошо спланирована и была неутомительной, благодаря аккуратному вождению Роланда, интересным историческим справкам Дмитрия и остановкам для осмотра и перекуса. А также в завершении мы заехали на вкусный обед в горах, где нас правильно научили есть местные блюда. По итогу, приятно провели день и очень многое узнали, спасибо!