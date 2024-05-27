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запомнится мне на долгие годы!

Всё было идеально. Организация на высшем уровне. 👌

Водитель приветливый и опытный, останавливался даже в не запланированных местах для наших фотосессий! 💃🤸‍♀️

Гид у нас был самый лучший из всех, с кем мне доводилось встречаться.

Джимми очень весёлый, талантливый и остроумный рассказчик. Заскучать шансов не было от слова совсем. Всю дорогу мы дружно общались, знакомились, учили слова на грузинском языке. Много новой и полезной информации, интересных фактов, увлекательных историй поведал он нам. А еще он отличный фотограф!

Спасибо всем причастным, организатора Вику за этот увлекательный тур.

Я в восторге!!!

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