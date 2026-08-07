Каньон Дашбаш для каждого туриста станет увлекательным путешествием.
Здесь растут разные виды деревьев и цветов, а из ущелья выходят удивительные водопады и подземные воды.
Совершить поездку можно вдвоем, всей семьей или дружной компанией, чтобы пожарить шашлык прямо над каньоном, и для этого здесь предусмотрены столы и лавочки.
Здесь растут разные виды деревьев и цветов, а из ущелья выходят удивительные водопады и подземные воды.
Совершить поездку можно вдвоем, всей семьей или дружной компанией, чтобы пожарить шашлык прямо над каньоном, и для этого здесь предусмотрены столы и лавочки.
Описание экскурсииПутеводители редко обращают внимание на регион Картли. Но мы здесь для того, чтобы рассказать о новых и интересных направлениях по всей Грузии. Регион Картли только развивается. Спросите, чем он привлекает человека? Нетронутой природой и незабываемыми пейзажами. Мы направляемся в каньон Дашбаши! Наш трип начнётся из Тбилиси. Уже проехав небольшое расстояние, можно почувствовать как меняется воздух и атмосфера. С кажется бесконечных равнин, мы перейдём к серпантинам которые проведут нас самому каньону. Мы успеем полюбоваться видами на Алгетский каньон, который простирается через весь Картли. Также по дороге мы заедем в деревню, в которой когда-то очень была развита немецкая община,увидим дома,построенные и сохранившиеся в старом стиле! Наконец-то Каньон Дашбаши, который незаметно расположился в равнине. Сам каньон это удивительное природное явление, что порадует вас своей неповторимой красотой. С недавних времён, на Каньон можно взглянуть с высоты птичьего полета, с моста, который напоминает алмаз. Спустившись вниз, вы почувствуете лёгкий бриз, от речек которые протекают там, а также от водопадов которые незаметно для всех как косы девушки опускаются с вершины обрывистого каньона. Незаметно время пролетит, мы сделаем фотографии, и заберём с собой на память уйму эмоций.
В соответствии с календарем
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Дашбаши в регионе Картли
- Алгетское Водохранилище
- Элизабэтель (немецкое поселение)
Что включено
- Услуги тур-проводника на личном транспорте
Что не входит в цену
- В цену тура не входит вход в Каньон Дашбаши - 23$ с человека.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Завершение: Любая локация в пределах Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: В соответствии с календарем
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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