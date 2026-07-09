Что вы увидите
Историческая часть ТбилисиОсмотр с остановкой
Театр ГабриадзеОсмотр с остановкой
Часы с сюрпризом
Водопад в центре городаОсмотр с остановкой
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Тбилиси — город, родившийся из легенды.
Вы прочувствуете все его оттенки и звуки. Мы прогуляемся по колоритным улочкам, дышащим Востоком и Западом, насладимся кристальной чистотой водопада в самом центре грузинской столицы, увидим тихий древний город и бурлящий современный мегаполис.
Прогулявшись по Тбилиси, вы сами почувствуете, чем он вдохновлял поэтов. Остальное познаете лицом к лицу с этим изумительным и многогранным городом.
Кому подойдёт
- Экскурсия подойдёт для всех кто любит узнавать новое и любоваться красотой
Полезно знать
- Удобная обувь единственное что вам надо иметь с собой
Программа экскурсии
1
Серные банирайон знаменитых серных бань
2
Театр Резо ГабриадзеОкончание маррута
Место встречи
🚩Начало: По договорённости
Выберите удобную дату из расписания
Организатор прошёл проверку документов
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|До 4 человек
|325 ₾
|До 10 человек
|450 ₾
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоязычного гида. Трансфер из отеля на место начало экскурсий и трансфер в отель после завершения прогулки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вано — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я гид из Тбилиси. провожу экскурсии по всей Грузии. Покажу вам мою Грузию, нестандартную, необычную, яркую, свежую, пьянящую, вечно молодую: мы увидим города, древние достопримечательности, Грузию с традиционным укладом, побываем в гостях, где до сих пор соблюдают древние традиции гостеприимства и застолья. Узнаете историю грузинских блюд, производства вина, историю страны и людей.
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