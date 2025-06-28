Город Тбилиси раскрывается в новом свете благодаря экскурсии с гидом-архитектором.
Участники узнают о многослойной истории столицы Грузии, посетят храмы с полуторатысячелетней историей, такие как Анчисхати и Метехи, а также увидят крепостные
Участники узнают о многослойной истории столицы Грузии, посетят храмы с полуторатысячелетней историей, такие как Анчисхати и Метехи, а также увидят крепостные
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Многослойная история
- 📷 Возможности для фото
- 🏰 Крепостные стены
- 🌉 Ущелье с водопадом
- 🎭 Театр марионеток
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Анчисхати
- Метехи
- Сион
- Сурб Геворг
- Крепость Нарикала
- Театр марионеток Резо Габриадзе
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Храмы с полуторатысячелетней историей — Анчисхати, Метехи, Сион, Сурб Геворг и единственную сохранившуюся в городе резьбу по камню 12 века
- Настоящие крепостные стены Тбилиси и туристическую реконструкцию
- Серные бани, крепость Нарикала, Инжировое ущелье с водопадом
- Театр марионеток Резо Габриадзе
Вы узнаете:
- Как возник Тбилиси, когда стал столицей Грузии и какую роль играл на Южном Кавказе
- Как развивались городские кварталы в феодальную, имперскую, советскую и современную эпохи
- Что осталось настоящего, а что — недавняя историческая реконструкция
- Где находились крепостные стены и ворота в разные времена
Не забудьте фотоаппарат и обязательно зарядите телефон, возможностей для фото будет очень, очень много!
Организационные детали
- На маршруте встречаются существенные спуски и подъёмы — пожалуйста, рассчитывайте свои силы
- Если вы хотите попасть на экскурсию в день, недоступный для бронирования на сайте, напишите мне. Постараюсь вам помочь
- Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 379 туристов
Очень много значит, когда об архитектуре рассказывает профессионал. Я эксперт по теории и истории архитектуры, дипломант Московского Архитектурного института. Автор многих пятизвёздочных маршрутов. Провёл 500+ экскурсий для 5000+ человек по Тбилиси.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алсу
28 июн 2025
Начну без прелюдий: Понравилось Ооооочень!!!
Приятная прогулка по старому городу в компании знающего гида.
Хочется отметить широкий кругозор, манеры, грамотную речь и отличное чувство юмора Максима. Информация подается ненавязчиво и в увлекательной форме. Наша семья рада, что начала знакомство с городом именно с Максимом.
Приятная прогулка по старому городу в компании знающего гида.
Хочется отметить широкий кругозор, манеры, грамотную речь и отличное чувство юмора Максима. Информация подается ненавязчиво и в увлекательной форме. Наша семья рада, что начала знакомство с городом именно с Максимом.
E
Elena
25 июн 2025
Максим прекрасный специалист и экскурсовод! Столько интересного услышали и красивого увидели! Гуляли по улочкам без толп туристов. Все очень понравилось и настоятельно всем рекомендую!!!
Ксения
21 июн 2025
Если Вы ищите незаурядные истории, необычные маршруты, если Вы прочли путеводитель, но целостной картинки не сложилось, то эта экскурсия для Вас. Изысканно и очень познавательно. До сих пор приятное послевкусие интеллектуального праздника.
M
Maksim
12 июн 2025
Экскурсией очень доволен!
Максим - профессионал! Имеет подход к клиенту, глубокие познания и он их выдает ориентируясь на группу. Места очень понравились - город открылся другой стороной! Максим показывал лучшие точки для фото, хорошие места для отдыха (бары, рестораны).
Очень советую!
Максим - профессионал! Имеет подход к клиенту, глубокие познания и он их выдает ориентируясь на группу. Места очень понравились - город открылся другой стороной! Максим показывал лучшие точки для фото, хорошие места для отдыха (бары, рестораны).
Очень советую!
Татьяна
12 июн 2025
Знающий деликатный профессионал, насыщенная экскурсия. Спасибо!
Анна
9 июн 2025
Максим сделал невозможное! за 2,5 часа показал совершенно другой город, вдали от туристических маршрутов и избитых фактов из Википедии.
Потрясающий рассказчик с глубоким знанием предмета, очень интеллигентный, с грамотной речью. Говорит доступно, но не просторечно, бесконечно приятно его слушать.
Рекомендую тем, кто ценит экзлюзив и экспертность.
Потрясающий рассказчик с глубоким знанием предмета, очень интеллигентный, с грамотной речью. Говорит доступно, но не просторечно, бесконечно приятно его слушать.
Рекомендую тем, кто ценит экзлюзив и экспертность.
В
Виолетта
9 июн 2025
Экскурсия прошла очень интересно и информативно. Экскурсовод Максим интересно преподносил информацию, развеивал мифы города, показал истинную сторону Тбилиси. Очень рекомендую экскурсию!
Анна
6 июн 2025
Добрый день! В Грузии была впервые и хотелось увидеть ее с особенной стороны,с лучшей,чтоб увидеть все красоты,чем славится Тбилиси.
При выборе экскурсии хотелось особенного взгляда,полного погружения в атмосферу. А с творческим
При выборе экскурсии хотелось особенного взгляда,полного погружения в атмосферу. А с творческим
О
Ольга
14 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Во-первых, чувствуется профессиональный подход: гид опирается на исторические источники информации, четко разграничивает, что осталось настоящего, а что — недавняя реконструкция. Во-вторых, Максим интересно и хорошо рассказывает не только про архитектуру, но и про историю города. Я в принципе люблю формат экскурсий, когда заглядываешь в жилые дворы и тихие переулки, а не гуляешь стандартными путями по главным улицам.
Лиза
12 мая 2025
Очень крутая прогулка по Старому Тбилиси! Максим рассказывал легко и увлекательно, показал детали, которые я бы точно не заметила сама. Порадовали цитаты Пушкина из путевых заметок — добавили особого настроения. А ещё он поделился парой фактов, о которых даже местные не знают. Узнала много нового, осталась под большим впечатлением!
Анастасия
8 мая 2025
Незаурядная экскурсия по старому городу. Максим - эксперт, любящий свое дело, легко и доступно для всех рассказывает о постройках Тбилиси в разные эпохи, сопровождая повествование экзотичными видами. Изюминкой стали цитаты из путевых заметок Пушкина, которые гид приводил по ходу маршрута. Мы остались в восторге и еще весь вечер обсуждали впечатления!
Э
Элина
5 мая 2025
Роскошная экскурсия! Качество и подача материала! В Тбилиси второй раз, но действительно только с Максимом открыли для себя столько нового и интересного.
Максим водил нас по улочкам, где нет ни одного туриста, только ты и Тбилиси - наедине! Это супер кайф!
Спасибо Максиму! Highly recommended!
Максим водил нас по улочкам, где нет ни одного туриста, только ты и Тбилиси - наедине! Это супер кайф!
Спасибо Максиму! Highly recommended!
Алёна
3 апр 2025
Одно удовольствие гулять с таким гидом! В программе понравилась фраза «экскурсия с гидом-архитектором — целый спектакль» — и это правда. Максим вовлёк нас в действие, где улицы и здания были
Мария
1 апр 2025
На эту экскурсию я записалась после первой по Сололаки с гидом Максимом. Думаю, это уже о многом говорит) Однозначно рекомендую!
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