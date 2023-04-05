Вы наверняка слышали, что столица Грузии - Тбилиси является самым многонациональным и многоконфессиональным городом на территории южного Кавказа. Здесь издавна проживают последователи, как основных мировых религий, так и этно-религиозных обществ.

На нашей экскурсии вы узнаете о представителях древнего этноса - Езидах, которые населяли земли Месопотамии - в междуречье Тигра и Евфрата, где более 6 тысяч лет назад жили Шумеры. По мнению большинства современных исследователей именно Езиды являются потомками Шумеров - первой цивилизации на земле.

За всю свою многострадальную историю Езиды пережили 74 акта геноцида из-за своей религиозной принадлежности. Удивительно, но этому народу удалось практически полностью сохранить свой язык, культурную самобытность и религию. Благодаря толерантному грузинскому народу, Езиды на ряду с другими этническими группами проживающих на территории Грузии, чувствуют себя в безопасности и большинство из них являются полноценными гражданами этой гостеприимной страны. Сакартвелос Гаумарджос!

В ходе мероприятия мы расскажем и покажем вам: