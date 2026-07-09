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Индивидуальная обзорная экскурсия по интригующему Тбилиси

Легенды и были древней и вечно молодой столицы Грузии. Солнечный город подарит вам душевное тепло
Индивидуальная обзорная экскурсия по интригующему Тбилиси
Индивидуальная обзорная экскурсия по интригующему Тбилиси
Индивидуальная обзорная экскурсия по интригующему Тбилиси

Что вы увидите

Историческая часть Тбилиси
Историческая часть ТбилисиОсмотр с остановкой
Театр Габриадзе
Театр ГабриадзеОсмотр с остановкой
Часы с сюрпризом
Водопад в центре города
Водопад в центре городаОсмотр с остановкой

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Тбилиси — город, родившийся из легенды. 

Вы прочувствуете все его оттенки и звуки. Мы прогуляемся по колоритным улочкам, дышащим Востоком и Западом, насладимся кристальной чистотой водопада в самом центре грузинской столицы, увидим тихий древний город и бурлящий современный мегаполис. 

Прогулявшись по Тбилиси, вы сами почувствуете, чем он вдохновлял поэтов. Остальное познаете лицом к лицу с этим изумительным и многогранным городом.

Кому подойдёт

  • Экскурсия подойдёт для всех кто любит узнавать новое и любоваться красотой

Полезно знать

  • Удобная обувь единственное что вам надо иметь с собой

Программа экскурсии

1

Серные бани

район знаменитых серных бань
2

Театр Резо Габриадзе

Окончание маррута

Место встречи

🚩Начало: По договорённости

Выберите удобную дату из расписания

Организатор прошёл проверку документов
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
До 4 человек325 ₾
До 10 человек450 ₾

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги русскоязычного гида. Трансфер из отеля на место начало экскурсий и трансфер в отель после завершения прогулки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вано
Вано — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я гид из Тбилиси. провожу экскурсии по всей Грузии. Покажу вам мою Грузию, нестандартную, необычную, яркую, свежую, пьянящую, вечно молодую: мы увидим города, древние достопримечательности, Грузию с традиционным укладом, побываем в гостях, где до сих пор соблюдают древние традиции гостеприимства и застолья. Узнаете историю грузинских блюд, производства вина, историю страны и людей.

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