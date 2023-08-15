Экскурсии на лошадях в Тбилиси

Найдено 4 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Тбилиси, цены от €100, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казбек - «Страж Востока»
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
25%
Индивидуальная
11 часов
47 отзывов
Казбек - «Страж Востока»
Легендарная дорога, судьбы людей и отстраненное величие природы
Начало: У вашего отеля
«Если будет желание — я организую для вас прогулку на лошадях по живописным местам Казбека»
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
от 280210 за всё до 6 чел.
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
40 отзывов
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Познакомиться с грузинской культурой, увидеть лучшую панораму города и насладиться местной природой
Начало: Мы заберём вас с места вашего проживания
«Здесь вы посетите частную конюшню, узнаете об особенностях местных лошадей и совершите небольшую верховую прогулку по живописным окрестностям водохранилища, наслаждаясь видами голубой водной глади в окружении зеленых гор»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
120 за всё до 15 чел.
В самом сердце Кахетии: горы, лошади и застолье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
В самом сердце Кахетии: горы, лошади и застолье
Прокатиться на лошадях по Кавказскому хребту и оказаться за щедрым грузинским столом
Начало: У театра марионеток Резо Габриадзе
«Инструктор расскажет, как найти подход к лошади, уверенно держаться в седле, и всё время будет рядом»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 315 за всё до 7 чел.
Конная прогулка по Триалетскому хребту
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
7 часов
Конная прогулка по Триалетскому хребту
Покататься на лошадях, отведать грузинскую кухню и отдохнуть от каждодневной суеты
Начало: в районе СТ.М. «Руставели»
«А потом вас ожидает 2-часовая прогулка на лошадях по волшебному лесу и вершинам хребта»
9 июня в 09:30
16 июня в 09:30
100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    15 августа 2023
    Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
    Экскурсия проходила в самый жаркий день и предполагала много пешеходных маршрутов, но для нашего удобства гид изменил план, включив в
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    экскурсию интересные места, о которых мы не знали. Все прошло замечательно, услышали интересные рассказы об истории, отведали настоящую грузинскую кухню и насладились шикарными видами Тбилиси с самых высоких точек. Ребенок подучил особое удовольствие после конных прогулок и знакомства с лошадками.

    Экскурсия проходила в самый жаркий день и предполагала много пешеходных маршрутов, но для нашего удобства гидЭкскурсия проходила в самый жаркий день и предполагала много пешеходных маршрутов, но для нашего удобства гидЭкскурсия проходила в самый жаркий день и предполагала много пешеходных маршрутов, но для нашего удобства гидЭкскурсия проходила в самый жаркий день и предполагала много пешеходных маршрутов, но для нашего удобства гидЭкскурсия проходила в самый жаркий день и предполагала много пешеходных маршрутов, но для нашего удобства гид
  • Н
    Наталия
    11 августа 2023
    Казбек - «Страж Востока»
    Дмитрий - просто супер-гид, со всех точек зрения: знания, эмоции, организация! День был просто великолепный.
  • А
    Алёна
    25 января 2023
    Казбек - «Страж Востока»
    В Тбилиси были с подругой только на выходные и рады, что получилось в один из дней съездить на экскурсию с
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    Дмитрием. Несмотря на погоду в предыдущие дни, повезло, что перевал был открыт и мы смогли посмотреть полную программу, места просто невероятной красоты, к тому же Дмитрий нам сделал прекрасные фото. Дорога хорошо спланирована и была неутомительной, благодаря аккуратному вождению Роланда, интересным историческим справкам Дмитрия и остановкам для осмотра и перекуса. А также в завершении мы заехали на вкусный обед в горах, где нас правильно научили есть местные блюда. По итогу, приятно провели день и очень многое узнали, спасибо!

    В Тбилиси были с подругой только на выходные и рады, что получилось в один из днейВ Тбилиси были с подругой только на выходные и рады, что получилось в один из дней
  • А
    Антон
    2 октября 2022
    Казбек - «Страж Востока»
    Великолепный тур, который стоит своих денег, а Дмитрий - гид, которого можно рекомендовать.
    Великолепный тур, который стоит своих денег, а Дмитрий - гид, которого можно рекомендовать
  • Н
    Наталья
    1 января 2020
    Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
    Nukri предоставил гида в соответствии с моей просьбой. В день экскурсии испортилась погода, к тому же мы очень отклонились от
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    плана, но это не помешало нам получить удовольствие от общения с экскурсоводом. Nana смогла заинтересовать и меня, и мою дочь. Все было замечательно. 5+

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Конные прогулки»

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Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
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  2. Серные бани
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  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Конные прогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 315 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Тбилиси. Максимально сближение с природой Тбилиси, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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