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Гастрономическое удовольствие в Кахетии

Антон Г.
Антон Г. – Гид из Тбилиси
Я провожу эту экскурсию ⛳, чтобы показать вам настоящую Кахетию.

Вы будете общаться с производителями сыров и вина, попробуете настоящие вина из квеври и увидите монастыри средневековых времен.

А в завершении нашего гастрономического путешествия вас будет ждать традиционный Кахетинский ужин из национальных блюд.

Вы откроете для себя настоящее гостеприимство Кахетии и познакомитесь с традициями и культурой этого региона Грузии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $158 за экскурсию

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Гастрономическое удовольствие в Кахетии
Гастрономическое удовольствие в Кахетии

Что вы увидите

  • Гомборский перевал
  • Телави
  • Вид на Алазанскую долину
  • Монастырь Алаверди
  • Музей вина
  • Винное хозяйство
  • Крепость Греми
  • Кахетинский ужин
Я провожу эту экскурсию ⛳, чтобы показать вам настоящую Кахетию.
Цель этой экскурсии 🧭 - дать вам представление о гастрономической стороне путешествия в Кахетию. Вы будете общаться с производителями сыров, вина, с простыми людьми, попробуете настоящие вина из квеври. И, конечно, мы устроим для вас настоящий Кахетинский ужин из национальных блюд. Экскурсия индивидуальная
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Сырный завод: экскурсия и дегустация 8 евро
  • Дегустация на винодельне 8 евро
  • Музей вина+дегустация 8 евро
  • Кахетинский ужин 15 евро
  • Мастерклассы 5 евро/чел за каждый
  • Сувениры
  • Личные покупки
  • Дополнительное питание (чай/кофе/хачапури)
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Гастрономическое удовольствие в Кахетии
Гастрономическое удовольствие в Кахетии
Гастрономическое удовольствие в Кахетии
Гастрономическое удовольствие в Кахетии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Антон Г.
Антон Г.
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