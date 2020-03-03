18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проникнуться авантюрным настроением и ветхой красотой колоритных грузинских кварталов

Илона
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Илона – ваш гид
Тбилиси невозможно представить без посещения Старого города.

Но рядом расположен ещё один не менее интересный район, полюбившийся тбилисским богачам дореволюционного времени, — Сололаки.

Оба квартала обладают идеальной атмосферой для теплых и выразительных фотосессий! На дружеской прогулке без академизма я отведу вас к самым ярким уголкам столицы, расскажу истории о жильцах старинных зданий, которые я долго и трепетно собирала, и, конечно, сделаю снимки, в которых навсегда сохранится настроение и душа гостеприимного, вашего Тбилиси.
25 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Свободы
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У этой экскурсии18 отзывов
4.89
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси

Что вас ожидает

Живописные парадные и атмосферные задворки Тбилиси
Мы исследуем районы Кала (часть Старого города) и Сололаки в поисках удивительных мест, скрытых от глаз обычных туристов. Я покажу столетние школы и дома, их парадные с остатками былой роскоши, аутентичные дворы с винтовыми лестницами, резными балконами и вечно сохнущим бельём. Также мы сможем сделать остановку на вино/кофе/лимонад в одном из винтажных заведений города.

Увлекательные истории о судьбах столетних зданий и их знаменитых жильцов
Заумных и скучных лекций не будет. Я приготовила кое-что получше: весёлое приключение с интригующими рассказами и любовными историями, которые я самостоятельно искала и собирала. Кроме того, если вам будет интересно, я расскажу и о нюансах современной жизни в Тбилиси — том аспекте, который обычно остается за рамками обзорных экскурсий по древнему городу, но который, тем не менее, отражает настоящее «здесь и сейчас».

Колоритные фото для Инстаграма
Это не стандартная фотосессия, а, скорее, неформальная экскурсия с возможностью сделать интересные и красочные снимки. Я не профессиональный фотограф, но много знаю о композиции, свете и позировании. Фото делаю на телефон, так как чаще всего формат можно назвать «инстаграмным». Вы можете захватить с собой пару дополнительных нарядов, чтобы снимки получились разнообразнее. В кадре отлично смотрятся яркие вещи, длинные платья, шляпы, платки и другие аксессуары.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная. Дополнительных расходов не предусмотрено, за исключением напитков по пути.

Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илона
Илона
Мой роман с Грузией завязался ещё в 2013 году, когда я впервые посетила её как туристка. С тех пор много воды утекло, но одно остаётся неизменным — мои чувства к этой пьянящей стране. Особое место в моём сердце занимает Тбилиси, дворики и парадные которого таят в себе много красоты. Я долго изучала их и создала маршрут из самых интересных и необычных мест. Я не только стану вашим проводником в мир живописных дворов и парадных старого Тбилиси, но и помогу вам запечатлеть самые яркие моменты прогулки. Я обещаю, этот город не оставит вас равнодушными!
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Natalie
3 марта 2020
Солнечный день, добрая, интересная и отзывчивая девушка. 5 минут - и мне уже кажется, что я гуляю с подругой. Открытая к предложениям, готовая порекомендовать и посоветовать. А папка с яркими фото - приятный бонус после отличной прогулки, время которой пролетело незаметно) Спасибо, Илона)
8 ноября 2019
Илона чудесная, я провела незабываемый день в Тбилиси. На все вопросы получила ответы. Илона много знает, читает, изучает, это чувствуешь сразу, как начинаешь общение с ней. Советую всем!
1 ноября 2019
Замечательная экскурсия и замечательная Илона. Очень много удивительной информации и классные фотографии!
Татьяна
31 октября 2019
Я бываю в Тбилиси минимум 5 раз в год, ну, вот так сильно он мне нравится.
И, конечно, как заядлый тбилисоман, я была уверена, что знаю о нём всё!
Не тут то было. Илона рассказала мне совершенно до этого неведомые факты, показала улочки и дома, мимо которых я каждый раз просто проходила и даже не замечала, какая внутри красота и история!
Фото от Илоны - отдельная история. Романтичная, красивая, динамичная и весьма необычная.
Поеду ли я еще в Грузию - определенно!Закажу ли фотосет у Илоны - однозначно!
Спасибо тебе лично, Илона, за прекрасное знакомство и интересный день!
Яна
13 октября 2019
Илона, провела нас по замечательным домам и улицам Тбилиси, по которым мы ходили и не знали, что такая красота от нас скрыта. Приятный и интересный собеседник. Сразу нашли общий язык. Ощущение, что мы гуляли со старым другом и даже было грустно расставаться. Фотографировала на фотоаппарат и мой телефон. Фото получили ещё до конца поездки. Снимки волшебные.
23 сентября 2019
Илона, спасибо тебе огромное!
Это - незабываемая для меня экскурсия.
Столько красивых уголков Тбилиси предстало перед моими глазами.
Сколько всего интересного ты мне рассказала.
А фотографии просто огонь)))))
Всем очень советую данную экскурсию, не пожалеете!!!)))
25 июля 2019
Спасибо милой Илоне за интересную прогулку и рассказы, мне очень понравилось)) Сама бы не нашла эти дворики и улочки. Жду фотографий, должны быть супер! Кстати фотографирует Илона на фотокамеру, но при желании можно ещё и на ваш телефон.
5 июля 2019
Илоночка очень интересная и увлечённая девушка. Она подарила нам столько эмоций, что нам хватило на несколько дней. Она сама любознательный человек, и нас заразила тбилисским духом. Спасибо ей огромное из Казани.
12 июня 2019
Всем привет ! Очень понравилась экскурсия!!! Спасибо за самые приятные и радостные впечатления !
Катя
8 июня 2019
Интересная прогулка по колоритным нетуристическим местам города и, конечно же, потрясающие и необычные фото - приятный бонус из хорошего отпуска.
Спасибо Илоне за отлично проведенное время.
Ещё 8 отзывов

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