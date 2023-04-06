Сегодня в Грузии проживает от 8 до 12 тысяч евреев, большинство из них в столице, Есть две действующие синагоги, ашкеназская и сефардская, есть ешива-колель «Ор Эмет», школа-хедер «Тиферер Цви», музей дружбы и многое другое.
Грузия является одной из единственных и уникальных стран в мире, где не было зафиксировано не единого случая гонения или притеснения евреев.
Грузия является одной из единственных и уникальных стран в мире, где не было зафиксировано не единого случая гонения или притеснения евреев.
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Что вас ожидает:
- Синагоги, большая и малая
- Старый город
- Места, где проживали представители еврейской диаспоры
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Описание
Что вас ожидает:
- След иудеев в Грузии.
- В эпоху, когда у грузин ещё не было таких понятий как царство, царская власть и народом управляли мамасахлиси (правители общины). Прибывшие иудеи попросили у правителя пристанище, пообещав быть законопослушными и мирными гражданами, уважать быт и правила страны, приютившей их. Им выделили земельные угодья неподалеку от Мцхета, а позже они расселились практически по всей территории современной Грузии. Но, конечно же, большая их часть проживала в Тбилиси. Жили они и живут в мире с другими народностями, как и было обещано.
- Еврейские общины Тбилиси.
- Гуляя по старинным улочкам, вы узнаете, как здесь появились первые еврейские диаспоры, и познакомитесь с особенностями трех основных. Я расскажу о грузинских и курдистанских горских евреях (лахлухи). И особое внимание уделим самой многочисленной субэтнической группе, сформированной в Центральной Европе в XIV веке, — ашкеназах. Вы поймете, почему для каждой из них было важно иметь свой молитвенный дом, и посетите две синагоги: Большую — ахалцинских евреев, и Малую — Бейт Рахель.
- Дружба двух народов.
- Известно, что яркая черта еврейских общин — способность в любой точке мира сохранять традиционный образ жизни и строго следовать религиозным предписаниям. Известно и то, что далеко не во всех странах эти стремления поощрялись. На экскурсии обсудим, как удалось грузинам и евреям построить многовековые добрые отношения. Среди прочего, будут интересные факты и легенды о раввинах, которые доставили на земли Сакартвело хитон Христа. А в Музее истории и этнографии, открытом в бывшей синагоге, вы осмотрите экспонаты, иллюстрирующие связь наших народов.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Питьевая вода
- Стаканчик кофе, по требованию
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Улица Ованеса Туманяна №23
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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