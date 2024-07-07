Приглашаю на прогулку, фотосессию и небольшую экскурсию — и всё это за 2,5 часа. Вы познакомитесь с Тбилиси, прогуляетесь по его живописным улицам и секретным уголкам и увезёте с собой яркие снимки. Я предложу варианты маршрутов — парадные, современные или старинные локации — и вы выберете то, что вам больше нравится.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Маршрут фотопрогулки мы выберем вместе — я предложу варианты. Можно прогуляться по старинным улочкам города. Заглянуть в укромные уголки, которых нет в путеводителях. Или полюбоваться невероятно красивыми парадными и уютными двориками.

Я раскрою тайны достопримечательностей, которые встретятся нам по пути. Поделюсь местными легендами, расскажу историю Грузии и её людей. И покажу секретную локацию 16 века, о которой почти никто не знает.

В конце прогулки я угощу вас бокалом холодного «Киндзмараули» и подскажу, где вкусно и недорого поесть и купить лучшие сувениры.

Организационные детали