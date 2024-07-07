Каньон Дашбаши, водопады + немецкая деревня Элизабетталь из Тбилиси
Пройти по стеклянному мосту, спуститься к каскадным водопадам и полюбоваться альпийскими полями
Вас ждёт разнообразный маршрут! В каньоне Дашбаши вы пройдёте по стеклянному мосту и полюбуетесь настоящим бриллиантом архитектуры — кафе в центре моста. Сделаете красивые фото у каскадных водопадов и поймаете рыбу к обеду в местном хозяйстве. А ещё увидите немецкую глубинку в центре Грузии.
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3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Немецкая колония Элизабетталь (Асурети)
В окружении альпийских лугов стоит немецкая деревня — да, всё это в Грузии! Вы прогуляетесь по её улочкам, осмотрите дома переселенцев, кирху и старое кладбище. И узнаете, почему немцы основали здесь поселение 200 лет назад.
Бриллиантовый мост
Новая точка притяжения страны. Вы пройдёте по стеклянному мосту над каньоном. Посмотрите на ресторан в виде бриллианта и выясните, за какие заслуги он претендует попасть в книгу рекордов Гиннесса.
Каскадные водопады
Спустимся по тропе к водопадам невероятной красоты. Дорога в одну сторону — 2,5 км. Из этого места получаются отличные фото! Если вы не захотите идти, ничего страшного, вы сможете подождать группу в кафе или у моста.
Грузинская рыба
На обратном пути заедем на обед в рыбное хозяйство, где у вас будет возможность поймать рыбку для своего стола.
Примерный тайминг экскурсии
Дорога до немецкой деревни — 1,5 часа
Время в деревне — 30 мин.
Дорога до стеклянного моста — около 40 мин.
Время на мосту плюс каньоны — 2,5-3 часа
Дорога до Тбилиси — 2 часа с остановкой на обед (1 час)
Организационные детали
Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter, минивэне Mercedes Vito или Honda Stepwgn
Дети до 6 лет — бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребёнка придётся посадить на колени, так как количество мест учитывается по сиденьям
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
Дополнительные расходы:
Билет в Касс Лэнд — 49 лари за человека
Обед на рыбном хозяйстве — в зависимости от заказа
По желанию: качели на обрыве — 80 лари за человека, велосипед над каньоном — 120 лари за человека
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии по Грузии — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 7987 туристов
Гамарджоба Генацвале!
Меня зовут Лика. Я коренная «тбилисска», влюбленная в свой город и страну!
Провожу групповые и индивидуальные экскурсии уже более 5 лет. Грузия — это поистине замечательная страна, в которую хочется возвращаться вновь и вновь. Я и моя команда гидов постараемся влюбить вас в Грузию и уверены, что у вас возникнет желание сюда вернуться!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Любовь
7 июля 2024
Прекрасная экскурсия. Очень красивый каньон, с большим удовольствием погуляла по парку. А наш экскурсовод Лери всю дорогу рассказывал разные интересные вещи. С точки зрения организации все тоже было очень хорошо. Кроме этого, несмотря на жару на улице, в машине было очень комфортно, совсем не жарко.
Denis
7 июля 2024
Очень красивое место. По мосту ходить страшно, но интересно. Но самое потрясающее — это водопады внизу каньона. Также хочу отметить нашего гида и водителя Лери. Он очень интересный рассказчик. Рассказал нам много про Грузию, виноделие и места, в которых мы были. Всё очень понравилось, рекомендую!
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Diana
6 июля 2024
Замечательная экскурсия! Все очень понравилось! Гид-водитель Лери очень интересно и с юмором рассказывал о Грузии, вине, и местах, которые мы посетили: немецкой деревни Элизабеталь и каньоне Дашбаши. В Элизабеталь посетили читать дальше
немецкую кирху и кладбище, прогулялись по центральной улице. Каньон Дашбаши очень впечатлил: невероятный стеклянный мост и 4-километровая прогулка вниз к водопадам и обратно очень живописная, внизу каньон ещё красивее. Все было замечательно организовано, транспорт был комфортный. Сырная и рыбная фермы были закрыты, но нас ждало вкусное угощение от Лери возле каньона и хороший ужин в одном из ресторанов города Цалка.