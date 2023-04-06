Сегодня в Грузии проживает от 8 до 12 тысяч евреев, большинство из них в столице, Есть две действующие синагоги, ашкеназская и сефардская, есть ешива-колель «Ор Эмет», школа-хедер «Тиферер Цви», музей дружбы и многое другое.



Грузия является одной из единственных и уникальных стран в мире, где не было зафиксировано не единого случая гонения или притеснения евреев.