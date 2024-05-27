Сколько в Грузию ни приезжай, всегда найдутся локации, от которых у вас захватит дух! В этот раз мы предлагаем погулять по прозрачному мосту, простёртому над глубоким каньоном. Эта прогулка подарит вам идеальное комбо: адреналиновый заряд и наслаждение величественными видами. А ещё вы узнаете, какими легендами окутан Бриллиантовый мост и чем уникален каньон Дашбаши.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Бриллиантовый мост хоть и выполнен из стекла, представляет собой шедевр современной архитектуры и сверкает на солнце подобно алмазу. А вечером переливается разноцветными огнями подсветки.
- Каньон Дашбаши — глубокий и величественный, он простирается на много километров по обе стороны от моста. Удивляет причудливыми формами и цветами горных пород.
- Смотровая площадка на вершине каньона, с которой открывается захватывающий вид на мост и окружающие горные пики. Это идеальное место для красочных фотосъёмок и встречи заката.
- Интерактивные экспозиции на мосту и в его окрестностях, рассказывающие о строительстве моста, а также затрагивающие темы экологических особенностей региона и охраны окружающей среды.
Мы обсудим:
- Инженерные и архитектурные нюансы в проектировании Бриллиантового моста, его экономическое и социальное значение для региона.
- Культурное значение моста: его влияние на региональные традиции, а также на искусство и литературу.
- Многочисленные тайны и легенды, связанные с Бриллиантовым мостом.
- Доступные виды экстремального отдыха в окрестностях моста — альпинизм, парапланеризм и другие активности.
Кому подойдёт экскурсия
- Прежде всего — путешественникам, ценящим красоту природы и уникальные ландшафты. Любителям активного туризма, которые ищут новые локации для приключений и адреналина.
- Поездка может быть неподходящей для маленьких детей и людей с ограниченными физическими возможностями из-за особенностей местности.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
- Поездка в одну сторону занимает 2-2,5 часа.
Дополнительные расходы
- Вход в каньон — 49 лари за человека.
- Питание в ресторане по маршруту — от 20 лари за человека.
- Катание на велосипеде (по желанию) — 120 лари за человека.
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Самгебро
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 57 туристов
Вот уже несколько лет я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение — родиться в стране, где природа и предки всёЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Maliya
27 мая 2024
Первый раз в волшебном Тбилиси и сразу море впечатлений. 🤩
Экскурсии одна лучше другой, но это путешествие на бриллиантовый мост и каньен Дашбаши, головокружительная поездка на велосипеде над пропастью несомненно
Экскурсии одна лучше другой, но это путешествие на бриллиантовый мост и каньен Дашбаши, головокружительная поездка на велосипеде над пропастью несомненно
Т
Таиьяна
29 апр 2024
Вид захватывающий, понравится тем, кто любит визуальную красоту и экстрим.
А
Алёна
5 апр 2024
Программа отличная, организация на высшем уровне. Гид Нана - профессионал своего дела. Рекомендую!
Анна
4 апр 2024
Прекрасный транспорт, спокойный,надеждой водитель и замечательный гид. Большое спасибо, все очень понравились. Масса впечатлений и эмоций.
Анна
4 апр 2024
Мы в восторге от природы и архитектуры, программа прекрасная, столько всего успели увидеть всего за один день. Отдельная благодарность нашему гиду Джимми, он сделал эту поездку максимально интересной и позитивной. Мы обязательно будем рекомендовать Ваше агентство всем знакомым и сами еще не раз обратимся к вам за новыми впечатлениями, ведь у вас есть еще интересные программы 😊👍🏻👏🏻☀️
Александр
4 апр 2024
Отличная экскурсия по Бриллиантовому мосту! Гид был профессионален и увлекателен, рассказывал интересные факты и истории. Организация была на высшем уровне, все было четко и пунктуально. Впечатления остались самые положительные, рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о достопримечательностях города.
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