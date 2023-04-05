На рубеже 19 - 20 веков произошло массовое переселение Езидов из своих исторических земель в страны южного Кавказа, в частности в Армению и Грузию.
Это предшествовало событиям связанных с этническими чистками на территории османской Империи незадолго до своего падения. На нашей экскурсии вы узнаете, как новые жители Тифлиса адаптировались в условиях современных реалий, в каких районах и кварталах заселялись и как они сумели сохранить свою многовековую культуру и религию.
Это предшествовало событиям связанных с этническими чистками на территории османской Империи незадолго до своего падения. На нашей экскурсии вы узнаете, как новые жители Тифлиса адаптировались в условиях современных реалий, в каких районах и кварталах заселялись и как они сумели сохранить свою многовековую культуру и религию.
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Езидский Храм Зиарат
- Улица 4-х Храмов (ул. Котэ Абхази)
- Церковь Метехи (церковь V века)
- Серные бани (V век)
- Водопад Легвтахеви (Природная достопримечательность)
- Крепость Нарикала (IV век)
- Улица Шардени и Манташевские ряды
- Древний рынок — Мейдан Базар (XIX век)
- Кафедральный собор Сиони (V век)
- Мост Мира (стеклянный мост)
- Театр Марионеток им. Резо Габриадзе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы наверняка слышали, что столица Грузии - Тбилиси является самым многонациональным и многоконфессиональным городом на территории южного Кавказа. Здесь издавна проживают последователи, как основных мировых религий, так и этно-религиозных обществ.
На нашей экскурсии вы узнаете о представителях древнего этноса - Езидах, которые населяли земли Месопотамии - в междуречье Тигра и Евфрата, где более 6 тысяч лет назад жили Шумеры. По мнению большинства современных исследователей именно Езиды являются потомками Шумеров - первой цивилизации на земле.
За всю свою многострадальную историю Езиды пережили 74 акта геноцида из-за своей религиозной принадлежности. Удивительно, но этому народу удалось практически полностью сохранить свой язык, культурную самобытность и религию. Благодаря толерантному грузинскому народу, Езиды на ряду с другими этническими группами проживающих на территории Грузии, чувствуют себя в безопасности и большинство из них являются полноценными гражданами этой гостеприимной страны. Сакартвелос Гаумарджос!
В ходе мероприятия мы расскажем и покажем вам:
- Кто такие Езиды? Какая у них письменность и на каком языке они разговаривают?
- Затронем тему национальной одежды (рассмотрим фотоальбом) и езидского фольклора.
- Вы узнаете в каких кварталах Тбилиси и в каких условиях жили Езиды в 19 и 20 веках и какой был их основной род деятельности.
- Мы побываем с вами в гостях езидской семьи и затронем тему многовековых традиций и национальных блюд.
- А также мы расскажем, как Езидам удалось сохранить свою аутентичную самобытность в условиях современности и узнаете о известных езидах/езидках на постсоветском пространстве. Уверен будете удивлены.
- А ближе к завершению мероприятия, в сопровождении нашего гида мы предоставим нашим гостям возможность посетить «Храм Езидов Грузии», расположенный в одном из спальных районов Тбилиси. Там же будут затронуты основные религиозные темы, касательно Езидизма.
Каждый день в 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Что включено:
- Участие в экскурсии
- Услуги водителя на автомобиле
- Визит в гости езидской семье
- Пешеходная прогулка по старому городу Тбилиси
- Посещение езидского Храма Зиарат
- Бутилированная вода для каждого участника мероприятия
- Что не входит
- Что не включено
- Входные билеты на общественный транспорт, аттракционы, музеи. (~от 0,5 до 2$)
- Затрак (~3-5$ на одного человека)
- Обед (~5-7$ на одного человека)
- Ужин (~5-7$), если в ресторане (~15-20$ на одного человека)
- Место начала и завершения?
- Freedom Square 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 12:00Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Групповые
Пешеходные
История и архитектура
Необычные
Соборы и храмы
Религиозные
Похожие туры из Тбилиси
Индивидуальная
Тата
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Насыщенный авто-тур: панорамные виды города, музей под открытым небом, вино и грузинская культура
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
от €165 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Галина
Красоты горной Грузии
Впечатляющая природа и история по пути в Казбеги
Место Вашего проживания
Завтра
7 апр
10 апр
11 апр
от €195 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Давид и Нодар
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
возле вашей гостиницы
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
€200 за всё до 6 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии