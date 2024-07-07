Приглашаю на прогулку, фотосессию и небольшую экскурсию — и всё это за 2,5 часа.
Вы познакомитесь с Тбилиси, прогуляетесь по его живописным улицам и секретным уголкам и увезёте с собой яркие снимки.
Я предложу варианты маршрутов — парадные, современные или старинные локации — и вы выберете то, что вам больше нравится.
Вы познакомитесь с Тбилиси, прогуляетесь по его живописным улицам и секретным уголкам и увезёте с собой яркие снимки.
Я предложу варианты маршрутов — парадные, современные или старинные локации — и вы выберете то, что вам больше нравится.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Маршрут фотопрогулки мы выберем вместе — я предложу варианты. Можно прогуляться по старинным улочкам города. Заглянуть в укромные уголки, которых нет в путеводителях. Или полюбоваться невероятно красивыми парадными и уютными двориками.
Я раскрою тайны достопримечательностей, которые встретятся нам по пути. Поделюсь местными легендами, расскажу историю Грузии и её людей. И покажу секретную локацию 16 века, о которой почти никто не знает.
В конце прогулки я угощу вас бокалом холодного «Киндзмараули» и подскажу, где вкусно и недорого поесть и купить лучшие сувениры.
Организационные детали
- Я делаю фото на смартфон Xiaomi 12 Pro
- Мы заранее обсудим ваш образ и локации. Вместе подберём понравившиеся референсы и придумаем концепцию
- Все снимки вы получите сразу после прогулки и из них выберете 10–15 для цветокоррекции
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Тбилиси
Привет, меня зовут Алёна! Приехала в Грузию в 2013 году и влюбилась в эту страну. Побывала практически во всех её уголках — и теперь показываю её вам. Если вы готовыЗадать вопрос
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