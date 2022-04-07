В XIX-XX столетиях в Тифлисе (старое название грузинской столицы) существовало три еврейских общины, у каждой из которых была своя синагога. Первая состояла из грузинских евреев и была не слишком многочисленной, вторая, тоже довольно небольшая, — из курдистанских горских иудеев (лахлухи).
Третьей и самой многочисленной была община так называемых европейских евреев ашкеназов. Ашкеназы — это субэтническая группа приверженцев иудаизма, которая сформировалась в Центральной Европе приблизительно в XIV веке. Тбилисская синагога ашкеназской общины, которую еще называют Бейт Рахель, сохранилась до наших времен.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Вода
Что не входит
Личные расходы (доп. развлечения, обед, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
Завершение: Тбилиси, Мейдан
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 12:00
Eduard — ваш гид в Тбилиси
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