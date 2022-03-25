ежедневно в 10:00

Еврейское наследие Тбилиси

Узнать о роли еврейских общин в культуре города на авторской прогулке по старинным кварталам

5
1 отзыв
Мини-группа
Тифлис издавна славился как многонациональный город, в его жизни и колоритном облике оставили след разные народы.

На встрече поговорим о малоизвестном, но ярком еврейском наследии столицы.

Вы проследите историю трех местных диаспор и их отношений с грузинами.

Посетите синагоги, этнографический музей и взглянете на строения 18-19 веков под другим углом.
Еврейское наследие Тбилиси
Еврейское наследие Тбилиси
Еврейское наследие Тбилиси
Еврейское наследие Тбилиси
Еврейское наследие Тбилиси
Еврейское наследие Тбилиси
Еврейское наследие Тбилиси
Еврейское наследие Тбилиси
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Еврейские общины Тбилиси

Гуляя по старинным улочкам, вы узнаете, как здесь появились первые еврейские диаспоры, и познакомитесь с особенностями трех основных. Я расскажу о грузинских и курдистанских горских евреях (лахлухи). И особое внимание уделим самой многочисленной субэтнической группе, сформированной в Центральной Европе в 14 веке, — ашкеназах. Вы поймете, почему для каждой из них было важно иметь свой молитвенный дом, и посетите две синагоги: Большую — ахалцинских евреев, и Малую — Бейт Рахель.

Дружба двух народов

Известно, что яркая черта еврейских общин — способность в любой точке мира сохранять традиционный образ жизни и строго следовать религиозным предписаниям. Известно и то, что далеко не во всех странах эти стремления поощрялись. На экскурсии обсудим, как удалось грузинам и евреям построить многовековые добрые отношения. Среди прочего, будут интересные факты и легенды о раввинах, которые доставили на земли Сакартвело хитон Христа. А в Музее истории и этнографии, открытом в бывшей синагоге, вы осмотрите экспонаты, иллюстрирующие связь наших народов.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в музей — 2 $/человека
  • По желанию можно организовать кошерный обед в заведении Бейт Хабад

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле площади Вахтанга Горгасали
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
J
25 мар 2022
Не первый раз в Грузии и давно хотела найти необычную экскурсию, а тут такая удача. Организация экскурсий четкая. Гид влюбленная в свою профессию с обширными знаниями, отвечала на все вопросы. Тур очень насыщенный, интересный, не смотря на зимнюю погоду. Обязательно поеду туда еще раз, но уже летом. Там красота глаз не оторвать! Большое спасибо за организацию таких интересных и оригинальных экскурсий, за четкую работу. Персональное спасибо Карине! Планирую продолжать путешествовать с помощью "Gabritravel”

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🧐АвторскиеБольшая синагога🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Тбилиси

Тбилиси - город мастеров
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Александр и Алёна
4.7
26 отзывов
Тбилиси - город мастеров
Погружение в яркую жизнь прошлого и современности на прогулке по старому городу
20 за 1 человека
Еврейское наследие Грузии
3.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Eduard
Нет отзывов
Еврейское наследие Грузии
Прогулка по Еврейскому кварталу в Грузии, оставит у вас массу впечатлений
$13 за 1 человека
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Тата
4.9
14 отзывов
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Насыщенный авто-тур: панорамные виды города, музей под открытым небом, вино и грузинская культура
от 115104 за 1-2 чел.
Тбилиси - прогулка по Старому городу
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Levan
4.6
59 отзывов
Тбилиси - прогулка по Старому городу
Обзорная пешеходная экскурсия по улицам города
от 19 за 1-10 чел.
Атмосферный Тбилиси
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
Серго
Нет отзывов
Атмосферный Тбилиси
Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой по городу, но и легким погружением в грузиноведение
$50 за 1 человека
Вкусная прогулка по Тбилиси
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Георгий
Нет отзывов
Вкусная прогулка по Тбилиси
Приглашаем на винно-гастрономический тур с неспешной прогулкой по Старому городу
$55 за 1 человека
Почувствовать дух Тбилиси
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ладо
4.7
10 отзывов
Почувствовать дух Тбилиси
Открыть настоящий Тбилиси в его старине, искусстве и вине на прогулке по городским местам силы
от 72 за 1-2 чел.
Тбилиси - очарование древности. Пешая экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алина
Нет отзывов
Тбилиси - очарование древности. Пешая экскурсия
Тбилиси - уникальный город, в котором соседствует современность и аутентичные древние постройки
$15 за 1 человека
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
2.5 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Надя
4.9
116 отзывов
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Увидеть самые необычные уголки города и пополнить свой инстаграм отличными снимками
90 за 1-4 чел.
Винный тур по Тбилиси
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Винный тур по Тбилиси
Во время дружеской, увлекательной прогулки по Старому городу мы заглянем
$25 за 1 человека
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Maria
4.6
11 отзывов
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
Получить общее представление о городе, его истории и современной жизни на неспешной прогулке
75 за 1-5 чел.
Пешая прогулка по Тбилиси
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
Eduard
5
1 отзыв
Пешая прогулка по Тбилиси
Знакомство с Тбилиси начнется в самом центре старого города
$12 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
ХОРОШО
🇬🇪
ТАМ