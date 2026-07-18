18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тбилиси невозможно представить без посещения Старого города.Но рядом расположен ещё один не менее интересный район, полюбившийся тбилисским богачам дореволюционного времени, — Сололаки.Оба квартала обладают идеальной атмосферой для теплых и выразительных

фотосессий! На дружеской прогулке без академизма я отведу вас к самым ярким уголкам столицы, расскажу истории о жильцах старинных зданий, которые я долго и трепетно собирала, и, конечно, сделаю снимки, в которых навсегда сохранится настроение и душа гостеприимного, вашего Тбилиси.

Описание фото-прогулки

Живописные парадные и атмосферные задворки Тбилиси

Мы исследуем районы Кала (часть Старого города) и Сололаки в поисках удивительных мест, скрытых от глаз обычных туристов. Я покажу столетние школы и дома, их парадные с остатками былой роскоши, аутентичные дворы с винтовыми лестницами, резными балконами и вечно сохнущим бельём. Также мы сможем сделать остановку на вино/кофе/лимонад в одном из винтажных заведений города.

Увлекательные истории о судьбах столетних зданий и их знаменитых жильцов

Заумных и скучных лекций не будет. Я приготовила кое-что получше: весёлое приключение с интригующими рассказами и любовными историями, которые я самостоятельно искала и собирала. Кроме того, если вам будет интересно, я расскажу и о нюансах современной жизни в Тбилиси — том аспекте, который обычно остается за рамками обзорных экскурсий по древнему городу, но который, тем не менее, отражает настоящее «здесь и сейчас».

Колоритные фото для социальных сетей

Это не стандартная фотосессия, а, скорее, неформальная прогулка с возможностью сделать интересные и красочные снимки. Я не профессиональный фотограф, но много знаю о композиции, свете и позировании. Фото делаю на телефон, так как чаще всего в этом формате фото для соцсетей получаются более естественными. Вы можете захватить с собой пару дополнительных нарядов, чтобы снимки получились разнообразнее. В кадре отлично смотрятся яркие вещи, длинные платья, шляпы, платки и другие аксессуары.

Организационные детали