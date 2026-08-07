Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Каньон Дашбаш для каждого туриста станет увлекательным путешествием.



Здесь растут разные виды деревьев и цветов, а из ущелья выходят удивительные водопады и подземные воды.



Совершить поездку можно вдвоем, всей семьей или дружной компанией, чтобы пожарить шашлык прямо над каньоном, и для этого здесь предусмотрены столы и лавочки.

Армен Ваш гид в Тбилиси Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $220 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 🇬🇧 8 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Путеводители редко обращают внимание на регион Картли. Но мы здесь для того, чтобы рассказать о новых и интересных направлениях по всей Грузии. Регион Картли только развивается. Спросите, чем он привлекает человека? Нетронутой природой и незабываемыми пейзажами. Мы направляемся в каньон Дашбаши! Наш трип начнётся из Тбилиси. Уже проехав небольшое расстояние, можно почувствовать как меняется воздух и атмосфера. С кажется бесконечных равнин, мы перейдём к серпантинам которые проведут нас самому каньону. Мы успеем полюбоваться видами на Алгетский каньон, который простирается через весь Картли. Также по дороге мы заедем в деревню, в которой когда-то очень была развита немецкая община,увидим дома,построенные и сохранившиеся в старом стиле! Наконец-то Каньон Дашбаши, который незаметно расположился в равнине. Сам каньон это удивительное природное явление, что порадует вас своей неповторимой красотой. С недавних времён, на Каньон можно взглянуть с высоты птичьего полета, с моста, который напоминает алмаз. Спустившись вниз, вы почувствуете лёгкий бриз, от речек которые протекают там, а также от водопадов которые незаметно для всех как косы девушки опускаются с вершины обрывистого каньона. Незаметно время пролетит, мы сделаем фотографии, и заберём с собой на память уйму эмоций.

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