Антон Г. – Гид из Тбилиси

Я провожу эту экскурсию ⛳, чтобы показать вам настоящую Кахетию.



Вы будете общаться с производителями сыров и вина, попробуете настоящие вина из квеври и увидите монастыри средневековых времен.



А в завершении нашего гастрономического путешествия вас будет ждать традиционный Кахетинский ужин из национальных блюд.



Вы откроете для себя настоящее гостеприимство Кахетии и познакомитесь с традициями и культурой этого региона Грузии.