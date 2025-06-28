Алсу Начну без прелюдий: Понравилось Ооооочень!!!

Приятная прогулка по старому городу в компании знающего гида.

Хочется отметить широкий кругозор, манеры, грамотную речь и отличное чувство юмора Максима. Информация подается ненавязчиво и в увлекательной форме. Наша семья рада, что начала знакомство с городом именно с Максимом.

E Elena Максим прекрасный специалист и экскурсовод! Столько интересного услышали и красивого увидели! Гуляли по улочкам без толп туристов. Все очень понравилось и настоятельно всем рекомендую!!!

Ксения Если Вы ищите незаурядные истории, необычные маршруты, если Вы прочли путеводитель, но целостной картинки не сложилось, то эта экскурсия для Вас. Изысканно и очень познавательно. До сих пор приятное послевкусие интеллектуального праздника.

M Maksim Экскурсией очень доволен!

Максим - профессионал! Имеет подход к клиенту, глубокие познания и он их выдает ориентируясь на группу. Места очень понравились - город открылся другой стороной! Максим показывал лучшие точки для фото, хорошие места для отдыха (бары, рестораны).

Очень советую!

Татьяна Знающий деликатный профессионал, насыщенная экскурсия. Спасибо!

Анна Максим сделал невозможное! за 2,5 часа показал совершенно другой город, вдали от туристических маршрутов и избитых фактов из Википедии.

Потрясающий рассказчик с глубоким знанием предмета, очень интеллигентный, с грамотной речью. Говорит доступно, но не просторечно, бесконечно приятно его слушать.

Рекомендую тем, кто ценит экзлюзив и экспертность.

В Виолетта Экскурсия прошла очень интересно и информативно. Экскурсовод Максим интересно преподносил информацию, развеивал мифы города, показал истинную сторону Тбилиси. Очень рекомендую экскурсию!

Анна

При выборе экскурсии хотелось особенного взгляда,полного погружения в атмосферу. А с творческим читать дальше человеком всегда интересно. Мне,как художнику было важно видение профессионала. Поверьте это удача найти такого высококлассного эксперта,как Максим!

У меня все сошлось и эстетика,и подача информации,и маршрут,и лёгкость в общении. Глаза горят.

Не многие искусствоведы умеют так вовлечь,создать правильное впечатление. Рала знакомству! Добрый день! В Грузии была впервые и хотелось увидеть ее с особенной стороны,с лучшей,чтоб увидеть все красоты,чем славится Тбилиси.При выборе экскурсии хотелось особенного взгляда,полного погружения в атмосферу. А с творческим

О Ольга Экскурсия очень понравилась. Во-первых, чувствуется профессиональный подход: гид опирается на исторические источники информации, четко разграничивает, что осталось настоящего, а что — недавняя реконструкция. Во-вторых, Максим интересно и хорошо рассказывает не только про архитектуру, но и про историю города. Я в принципе люблю формат экскурсий, когда заглядываешь в жилые дворы и тихие переулки, а не гуляешь стандартными путями по главным улицам.

Лиза Очень крутая прогулка по Старому Тбилиси! Максим рассказывал легко и увлекательно, показал детали, которые я бы точно не заметила сама. Порадовали цитаты Пушкина из путевых заметок — добавили особого настроения. А ещё он поделился парой фактов, о которых даже местные не знают. Узнала много нового, осталась под большим впечатлением!

Анастасия Незаурядная экскурсия по старому городу. Максим - эксперт, любящий свое дело, легко и доступно для всех рассказывает о постройках Тбилиси в разные эпохи, сопровождая повествование экзотичными видами. Изюминкой стали цитаты из путевых заметок Пушкина, которые гид приводил по ходу маршрута. Мы остались в восторге и еще весь вечер обсуждали впечатления!

Э Элина Роскошная экскурсия! Качество и подача материала! В Тбилиси второй раз, но действительно только с Максимом открыли для себя столько нового и интересного.

Максим водил нас по улочкам, где нет ни одного туриста, только ты и Тбилиси - наедине! Это супер кайф!

Спасибо Максиму! Highly recommended!

Алёна читать дальше героями со своими характерами и сюжетами. Такой формат не только увлекал в моменте, но и помог запомнить детали и факты.



Отмечу, что до этого я уже прошла по этим же достопримечательностям с классической обзорной экскурсией, но теперь увидела Старый Тбилиси иначе, с новыми интереснейшими акцентами.



Глубокие знания и потрясающий талант рассказчика — Максим, спасибо, мадлоба!) Одно удовольствие гулять с таким гидом! В программе понравилась фраза «экскурсия с гидом-архитектором — целый спектакль» — и это правда. Максим вовлёк нас в действие, где улицы и здания были