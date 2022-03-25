ежедневно в 10:00

Что вас ожидает

Еврейские общины Тбилиси

Гуляя по старинным улочкам, вы узнаете, как здесь появились первые еврейские диаспоры, и познакомитесь с особенностями трех основных. Я расскажу о грузинских и курдистанских горских евреях (лахлухи). И особое внимание уделим самой многочисленной субэтнической группе, сформированной в Центральной Европе в 14 веке, — ашкеназах. Вы поймете, почему для каждой из них было важно иметь свой молитвенный дом, и посетите две синагоги: Большую — ахалцинских евреев, и Малую — Бейт Рахель.

Дружба двух народов

Известно, что яркая черта еврейских общин — способность в любой точке мира сохранять традиционный образ жизни и строго следовать религиозным предписаниям. Известно и то, что далеко не во всех странах эти стремления поощрялись. На экскурсии обсудим, как удалось грузинам и евреям построить многовековые добрые отношения. Среди прочего, будут интересные факты и легенды о раввинах, которые доставили на земли Сакартвело хитон Христа. А в Музее истории и этнографии, открытом в бывшей синагоге, вы осмотрите экспонаты, иллюстрирующие связь наших народов.

Организационные детали