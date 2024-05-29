С севера Грузия защищена Кавказским хребтом, а с юга — Триалетским хребтом. Вы увидите оба, путешествуя по Сололакскому хребту, с которого Кавказ виден как на ладони.
Гид поможет сориентироваться в горных вершинах, поделится любопытными фактами из истории и раскроет особенности современной архитектуры на примере недавно построенного Бриллиантового моста.
Гид поможет сориентироваться в горных вершинах, поделится любопытными фактами из истории и раскроет особенности современной архитектуры на примере недавно построенного Бриллиантового моста.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Симбиоз природной и рукотворной красоты
Готовы поспорить, что этот маршрут по яркости впечатлений и эмоций не сравнится ни с одним другим в Грузии!
- Вы пройдётесь по стеклянному мосту над каньоном Дашбаши — путь длиной полкилометра на высоте более 200 м
- Полюбуетесь настоящим бриллиантом — кафе со стеклянным полом прямо по центру моста
- Спуститесь по тропе к каскадным водопадам и сделаете миллион красивых фото
- Побываете среди альпийских полей и увидите бывшую немецкую колонию Элизабетталь (сейчас Асурети)
- Посетите католическую церковь, построенную немецкими колонистами в 1871 году, которая прекрасно сохранилась до наших дней
- Продегустируете аутентичное грузинское вино в компании местного фермера и узнаете, чем уникален этот сорт
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
- Дополнительные расходы: вход в ущелье — 49 лари с человека
- По желанию оплачиваются:
— качели над пропастью (80 лари с человека)
— катание на велосипеде на тросе над ущельем (120 лари с человека)
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магда — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 138 туристов
Добро пожаловать на родину вина и любви. Меня зовут Магда и я работаю гидом уже более 9 лет в нашей собственной туристической компании, которую мы основали вместе с мужем. МнеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алина
29 мая 2024
Все понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, что в наш приезд было ветрено и качели на мосту не работали, но это ни сколько не испортило впечатление о поездке! Спасибо
экскурсоводу Генриетте за этот чудесный день! 🇬🇪♥️.
экскурсоводу Генриетте за этот чудесный день! 🇬🇪♥️.
А
Анна
10 мая 2024
В целом экскурсия понравилась: природа Грузии просто изумительна, Генриетта хороший гид, но как-то нам не хватило как будто информации по тем местам, где мы были. Порой казалось, что водитель первый раз едет по этому маршруту, так как мы несколько раз спрашивали дорогу у местных. Места и мост, конечно, очень красивые и посмотреть хотя бы один раз эти места точно стоит
П
Полина
2 мая 2024
Пишу отзыв, уже рассматривая фото дома с поездки в каньон Дашбаш. Очень понравилась экскурсия, мост конечно заставил немного набраться храбрости, но все безопасно. Виды супер. После посещения самого моста дается
Ю
Юлия
30 апр 2024
Спасибо, Владимир, за интересное путешествие. Услышали много интересных историй о Грузии по дороге. Увидели много красивых мест. Грузия нас очень впечатлила. Очень понравился мост и виды с него. Попили там вина в кафе-бриллианте. Сделали кучу фоток. Когда были на дегустации вина в грузинской семье-нас встречала и провожала класснючая собака,это прям отдельное зрелище. Однозначно рекомендую посетить эти красивые места!!!
В
Вера
27 апр 2024
Великолепные пейзажи, на мост над пропастью зайти хватило смелости, экскурсия организована хорошо, водитель Левон отлично управляет на дорогах. Рекомендуем тем, кто устал от шумного города. .
А
Алия
2 апр 2024
Мы с сыном посетили экскурсию к Каньону с Бриллиантовым Мостом, и это был великолепный опыт! Экскурсия прошла комфортабельно, благодаря нашему гиду, который проявил исключительную заботу и внимание. Он не только
G
Genadi
31 мар 2024
Это очень хороший тур. Мне понравился Алмазный мост и водопады, очень понравилась немецкая деревня, а с Сололакского хребта открываются красивые виды на Кавказский хребет. Рекомендую всем посетот обязательно стоит
V
Viktoria
31 мар 2024
Мадлоба Владимир за такое интересное путешествие мне все очень понравилось. Узнала много интересных фактов о Грузии и регионе. Грузия не перестаёт впечетлят меня. Особенно понравился мост ето шедевр архитектуры. Однозначно рекомендую всем.
Даша
31 мар 2024
Поехала в этот тур уже второй раз, спасибо Владимир, вы бесподобны. Я сделала так много красивых фотографий, что трудно выбрать. Абизателно буду рекомендовать всем друзьям спасибо.
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