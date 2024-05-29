В целом экскурсия понравилась: природа Грузии просто изумительна, Генриетта хороший гид, но как-то нам не хватило как будто информации по тем местам, где мы были. Порой казалось, что водитель первый раз едет по этому маршруту, так как мы несколько раз спрашивали дорогу у местных. Места и мост, конечно, очень красивые и посмотреть хотя бы один раз эти места точно стоит