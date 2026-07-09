Описание Программа Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Тбилиси — город, родившийся из легенды.

Вы прочувствуете все его оттенки и звуки. Мы прогуляемся по колоритным улочкам, дышащим Востоком и Западом, насладимся кристальной чистотой водопада в самом центре грузинской столицы, увидим тихий древний город и бурлящий современный мегаполис.



Прогулявшись по Тбилиси, вы сами почувствуете, чем он вдохновлял поэтов. Остальное познаете лицом к лицу с этим изумительным и многогранным городом.

Кому подойдёт

Экскурсия подойдёт для всех кто любит узнавать новое и любоваться красотой

Полезно знать