Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Познавательная прогулка по Тбилиси.
Пешая прогулка по старому городу. Происхождение и история Тбилиси, история религии, история монастырей с VI века. Грузинский алфавит и его история, архитектура города, красивые старинные дома и улочки старого города над Курой.
Великолепный вид над городом, старая стена, которая защищала столицу от персидских и турецких врагов. А также технология Квеври виноделия, которая начиналась 8000 лет тому назад и входит в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты на канатную дорога
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
Завершение: Площадь Европы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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