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Жизнь и история грузинских евреев

В XIX-XX столетиях в Тифлисе (старое название грузинской столицы) существовало три еврейских общины, у каждой из которых была своя синагога. Первая состояла из грузинских евреев и была не слишком многочисленной, вторая, тоже довольно небольшая, — из курдистанских горских иудеев (лахлухи).

Третьей и самой многочисленной была община так называемых европейских евреев ашкеназов. Ашкеназы — это субэтническая группа приверженцев иудаизма, которая сформировалась в Центральной Европе приблизительно в XIV веке. Тбилисская синагога ашкеназской общины, которую еще называют Бейт Рахель, сохранилась до наших времен.

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