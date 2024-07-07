Вас ждёт разнообразный маршрут! В каньоне Дашбаши вы пройдёте по стеклянному мосту и полюбуетесь настоящим бриллиантом архитектуры — кафе в центре моста. Сделаете красивые фото у каскадных водопадов и поймаете рыбу к обеду в местном хозяйстве. А ещё увидите немецкую глубинку в центре Грузии.

Описание экскурсии

Немецкая колония Элизабетталь (Асурети)

В окружении альпийских лугов стоит немецкая деревня — да, всё это в Грузии! Вы прогуляетесь по её улочкам, осмотрите дома переселенцев, кирху и старое кладбище. И узнаете, почему немцы основали здесь поселение 200 лет назад.

Бриллиантовый мост

Новая точка притяжения страны. Вы пройдёте по стеклянному мосту над каньоном. Посмотрите на ресторан в виде бриллианта и выясните, за какие заслуги он претендует попасть в книгу рекордов Гиннесса.

Каскадные водопады

Спустимся по тропе к водопадам невероятной красоты. Дорога в одну сторону — 2,5 км. Из этого места получаются отличные фото! Если вы не захотите идти, ничего страшного, вы сможете подождать группу в кафе или у моста.

Грузинская рыба

На обратном пути заедем на обед в рыбное хозяйство, где у вас будет возможность поймать рыбку для своего стола.

Примерный тайминг экскурсии

Дорога до немецкой деревни — 1,5 часа

Время в деревне — 30 мин.

Дорога до стеклянного моста — около 40 мин.

Время на мосту плюс каньоны — 2,5-3 часа

Дорога до Тбилиси — 2 часа с остановкой на обед (1 час)

Организационные детали

Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter, минивэне Mercedes Vito или Honda Stepwgn

Дети до 6 лет — бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребёнка придётся посадить на колени, так как количество мест учитывается по сиденьям

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды

Дополнительные расходы: