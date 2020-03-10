64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Телави, Цинандали и грузинское застолье в гостях у фермеров: познать вкус, историю и традиции края

Tripster в Тбилиси
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Tripster в Тбилиси – представитель гидов
В этом путешествии вы объедете стороной наиболее популярные места Кахетии, но исследуете ее не менее значимые и атмосферные уголки.

В Телави узнаете о жизни грузинского царя и вспомните любимого Мимино.

В усадьбе Цинандали погрузитесь в историю княжеского рода и европеизации Грузии.

Заглянете на дегустацию вина и полюбуетесь Алазанской долиной.

А по-настоящему открыть Кахетию поможет застолье в частном доме: с тостами, домашним вином из квеври и традиционными блюдами!
€75
23 за человека
скидка70%
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Авлабар
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У этой экскурсии64 отзыва
4.81
Кахетия по нестандартному маршруту
Кахетия по нестандартному маршруту

Что вас ожидает

Кто жил в кахетинской столице Телави?
Любуясь пейзажами Гомборского перевала, вы отправитесь в Телави — город, связанный с двумя известными личностями: последним царем Кахети Ираклием II и героем знаменитого фильма «Мимино». О заслугах царя перед страной поговорим у крепостных стен дворца-резиденции Ираклия II, а радом вы увидите 900-летний платан, у которого снимали сцену из «Мимино».

Цинандали: европейская Грузия в тени кипарисов
После поедем в усадьбу князя Александра Чавчавадзе — грузинского поэта и общественного деятеля. В доме-музее вы перенесётесь во времена европеизации Грузии, в дни, когда здесь встречались деятели грузинской и русской культуры. Узнаете о трагической истории любви Грибоедова и княжны Нино Чавчавадзе, а после музея прогуляетесь по дивному пейзажному парку с вековыми орешниками, дубами и кипарисами.

Кахетинское вино — вкус-символ Грузии
Пробовать вино древнейшего винодельческого региона мира (и главного в стране) вы будете на известном заводе Корпорация Киндзмараули. Вы познакомитесь с тонкостями грузинского виноделия, а затем продегустируете несколько сортов вина.

Грузинское застолье в гостях у фермеров
Грузины очень гордятся вековыми гастрономическими традициями, передавая их из поколения в поколение. В гостях в маленьком фермерском хозяйстве вам удастся прочувствовать это и познать самобытную жизнь Кахетии. Вы заглянете в винный погреб и продегустируете ароматное домашнее вино прямо из квеври — традиционных кувшинов, зарытых в землю. Завершится приключение настоящим кахетинским застольем: вы насладитесь грузинской кухней и, слушая тосты гостеприимного хозяина, в полной мере ощутите радушие народа Сакартвело!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Дети до 6 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте
  • Обратите внимание: обед в семье — обязательная часть экскурсии. Здесь нельзя сделать определенный заказ, как в кафе: все заказано заранее, и накрывается общий стол для всех.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы и винные дегустации (на заводе и в гостях у фермеров) включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: обед у фермеров — 35 лари с человека (12€); билет в музей Цинандали — 5 лари с человека (2€); стоимость дегустации на винзаводе — 8 лари с человека (2,5€)
Кахетия по нестандартному маршруту
Кахетия по нестандартному маршруту
Кахетия по нестандартному маршруту
Кахетия по нестандартному маршруту
Кахетия по нестандартному маршруту
Кахетия по нестандартному маршруту
Кахетия по нестандартному маршруту
Кахетия по нестандартному маршруту
Кахетия по нестандартному маршруту
Кахетия по нестандартному маршруту

Экскурсия проводится в среду и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Авлабар.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster в Тбилиси
Tripster в Тбилиси
Гамарджоба Генацвале! Меня зовут Лика. Я коренная «тбилисска», влюбленная в свой город и страну! Провожу групповые и индивидуальные экскурсии уже более 5 лет. Грузия — это поистине замечательная страна, в которую хочется возвращаться вновь и вновь. Я и моя команда гидов постараемся влюбить вас в Грузию и уверены, что у вас возникнет желание сюда вернуться!
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64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Спасибо огромное гиду Роману за живую, интересную и очень насыщенную поездку. Видно было, что тема истории Грузии волнует его, поэтому всё подавалось от души. Отдельное спасибо водителю Левану за профессионализм и отзывчивость. И, конечно, хозяину-виноделу Шато, у которого мы останавливались на обед и с которым не хотелось расставаться! И плюс роскошные виды по дороге: - горные, равнинные с заснеженными вершинами Кавказского хребта на горизонте.
9 марта 2020
Это было замечательное 8 марта!
Поездка получилась очень классной
Интересные и красивые места, отличный гид Роман и профессиональный водитель Левон
А какое было застолье!))
Всё прошло просто супер,всем советую эту экскурсию!
18 февраля 2020
Обед у фермера - жемчужина экскурсии).
Если по порядку, экскурсия получилась на 4 человека вместо 15, поэтому мы ехали на небольшой машине, гид делал остановки по требованию и очень интересно рассказывал про Грузию.
Также интересной была экскурсия по винному заводу + дегустация, там же можно прикупить винца на ужин.
Но жемчужина всего - обед у фермера, тут его прекрасная жена накрыла стол грузинских лакомств, где было абсолютно все что душа пожелает, а еще вино и чача, камин и песни. Фермер очень доброжелательный, поет песни, говорит тосты.
Экскурсию рекомендую!
7 февраля 2020
Большое спасибо за организацию отличной и насыщенной поездки в Казетию и Сигнаги. Мы будем рекомендовать вас друзьям и знакомым
7 января 2020
Были на экскурсии в прекрасную Кахетию, настолько живописная дорога, дух захватывает, природа невероятно красива, гид образованный, интересный человек, прекрасно разбирается в истории Грузии. Узнаете много интересного об этой стране. Обед в семье был очень вкусный, стол изобильный, душевно, весело! Скучать не будите. Экскурсия по заводу также очень понравилась, была щедрая дегустация, много попробовали, с пустыми руками не уехали. Однозначно советую, спасибо огромное!
5 января 2020
Это был лучший наш тур!!! Всё было продумано, интересно, атмосферно! Познания в истории, географии, ээтнографии и филологии просто поразили. Рассказал и показал даже больше чем было обещано. Авто комфортное. Обед у местных жителей был душевным и вкусным. Всем рекомендуем! 10 из 10 наша оценка
29 декабря 2019
Были с мужем на экскурсии по Кахетии, с гидом Левоном , проехали по нестандартному маршруту , все было отлично, он интересный рассказчик , отзывы тут реальные пишут люди , действительно остались только положительные впечатления от поездки и у нас )
7 ноября 2019
Великолепная поездка. Вспомнили любимое кино "Мимино" в Телави, погуляли по прекрасному парку в музее Чавчавадзе, обед у Бадри - просто сказка!!! Ну и ягодка на торте - посещение завода Киндзмараули. Спасибо огромное устроителям тура! Рекомендуем всем. Если приедем ещё, то с удовольствием повторим эту поездку.
5 ноября 2019
Нашим гидом была Элль. И я крайне рекомендую попасть к ней на экскурсию! Вагон знаний, историй и тостов! Я узнала много нового о Грузии, хотя до этого была уже на двух экскурсиях. Самым запоминающимся событием были посиделки в настоящей кахетинской семье! Мастер класс вызвал восторг даже у мужчин, вино отличное, двухэтажный стол, как это умеют делать только грузины! Хозяин играл нам на гитаре, пел песни, говорил тосты!
На прекрасные виды Алазанской долины нам тоже удалось взглянуть. Водитель Гио был аккуратен в вождении и вежлив.
31 октября 2019
В этой замечательной экскурсии удивительным образом сочетаются история Грузии и ее неповторимая природа, музыка, вкусная еда и вино, а главное - люди, трудолюбивые, мудрые и очень гостеприимные! Огромная благодарность нашему гиду Элль и водителю Гио!!!
Ещё 54 отзыва

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