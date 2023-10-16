Экспресс-трип по колоритной Грузии

Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд

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За 4 дня успеем познакомиться с пятью городами: зелёным Тбилиси и его неповторимой архитектурой и особенной атмосферой, древней Мцхетой, горно-минеральным Боржоми, языческим Уплисцихе и романтичным Сигнахи. Отправимся дегустировать вино в главный регион виноделия в Грузии — Кахетию. Погрузимся в разнообразие и яркость вкусов национальной кухни и пообщаемся с местными жителями.

Вы увидите первую христианскую церковь страны, полюбуетесь панорамой Алазанской долины, исследуете фрагменты культовых сооружений и прогуляетесь по уютным улочкам столицы.
Экспресс-трип по колоритной Грузии
Экспресс-трип по колоритной Грузии
Экспресс-трип по колоритной Грузии
Экспресс-трип по колоритной Грузии
Экспресс-трип по колоритной Грузии
Экспресс-трип по колоритной Грузии
Экспресс-трип по колоритной Грузии
Экспресс-трип по колоритной Грузии
Экспресс-трип по колоритной Грузии
Экспресс-трип по колоритной Грузии
Экспресс-трип по колоритной Грузии
Экспресс-трип по колоритной Грузии
Экспресс-трип по колоритной Грузии
Экспресс-трип по колоритной Грузии
Экспресс-трип по колоритной Грузии
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси и Мцхета

Наше путешествие начнётся с обзорной экскурсии по Тбилиси. Встречаемся в отеле и отправляемся к памятнику основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и сделаем эффектные фотографии на мосту Мира.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком. Пообедаем в грузинском ресторане.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

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2 день

Кахетия и грузинское виноделие

Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.

Продегустировав напиток богов, отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина. Увидим, как его наливают в цистерны, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте).

Ближе к вечеру доедем до Сигнахи. Здесь прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам. Затем вернёмся в Тбилиси с остановкой на винном заводе. Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Кахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделие
3 день

Боржоми и Уплисцихе

Пора увидеть Боржоми и попробовать знаменитую минеральную воду! Курорт известен не только своими источниками, но и живописными местами вокруг. Прогуляемся, подышим горным воздухом, поднимемся по канатной дороге на вершину.

Заедем в пещерный город Уплисцихе, где вы узнаете о жизни языческой Грузии и исследуете фрагменты культовых сооружений. Полюбуемся панорамой реки Кура и вернёмся к вечеру в Тбилиси. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Боржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и Уплисцихе
4 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:00 (организатор сообщит точное время после бронирования)
Завершение: Аэропорт Тбилиси, в первую половину дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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