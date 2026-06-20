64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Телави, Цинандали и грузинское застолье в гостях у фермеров: познать вкус, историю и традиции края
В этом путешествии вы объедете стороной наиболее популярные места Кахетии, но исследуете ее не менее значимые и атмосферные уголки. В Телави узнаете о жизни грузинского царя и вспомните любимого Мимино. читать дальшеуменьшить
В усадьбе Цинандали погрузитесь в историю княжеского рода и европеизации Грузии. Заглянете на дегустацию вина и полюбуетесь Алазанской долиной.
А по-настоящему открыть Кахетию поможет застолье в частном доме: с тостами, домашним вином из квеври и традиционными блюдами!
Любуясь пейзажами Гомборского перевала, вы отправитесь в Телави — город, связанный с двумя известными личностями: последним царем Кахети Ираклием II и героем знаменитого фильма «Мимино». О заслугах царя перед страной поговорим у крепостных стен дворца-резиденции Ираклия II, а радом вы увидите 900-летний платан, у которого снимали сцену из «Мимино».
Цинандали: европейская Грузия в тени кипарисов
После поедем в усадьбу князя Александра Чавчавадзе — грузинского поэта и общественного деятеля. В доме-музее вы перенесётесь во времена европеизации Грузии, в дни, когда здесь встречались деятели грузинской и русской культуры. Узнаете о трагической истории любви Грибоедова и княжны Нино Чавчавадзе, а после музея прогуляетесь по дивному пейзажному парку с вековыми орешниками, дубами и кипарисами.
Кахетинское вино — вкус-символ Грузии
Пробовать вино древнейшего винодельческого региона мира (и главного в стране) вы будете на известном заводе Корпорация Киндзмараули. Вы познакомитесь с тонкостями грузинского виноделия, а затем продегустируете несколько сортов вина.
Грузинское застолье в гостях у фермеров
Грузины очень гордятся вековыми гастрономическими традициями, передавая их из поколения в поколение. В гостях в маленьком фермерском хозяйстве вам удастся прочувствовать это и познать самобытную жизнь Кахетии. Вы заглянете в винный погреб и продегустируете ароматное домашнее вино прямо из квеври — традиционных кувшинов, зарытых в землю. Завершится приключение настоящим кахетинским застольем: вы насладитесь грузинской кухней и, слушая тосты гостеприимного хозяина, в полной мере ощутите радушие народа Сакартвело!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Дети до 6 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте
Обратите внимание: обед в семье — обязательная часть экскурсии. Здесь нельзя сделать определенный заказ, как в кафе: все заказано заранее, и накрывается общий стол для всех.
С вами будет гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы включены в стоимость
Дополнительные расходы: обед у фермеров — 70 лари с чел., билет в музей Цинандали — 10 лари с чел., стоимость дегустации на винзаводе — 8 лари с чел.
в среду и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€50
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Авлабар
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии по Грузии — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 6.5 часов
Провели экскурсии для 8755 туристов
Гамарджоба Генацвале!
Меня зовут Лика. Я коренная «тбилисска», влюбленная в свой город и страну!
Провожу групповые и индивидуальные экскурсии уже более 5 лет. Грузия — это поистине замечательная страна, в которую хочется возвращаться вновь и вновь. Я и моя команда гидов постараемся влюбить вас в Грузию и уверены, что у вас возникнет желание сюда вернуться!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
79
4
7
3
4
2
1
1
–
Анна
Огромное спасибо за замечательную экскурсию в Кахетию! Поездка оставила очень приятные впечатления. Всё было хорошо организовано: выехали вовремя, маршрут был комфортным и насыщенным, без лишней спешки.
Отдельно хочется поблагодарить нашего гида читать дальшеуменьшить
Романа. Он оказался очень эрудированным и интересным рассказчиком. Рассказывал не только про Кахетию, её традиции и виноделие, но и про историю Грузии в целом, поэтому экскурсия получилась намного глубже и познавательнее. Было приятно, что он подробно отвечал на все вопросы, причём на самые разные темы, и создавал очень доброжелательную атмосферу на протяжении всей поездки.
Также понравилось посещение завода Киндзмараули с дегустацией. Вина были вкусные, а цены приятно удивили — действительно выгодно по сравнению со многими туристическими местами. Также очень понравилось грузинское застолье: всё было вкусно, сытно и по-настоящему душевно. Чувствовалась тёплая гостеприимная атмосфера.
Экскурсия получилась насыщенной, интересной и очень душевной. Смело рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Кахетией, попробовать хорошее вино и провести день в приятной компании!
Вам был полезен этот отзыв?
Irina
Великолепная поездка! Было атмосферно очень информационно) благодарю организатора Лику, нашего гида Романа и конечно душевного водителя дядю Сосо)))
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Mila
Замечательный тур по Кахетии! У нас была маленькая камерная экскурсия на шестерых человек с возможностью немножечко подстраивать поездку под себя. Особенно хочу отметить экскурсию по заводу Кинзмараули с последующей дегустацией читать дальшеуменьшить
- интересная и со вкусными винами отличного качества. В конце было застолье у фермеров. Признаюсь, мои ожидания относительно этого пункта поездки были довольно скромными. Думала, будет обыкновенный деревенский домик, не более. Но мы приехали в очень уютное место с красивым садом, декорированном в современном стиле. Стол был обильный, вино вкусное, а кухня выше всяких похвал. Особенно хочется отметить чкмерули и хачапури по-имеретински. Последний так понравился, что мы попросили добавки. В общем, впечатления самые положительные! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Ребята, какая классная у нас была экскурсия и какой крутой у нас был гид Роман!!! - это просто супер удача!!! Мне есть с чем сравнить, я много раз была на экскурсиях читать дальшеуменьшить
и встречала многих гидов, Роман самый лучший гид за всю мою историю путешествий!, человек влюбленный в свою страну и ее историю и этой любовью он от всего сердца делится со своими гостями! Дом-музей Александра Чавчавадзе - это просто красота и фантастика. Очень красивое место - прекрасный сад, отличная экскурсия по дому - много положительных эмоций от красоты вокруг. а вот обед у фермера это отдельная история, как тепло и по-домашнему нас встречали дома, очень вкусный обед, песни под гитару, такое чувство было, что мы приехали домой к своим близким друзьям! Очень душевно! Лика, спасибо Вашей команде за прекрасную организацию экскурсии!! Роман, спасибо Вам за интереснейший день, который мы провели с Вами и за Ваше потрясающее чувство юмора - хохотали всю дорогу! Очень рекомендую проехаться именно по нестандартному маршруту, Вам понравится - гарантирую!! будет очень много эмоций и будет о чем рассказать - я до сих пор рассказываю про дом-музей и гостеприимство фермера! Спасибо! Желаю, чтобы все туристы получали столько удовольствия от экскурсий!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Ксения
Мы отправились на экскурсию с мамой. Маршрут был нестандартный, как и заявлялось ранее, дорога пролегала по серпантину. Виды открывались неописуемые. Наш гид Элль и водитель Леван стали нам настоящими проводниками читать дальшеуменьшить
ценностей, традиций и истории Грузинского народа. Они просто влюбили нас в этот солнечный и хлебосольный край. Нам так понравилось застолье у фермера, имение Чавчавадзе, девятисот летний дуб, дегустации редких и необыкновенных вин, что мы с радостью предложили Элль провести нам экскурсию по Тбилиси. Удивительная женщина, необыкновенной красоты и природной силы и мудрости. А какими знаниями она обладает, вам не передать. В следующий раз приедем и возьмём экскурсии с ней на целую неделю. Всем рекомендуем этот тандем: Элль и Леван. Вот обещаю, не пожалеете, очень душевно провели время.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Нина
Всё было замечательно! Этот тур обязателен к посещению. Выражаем благодарность команде, которая подарила нам незабываемые впечатления! Прекрасная Элль - это не просто экскурсовод, это настоящий патриот своей Родины, человек с читать дальшеуменьшить
невероятной энергетикой, большим сердцем и широкой душой! Леван - не просто осторожный водитель, но и интереснейший собеседник и просто хороший человек. Отдельное спасибо главе хозяйства (а по совместительству хозяину виноградника, который мы посетили) Бадри, а также его семье, за вкуснейший стол и теплейшую атмосферу! Резюмирую: если Вы хотите не просто увидеть, но прочувствовать прекрасную Грузию - Вам в этот тур!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Кахетия по нестандартному маршруту»