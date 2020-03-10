64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кто жил в кахетинской столице Телави?

Любуясь пейзажами Гомборского перевала, вы отправитесь в Телави — город, связанный с двумя известными личностями: последним царем Кахети Ираклием II и героем знаменитого фильма «Мимино». О заслугах царя перед страной поговорим у крепостных стен дворца-резиденции Ираклия II, а радом вы увидите 900-летний платан, у которого снимали сцену из «Мимино».

Цинандали: европейская Грузия в тени кипарисов

После поедем в усадьбу князя Александра Чавчавадзе — грузинского поэта и общественного деятеля. В доме-музее вы перенесётесь во времена европеизации Грузии, в дни, когда здесь встречались деятели грузинской и русской культуры. Узнаете о трагической истории любви Грибоедова и княжны Нино Чавчавадзе, а после музея прогуляетесь по дивному пейзажному парку с вековыми орешниками, дубами и кипарисами.

Кахетинское вино — вкус-символ Грузии

Пробовать вино древнейшего винодельческого региона мира (и главного в стране) вы будете на известном заводе Корпорация Киндзмараули. Вы познакомитесь с тонкостями грузинского виноделия, а затем продегустируете несколько сортов вина.

Грузинское застолье в гостях у фермеров

Грузины очень гордятся вековыми гастрономическими традициями, передавая их из поколения в поколение. В гостях в маленьком фермерском хозяйстве вам удастся прочувствовать это и познать самобытную жизнь Кахетии. Вы заглянете в винный погреб и продегустируете ароматное домашнее вино прямо из квеври — традиционных кувшинов, зарытых в землю. Завершится приключение настоящим кахетинским застольем: вы насладитесь грузинской кухней и, слушая тосты гостеприимного хозяина, в полной мере ощутите радушие народа Сакартвело!