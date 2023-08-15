1 чел.
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скидка
25%
Индивидуальная
11 часов
Казбек - «Страж Востока»
Легендарная дорога, судьбы людей и отстраненное величие природы
Начало: У вашего отеля
«Если будет желание — я организую для вас прогулку на лошадях по живописным местам Казбека»
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
от 280€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Познакомиться с грузинской культурой, увидеть лучшую панораму города и насладиться местной природой
Начало: Мы заберём вас с места вашего проживания
«Здесь вы посетите частную конюшню, узнаете об особенностях местных лошадей и совершите небольшую верховую прогулку по живописным окрестностям водохранилища, наслаждаясь видами голубой водной глади в окружении зеленых гор»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
10 часов
В самом сердце Кахетии: горы, лошади и застолье
Прокатиться на лошадях по Кавказскому хребту и оказаться за щедрым грузинским столом
Начало: У театра марионеток Резо Габриадзе
«Инструктор расскажет, как найти подход к лошади, уверенно держаться в седле, и всё время будет рядом»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от €315 за всё до 7 чел.
Мини-группа
7 часов
Конная прогулка по Триалетскому хребту
Покататься на лошадях, отведать грузинскую кухню и отдохнуть от каждодневной суеты
Начало: в районе СТ.М. «Руставели»
«А потом вас ожидает 2-часовая прогулка на лошадях по волшебному лесу и вершинам хребта»
9 июня в 09:30
16 июня в 09:30
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина15 августа 2023Экскурсия проходила в самый жаркий день и предполагала много пешеходных маршрутов, но для нашего удобства гид изменил план, включив в
- ННаталия11 августа 2023Дмитрий - просто супер-гид, со всех точек зрения: знания, эмоции, организация! День был просто великолепный.
- ААлёна25 января 2023В Тбилиси были с подругой только на выходные и рады, что получилось в один из дней съездить на экскурсию с
- ААнтон2 октября 2022Великолепный тур, который стоит своих денег, а Дмитрий - гид, которого можно рекомендовать.
- ННаталья1 января 2020Nukri предоставил гида в соответствии с моей просьбой. В день экскурсии испортилась погода, к тому же мы очень отклонились от
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Конные прогулки»
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Сейчас в Тбилиси в категории "Конные прогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 315 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Тбилиси. Максимально сближение с природой Тбилиси, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024