Еврейское наследие Грузии

Прогулка по Еврейскому кварталу в Грузии, оставит у вас массу впечатлений

Мини-группа
Прогулка по Еврейскому кварталу в Грузии, оставит у вас массу впечатлений.

Увлекательный и обширный тур с точки зрения истории оставит у вас множество классных эмоций!
Еврейское наследие Грузии
Еврейское наследие Грузии
Еврейское наследие Грузии
Еврейское наследие Грузии
Еврейское наследие Грузии
Еврейское наследие Грузии

Что вас ожидает 🤩

  • Синагога Ахалцихских евреев
  • Синагога Бейт Рахель (конец XVIII в.)
  • Музей Евреев Грузии

Что вас ожидает:

    Жизнь и история грузинских евреев
    В XIX-XX столетиях в Тифлисе (старое название грузинской столицы) существовало три еврейских общины, у каждой из которых была своя синагога. Первая состояла из грузинских евреев и была не слишком многочисленной, вторая, тоже довольно небольшая, — из курдистанских горских иудеев (лахлухи).
    Третьей и самой многочисленной была община так называемых европейских евреев ашкеназов. Ашкеназы — это субэтническая группа приверженцев иудаизма, которая сформировалась в Центральной Европе приблизительно в XIV веке. Тбилисская синагога ашкеназской общины, которую еще называют Бейт Рахель, сохранилась до наших времен.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Вода
    Что не входит
    • Личные расходы (доп. развлечения, обед, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
    Завершение: Тбилиси, Мейдан
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 12:00
    Экскурсия длится около 3.5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 12:00

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