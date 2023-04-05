Многонациональная Грузия - Езиды

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На рубеже 19 - 20 веков произошло массовое переселение Езидов из своих исторических земель в страны южного Кавказа, в частности в Армению и Грузию.

Это предшествовало событиям связанных с этническими чистками на территории османской Империи незадолго до своего падения. На нашей экскурсии вы узнаете, как новые жители Тифлиса адаптировались в условиях современных реалий, в каких районах и кварталах заселялись и как они сумели сохранить свою многовековую культуру и религию.
Многонациональная Грузия - Езиды
Многонациональная Грузия - Езиды
Многонациональная Грузия - Езиды
Многонациональная Грузия - Езиды
Многонациональная Грузия - Езиды
Многонациональная Грузия - Езиды
Многонациональная Грузия - Езиды
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Что вас ожидает:

  • Езидский Храм Зиарат
  • Улица 4-х Храмов (ул. Котэ Абхази)
  • Церковь Метехи (церковь V века)
  • Серные бани (V век)
  • Водопад Легвтахеви (Природная достопримечательность)
  • Крепость Нарикала (IV век)
  • Улица Шардени и Манташевские ряды
  • Древний рынок — Мейдан Базар (XIX век)
  • Кафедральный собор Сиони (V век)
  • Мост Мира (стеклянный мост)
  • Театр Марионеток им. Резо Габриадзе
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Описание

Вы наверняка слышали, что столица Грузии - Тбилиси является самым многонациональным и многоконфессиональным городом на территории южного Кавказа. Здесь издавна проживают последователи, как основных мировых религий, так и этно-религиозных обществ.
На нашей экскурсии вы узнаете о представителях древнего этноса - Езидах, которые населяли земли Месопотамии - в междуречье Тигра и Евфрата, где более 6 тысяч лет назад жили Шумеры. По мнению большинства современных исследователей именно Езиды являются потомками Шумеров - первой цивилизации на земле.
За всю свою многострадальную историю Езиды пережили 74 акта геноцида из-за своей религиозной принадлежности. Удивительно, но этому народу удалось практически полностью сохранить свой язык, культурную самобытность и религию. Благодаря толерантному грузинскому народу, Езиды на ряду с другими этническими группами проживающих на территории Грузии, чувствуют себя в безопасности и большинство из них являются полноценными гражданами этой гостеприимной страны. Сакартвелос Гаумарджос!

В ходе мероприятия мы расскажем и покажем вам:

  • Кто такие Езиды? Какая у них письменность и на каком языке они разговаривают?
  • Затронем тему национальной одежды (рассмотрим фотоальбом) и езидского фольклора.
  • Вы узнаете в каких кварталах Тбилиси и в каких условиях жили Езиды в 19 и 20 веках и какой был их основной род деятельности.
  • Мы побываем с вами в гостях езидской семьи и затронем тему многовековых традиций и национальных блюд.
  • А также мы расскажем, как Езидам удалось сохранить свою аутентичную самобытность в условиях современности и узнаете о известных езидах/езидках на постсоветском пространстве. Уверен будете удивлены.
  • А ближе к завершению мероприятия, в сопровождении нашего гида мы предоставим нашим гостям возможность посетить «Храм Езидов Грузии», расположенный в одном из спальных районов Тбилиси. Там же будут затронуты основные религиозные темы, касательно Езидизма.

Каждый день в 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Что включено:
  • Участие в экскурсии
  • Услуги водителя на автомобиле
  • Визит в гости езидской семье
  • Пешеходная прогулка по старому городу Тбилиси
  • Посещение езидского Храма Зиарат
  • Бутилированная вода для каждого участника мероприятия
Что не входит
  • Что не включено
  • Входные билеты на общественный транспорт, аттракционы, музеи. (~от 0,5 до 2$)
  • Затрак (~3-5$ на одного человека)
  • Обед (~5-7$ на одного человека)
  • Ужин (~5-7$), если в ресторане (~15-20$ на одного человека)
Место начала и завершения?
Freedom Square 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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