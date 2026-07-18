18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Проникнуться авантюрным настроением и ветхой красотой колоритных грузинских кварталов
Тбилиси невозможно представить без посещения Старого города.
Но рядом расположен ещё один не менее интересный район, полюбившийся тбилисским богачам дореволюционного времени, — Сололаки.
Оба квартала обладают идеальной атмосферой для теплых и выразительных читать дальшеуменьшить
фотосессий! На дружеской прогулке без академизма я отведу вас к самым ярким уголкам столицы, расскажу истории о жильцах старинных зданий, которые я долго и трепетно собирала, и, конечно, сделаю снимки, в которых навсегда сохранится настроение и душа гостеприимного, вашего Тбилиси.
Живописные парадные и атмосферные задворки Тбилиси
Мы исследуем районы Кала (часть Старого города) и Сололаки в поисках удивительных мест, скрытых от глаз обычных туристов. Я покажу столетние школы и дома, их парадные с остатками былой роскоши, аутентичные дворы с винтовыми лестницами, резными балконами и вечно сохнущим бельём. Также мы сможем сделать остановку на вино/кофе/лимонад в одном из винтажных заведений города.
Увлекательные истории о судьбах столетних зданий и их знаменитых жильцов
Заумных и скучных лекций не будет. Я приготовила кое-что получше: весёлое приключение с интригующими рассказами и любовными историями, которые я самостоятельно искала и собирала. Кроме того, если вам будет интересно, я расскажу и о нюансах современной жизни в Тбилиси — том аспекте, который обычно остается за рамками обзорных экскурсий по древнему городу, но который, тем не менее, отражает настоящее «здесь и сейчас».
Колоритные фото для социальных сетей
Это не стандартная фотосессия, а, скорее, неформальная прогулка с возможностью сделать интересные и красочные снимки. Я не профессиональный фотограф, но много знаю о композиции, свете и позировании. Фото делаю на телефон, так как чаще всего в этом формате фото для соцсетей получаются более естественными. Вы можете захватить с собой пару дополнительных нарядов, чтобы снимки получились разнообразнее. В кадре отлично смотрятся яркие вещи, длинные платья, шляпы, платки и другие аксессуары.
Организационные детали
Съемка проводится на iPhone 14 ProMax или на ваши устройства
Оригиналы снимков вы получите уже через 1-3 дня после прогулки. Их количество обычно варьируется от 50 до 200 для одного человека
Дополнительно оплачиваются: напитки по пути, вход в Дом писателей (если будет открыт) — 15 лари за чел.
Маршрут может немного меняться в зависимости от времени года и доступности локаций
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€42
Дети до 16 лет
€20
Дети до 12 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илона — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 709 туристов
Мой роман с Грузией завязался ещё в 2013 году, когда я впервые посетила её как туристка. С тех пор много воды утекло, но одно остаётся неизменным — мои чувства к читать дальшеуменьшить
этой пьянящей стране. Особое место в моём сердце занимает Тбилиси, дворики и парадные которого таят в себе много красоты. Я долго изучала их и создала маршрут из самых интересных и необычных мест. Я не только стану вашим проводником в мир живописных дворов и парадных старого Тбилиси, но и помогу вам запечатлеть самые яркие моменты прогулки. Я обещаю, этот город не оставит вас равнодушными!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 139 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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vladimir
Если вы ищете классическую академическую экскурсию с сухими фактами, датами и статистикой, то, возможно, вам не сюда. Илона раскрывает город как живого собеседника, который, словно сидя с вами в уютной читать дальшеуменьшить
маленькой кафешке и наблюдая как готовится кофе на песке, неспешно делится историями своей молодости, рассказывает о переживаниях и страстях, боли и радости.
Во время экскурсии мы узнали, как любовь вдохновляла людей на создание удивительных архитектурных шедевров, как складывались судьбы известных личностей и как тесно переплетались исторические события и человеческие жизни. Илона очень деликатно и увлекательно передавала характер Тбилиси, позволяя увидеть тайны, скрытые за парадными фасадами зданий и почувствовать настоящую сущность города.
Это была не просто экскурсия, а искреннее знакомство с Тбилиси — теплое, атмосферное и запоминающееся.
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Полина
Казалось бы. . если ты приехал не один, то точно найдется человек, что может сделать твои фото. НО Илона составила классный маршрут, нашла неожиданные локации - самостоятельно будет сложно их найти. Плюс фотосессия добавляет эмоций. Вывод: всем советую посетить её ｡◕‿◕｡
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Ирина
Отличная прогудка и прекрасные воспоминания. С Илоной было комфортно и интересно. Фото классные!)
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А
Алексей
Дата посещения: 23 дек 2025
Очень хорошая прогулка ! Илона очень много знает о истории и что главное ищет новые факты) добрая , милая , умная !)
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Наталья
Если вы ещё думаете нужна ли вам фотосессия в Тбилиси, точно скажу - не думайте! Берите! С Илоной вы увидите город с такой стороны, которую вряд-ли кто-то сможет ещё показать,это читать дальшеуменьшить
не просто фотосессия,это экскурс в сердце и душу города. Таких парадных,мне кажется нельзя встретить ни в одном уголке земли, не говоря о том, чтобы попасть туда и получить памятное фото с лучшим ракурсом. А теплота и любовь,с которой рассказывает Илона истории гостеприимного города, заставляют слушать буквально с открытым ртом,к тому же,она знает как найти подход к 8ми летке,что он сам захочет фотографироваться. Такую Грузию Вы себе вряд ли представляли. Балкончики всех мастей,дом литераторов, подъезды с картинками и витражами, резные потолки, цветные двери и Фрида,а сколько тепла, Илона, спасибо всем сердцем за этот день.
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Татьяна
Классно провели время и получились супер фотки! Спасибо Илона!
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