Тбилиси и Мцхета: древняя и новая Грузия

Плениться красотой двух столиц и узнать историю старинных памятников архитектуры

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17 отзывов
Посетив две столицы — современную и старую — вы проследите исторический путь Грузии от древних времен до наших дней, насладитесь горными пейзажами и разберетесь в местной храмовой архитектуре.

Я познакомлю вас с основными достопримечательностями двух древних городов и расскажу об истории зарождения христианства в Сакартвело.

После экскурсии вы сможете сравнить прошлое и настоящее этой чарующей страны!
Тбилиси и Мцхета: древняя и новая Грузия
Тбилиси и Мцхета: древняя и новая Грузия
Тбилиси и Мцхета: древняя и новая Грузия
Тбилиси и Мцхета: древняя и новая Грузия
Тбилиси и Мцхета: древняя и новая Грузия
Тбилиси и Мцхета: древняя и новая Грузия
Тбилиси и Мцхета: древняя и новая Грузия
Тбилиси и Мцхета: древняя и новая Грузия
Тбилиси и Мцхета: древняя и новая Грузия

Что вас ожидает

Главное о Тбилиси

В уютных декорациях старого города я расскажу о местных верованиях и преданиях. Вы узнаете легенду об основании города, поймете, почему он сменил название, и ознакомитесь с основными вехами тысячелетней истории Сакартвело. Мы посетим места, тесно связанные с древней и современной грузинской культурой: кукольный театр Резо Габриадзе (сценариста легендарных фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза»), парк «Рике» в форме карты Грузии, Абанотубани — район знаменитых серных бань и крепость Нарикала, к которой поднимемся по канатной дороге. Расскажу не только о прошлом, но и о настоящем страны: о современной системе образования, работе полиции, медицине и юстиции.

Путешествие в древность: Мцхета

Недалеко от Тбилиси, в старой столице — Мцхете — перенесемся на столетия в прошлое, посетив монастырь Джвари, основанный в VI веке. Этот храм вас удивительной гармонией архитектуры и ландшафта, и вы узнаете, как это место связано с христианской историей Грузии. Рядом с ним я расскажу о религиозном пути страны и древних реликвиях, сохранившихся в Мцхете. Посетим также Светицховели, бывший главным православным храмом Грузии, и поговорим о том, как он стал местным центром христианства и как изменился за 17 веков существования.

Организационные детали

  • От Тбилиси до Мцхеты доберемся на машине.
  • Перед посещением Светицховели сделаем остановку на обед в легендарном кафе «Салобиэ», в котором меню не менялось уже более 60 лет. Это кафе славится вкусной едой и приятными ценам. Обед не входит в стоимость экскурсии: 15 лари за человека.
  • Билет на канатную дорогу не входит в стоимость экскурсии: 2, 5 лари за человека.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Леди
Леди
Привет, я Леди — ваш гид по Грузии. Организую классные путешествия по всей стране с 2011 года и работаю с командой гидов-единомышленников. На наших экскурсиях вы будете приятно удивлены: узнаете не только интересные исторические факты, но и услышите о современной жизни грузин, о наших традициях и стремлениях, о вине и кухне, а также получите полезные явки-пароли. Неспешные экскурсии в компании местного друга бесповороно влюбят вас в Грузию! Я всегда буду с вами на связи и с удовольствием помогу спланировать свободное время. Давайте создадим общие яркие воспоминания. До встречи в солнечном Тбилиси!
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17 реальных отзывов от туристов

A
19 авг 2019
Была в июле;) Тбилиси и Мцхета прекрасны, сам вариант за один день побывать в двух городах привлек внимание, маршрут отличный. Но самое главное это гид. Георгий - самый лучший гид на свете! Вы никогда не будете обделены вниманием, находит контакт со всеми, увлекательно делится информацией и может дать полезные советы для пребывания в Тбилиси! Просьба к организаторам передать Георгию большую благодарность от Александры из Санкт-Петербурга! Спасибо!
Н
15 авг 2019
Незапланировано экскурсия оказалась индивидуальной, большая часть людей по непонятным причинам отломилась, и нам с мужем предложили доплатить 20евро, но зато экскурсия была индивидуальной. И к счастью. Совершенно не представляю, как бы мы ходили толпой, и что бы мы запомнили из достаточно большого объёма информации… Нашим гидом оказалась приятная женщина Нана. Мы неспеша обошли старый Тбилиси, сделали множество интересных снимков, познакомились с его непростой историей, посетили основные значимые духовные точки, узнали кое-что о современном состоянии города и общем настроении горожан. Пожалуй, без экскурсии мы навряд ли бы посетили основные храмы современной и изначальной столиц Грузии. Наш экскурсовод подсказала, где купить качественную сувенирку без переплат. Вторая часть экскурсии была посвящена посещению 2х основных духовных центров Грузинского православия, расположенных в древней столице Мцхете. С комфортом на микроавтобусе мы добрались до цели, пообедали по дороге лучшими хинкали, отдохнули и продолжили знакомство с грузинской духовной культурой. Если вы не чужды православия, то наверняка найдёте эту экскурсию крайне познавательно. Обратно нас довезли чуть ли не до дверей нашей гостиницы.
M
13 июня 2019
Отличная экскурсия! Маршрут очень понравился, все организовано грамотно, без задержек.
Гиду отдельное спасибо, Нана очень добрый, душевный человек, любящая свою страну. Слушать ее рассказ было очень интересно, на все вопросы давала четкие ответы) Обязательно вернемся)
Т
10 апр 2019
Большое спасибо гиду Георгию, очень интересный рассказчик! Экскурсия по Тбилиси пешеходная, далее в Мцхету на микроавтобусе. Узнали много фактов из истории, после экскурсии сложилась общая картинка об этой прекрасной стране. Немного не повезло с погодой, но это не помешало отлично провести время. Еще раз большое спасибо, очень рекомендуем экскурсию.
А
16 мар 2019
Отличная экскурсия и великолепный гид Руса
Ю
15 мар 2019
Были на экскурсии 11.03.2019г. Гид очаровательная Нана. Подробно, с любовью рассказала об удивительной истории Грузии, красивейшие пейзажи. Были учтены все наши пожелания, рекомендую.
М
1 мар 2019
Экскурсия прошла отлично. Гергий хороший гид, очень информативный рассказ и на все дополнительный вопросы давал ответы. Очень понравился ресторан в который заезжали во время экскурсии. Обязательно закажите там хинкали. Спасибо, за прекрасный день в Тбилиси и Мцхета
А
11 фев 2019
Замечательная, насыщенная и хорошо организованная экскурсия! Остались очень довольны. Перемещение между Тбилиси и Мцхетой осуществляется на комфортабельном микроавтобусе. Гид Георгий подробно и интересно рассказывает обо всех достопримечательностях. Всем советуем данную экскурсию!
М
2 фев 2019
Очень познавательно хорошее знание истории. Прекрасно проведенный день. Спасибо
В
24 янв 2019
Экскурсия очень понравилась! Гид Элена мастерски и с душой показала прекрасные Тбилиси и Мцxету, провела по узким улочкам, рассказала много интересного про страну. Конечно же, не обошлось и без гастрономического удовольствия - ресторан, в который завезли, порадовал не только просто невероятно вкусной куxней, но атмосферой и ценами. Огромное вам спасибо!
Е
18 янв 2019
Интереснейшая экскурсия с гидом Еленой! Провессионал своего дела! Кажется, что она знает ответы на все вопросы! И как погода нас не старалась напугать, мы слушали и смотрели с открытым ртом. Спасибо, Елена, за Ваш увлекательный и интересный рассказ! Друзья, рекомендую всем!
И
18 дек 2018
С гидом Георгием были на экскурсии по Тбилиси и Мцхете. Впечатления только позитивные. Интеллигентность и знания Георгия нас поразили. Последовательно рассказал про столицу Грузии, провёл по всем знаковым местам, ответил на все наши вопросы. И выполнил все наши просьбы. Советуем всем.
С
3 дек 2018
Отличная экскурсия, замечательный профессиональный гид Элена. Очень хорошо уложилась информация в голове, а информации было немало. Спасибо огромное! Настоятельно рекомендую всем приезжающим в первый раз на эту замечательную землю такую экскурсию.
D
3 дек 2018
Все четко и вовремя. Гид Элена - молодец! Плохая погода нам не помешала. Спасибо!
Н
2 дек 2018
Спасибо гиду Елене за отличную экскурсию по Тбилиси и Мцхете. Несмотря на дождливую погоду остались очень хорошие впечатления. Узнали много нового и интересного.
Ещё 2 отзыва

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