Я провожу эту экскурсию ⛳, чтобы показать вам настоящую Кахетию.
Цель этой экскурсии 🧭 - дать вам представление о гастрономической стороне путешествия в Кахетию. Вы будете общаться с производителями сыров, вина, с простыми людьми, попробуете настоящие вина из квеври. И, конечно, мы устроим для вас настоящий Кахетинский ужин из национальных блюд. Экскурсия индивидуальная
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги гида
Что не входит
Сырный завод: экскурсия и дегустация 8 евро
Дегустация на винодельне 8 евро
Музей вина+дегустация 8 евро
Кахетинский ужин 15 евро
Мастерклассы 5 евро/чел за каждый
Сувениры
Личные покупки
Дополнительное питание (чай/кофе/хачапури)
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.