64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В этом путешествии вы объедете стороной наиболее популярные места Кахетии, но исследуете ее не менее значимые и атмосферные уголки. В Телави узнаете о жизни грузинского царя и вспомните любимого Мимино.

В усадьбе Цинандали погрузитесь в историю княжеского рода и европеизации Грузии. Заглянете на дегустацию вина и полюбуетесь Алазанской долиной. А по-настоящему открыть Кахетию поможет застолье в частном доме: с тостами, домашним вином из квеври и традиционными блюдами!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Кто жил в кахетинской столице Телави?

Любуясь пейзажами Гомборского перевала, вы отправитесь в Телави — город, связанный с двумя известными личностями: последним царем Кахети Ираклием II и героем знаменитого фильма «Мимино». О заслугах царя перед страной поговорим у крепостных стен дворца-резиденции Ираклия II, а радом вы увидите 900-летний платан, у которого снимали сцену из «Мимино».

Цинандали: европейская Грузия в тени кипарисов

После поедем в усадьбу князя Александра Чавчавадзе — грузинского поэта и общественного деятеля. В доме-музее вы перенесётесь во времена европеизации Грузии, в дни, когда здесь встречались деятели грузинской и русской культуры. Узнаете о трагической истории любви Грибоедова и княжны Нино Чавчавадзе, а после музея прогуляетесь по дивному пейзажному парку с вековыми орешниками, дубами и кипарисами.

Кахетинское вино — вкус-символ Грузии

Пробовать вино древнейшего винодельческого региона мира (и главного в стране) вы будете на известном заводе Корпорация Киндзмараули. Вы познакомитесь с тонкостями грузинского виноделия, а затем продегустируете несколько сортов вина.

Грузинское застолье в гостях у фермеров

Грузины очень гордятся вековыми гастрономическими традициями, передавая их из поколения в поколение. В гостях в маленьком фермерском хозяйстве вам удастся прочувствовать это и познать самобытную жизнь Кахетии. Вы заглянете в винный погреб и продегустируете ароматное домашнее вино прямо из квеври — традиционных кувшинов, зарытых в землю. Завершится приключение настоящим кахетинским застольем: вы насладитесь грузинской кухней и, слушая тосты гостеприимного хозяина, в полной мере ощутите радушие народа Сакартвело!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Дети до 6 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте

Обратите внимание: обед в семье — обязательная часть экскурсии. Здесь нельзя сделать определенный заказ, как в кафе: все заказано заранее, и накрывается общий стол для всех.

С вами будет гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет