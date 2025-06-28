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Старый Тбилиси по-новому: прогулка с архитектором

Прогулка с архитектором по Тбилиси - это возможность увидеть город под новым углом. Узнайте историю древних храмов и крепостей
Город Тбилиси раскрывается в новом свете благодаря экскурсии с гидом-архитектором.

Участники узнают о многослойной истории столицы Грузии, посетят храмы с полуторатысячелетней историей, такие как Анчисхати и Метехи, а также увидят крепостные
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стены и серные бани. Экскурсия включает посещение театра марионеток Резо Габриадзе и Инжирового ущелья с водопадом.

Это уникальная возможность понять, как развивались городские кварталы в разные эпохи и что сохранилось до наших дней. Зарядите телефон - фото будет много

5
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Многослойная история
  • 📷 Возможности для фото
  • 🏰 Крепостные стены
  • 🌉 Ущелье с водопадом
  • 🎭 Театр марионеток
Старый Тбилиси по-новому: прогулка с архитектором
Старый Тбилиси по-новому: прогулка с архитектором
Старый Тбилиси по-новому: прогулка с архитектором
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Анчисхати
  • Метехи
  • Сион
  • Сурб Геворг
  • Крепость Нарикала
  • Театр марионеток Резо Габриадзе

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Храмы с полуторатысячелетней историей — Анчисхати, Метехи, Сион, Сурб Геворг и единственную сохранившуюся в городе резьбу по камню 12 века
  • Настоящие крепостные стены Тбилиси и туристическую реконструкцию
  • Серные бани, крепость Нарикала, Инжировое ущелье с водопадом
  • Театр марионеток Резо Габриадзе

Вы узнаете:

  • Как возник Тбилиси, когда стал столицей Грузии и какую роль играл на Южном Кавказе
  • Как развивались городские кварталы в феодальную, имперскую, советскую и современную эпохи
  • Что осталось настоящего, а что — недавняя историческая реконструкция
  • Где находились крепостные стены и ворота в разные времена

Не забудьте фотоаппарат и обязательно зарядите телефон, возможностей для фото будет очень, очень много!

Организационные детали

  • На маршруте встречаются существенные спуски и подъёмы — пожалуйста, рассчитывайте свои силы
  • Если вы хотите попасть на экскурсию в день, недоступный для бронирования на сайте, напишите мне. Постараюсь вам помочь
  • Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алсу
28 июн 2025
Начну без прелюдий: Понравилось Ооооочень!!!
Приятная прогулка по старому городу в компании знающего гида.
Хочется отметить широкий кругозор, манеры, грамотную речь и отличное чувство юмора Максима. Информация подается ненавязчиво и в увлекательной форме. Наша семья рада, что начала знакомство с городом именно с Максимом.
Начну без прелюдий: Понравилось Ооооочень!!!Начну без прелюдий: Понравилось Ооооочень!!!Начну без прелюдий: Понравилось Ооооочень!!!Начну без прелюдий: Понравилось Ооооочень!!!Начну без прелюдий: Понравилось Ооооочень!!!Начну без прелюдий: Понравилось Ооооочень!!!
E
25 июн 2025
Максим прекрасный специалист и экскурсовод! Столько интересного услышали и красивого увидели! Гуляли по улочкам без толп туристов. Все очень понравилось и настоятельно всем рекомендую!!!
Максим прекрасный специалист и экскурсовод! Столько интересного услышали и красивого увидели! Гуляли по улочкам без толпМаксим прекрасный специалист и экскурсовод! Столько интересного услышали и красивого увидели! Гуляли по улочкам без толпМаксим прекрасный специалист и экскурсовод! Столько интересного услышали и красивого увидели! Гуляли по улочкам без толпМаксим прекрасный специалист и экскурсовод! Столько интересного услышали и красивого увидели! Гуляли по улочкам без толпМаксим прекрасный специалист и экскурсовод! Столько интересного услышали и красивого увидели! Гуляли по улочкам без толпМаксим прекрасный специалист и экскурсовод! Столько интересного услышали и красивого увидели! Гуляли по улочкам без толпМаксим прекрасный специалист и экскурсовод! Столько интересного услышали и красивого увидели! Гуляли по улочкам без толпМаксим прекрасный специалист и экскурсовод! Столько интересного услышали и красивого увидели! Гуляли по улочкам без толпМаксим прекрасный специалист и экскурсовод! Столько интересного услышали и красивого увидели! Гуляли по улочкам без толпМаксим прекрасный специалист и экскурсовод! Столько интересного услышали и красивого увидели! Гуляли по улочкам без толп
Ксения
21 июн 2025
Если Вы ищите незаурядные истории, необычные маршруты, если Вы прочли путеводитель, но целостной картинки не сложилось, то эта экскурсия для Вас. Изысканно и очень познавательно. До сих пор приятное послевкусие интеллектуального праздника.
M
12 июн 2025
Экскурсией очень доволен!
Максим - профессионал! Имеет подход к клиенту, глубокие познания и он их выдает ориентируясь на группу. Места очень понравились - город открылся другой стороной! Максим показывал лучшие точки для фото, хорошие места для отдыха (бары, рестораны).
Очень советую!
Экскурсией очень доволен!Экскурсией очень доволен!Экскурсией очень доволен!Экскурсией очень доволен!Экскурсией очень доволен!Экскурсией очень доволен!Экскурсией очень доволен!Экскурсией очень доволен!Экскурсией очень доволен!Экскурсией очень доволен!
Татьяна
12 июн 2025
Знающий деликатный профессионал, насыщенная экскурсия. Спасибо!
Анна
9 июн 2025
Максим сделал невозможное! за 2,5 часа показал совершенно другой город, вдали от туристических маршрутов и избитых фактов из Википедии.
Потрясающий рассказчик с глубоким знанием предмета, очень интеллигентный, с грамотной речью. Говорит доступно, но не просторечно, бесконечно приятно его слушать.
Рекомендую тем, кто ценит экзлюзив и экспертность.
Максим сделал невозможное! за 2,5 часа показал совершенно другой город, вдали от туристических маршрутов и избитых фактов из Википедии.Максим сделал невозможное! за 2,5 часа показал совершенно другой город, вдали от туристических маршрутов и избитых фактов из Википедии.Максим сделал невозможное! за 2,5 часа показал совершенно другой город, вдали от туристических маршрутов и избитых фактов из Википедии.Максим сделал невозможное! за 2,5 часа показал совершенно другой город, вдали от туристических маршрутов и избитых фактов из Википедии.
В
9 июн 2025
Экскурсия прошла очень интересно и информативно. Экскурсовод Максим интересно преподносил информацию, развеивал мифы города, показал истинную сторону Тбилиси. Очень рекомендую экскурсию!
Анна
6 июн 2025
Добрый день! В Грузии была впервые и хотелось увидеть ее с особенной стороны,с лучшей,чтоб увидеть все красоты,чем славится Тбилиси.
При выборе экскурсии хотелось особенного взгляда,полного погружения в атмосферу. А с творческим
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человеком всегда интересно. Мне,как художнику было важно видение профессионала. Поверьте это удача найти такого высококлассного эксперта,как Максим!
У меня все сошлось и эстетика,и подача информации,и маршрут,и лёгкость в общении. Глаза горят.
Не многие искусствоведы умеют так вовлечь,создать правильное впечатление. Рала знакомству!

О
14 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Во-первых, чувствуется профессиональный подход: гид опирается на исторические источники информации, четко разграничивает, что осталось настоящего, а что — недавняя реконструкция. Во-вторых, Максим интересно и хорошо рассказывает не только про архитектуру, но и про историю города. Я в принципе люблю формат экскурсий, когда заглядываешь в жилые дворы и тихие переулки, а не гуляешь стандартными путями по главным улицам.
Лиза
12 мая 2025
Очень крутая прогулка по Старому Тбилиси! Максим рассказывал легко и увлекательно, показал детали, которые я бы точно не заметила сама. Порадовали цитаты Пушкина из путевых заметок — добавили особого настроения. А ещё он поделился парой фактов, о которых даже местные не знают. Узнала много нового, осталась под большим впечатлением!
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Анастасия
8 мая 2025
Незаурядная экскурсия по старому городу. Максим - эксперт, любящий свое дело, легко и доступно для всех рассказывает о постройках Тбилиси в разные эпохи, сопровождая повествование экзотичными видами. Изюминкой стали цитаты из путевых заметок Пушкина, которые гид приводил по ходу маршрута. Мы остались в восторге и еще весь вечер обсуждали впечатления!
Незаурядная экскурсия по старому городу. Максим - эксперт, любящий свое дело, легко и доступно для всех
Э
5 мая 2025
Роскошная экскурсия! Качество и подача материала! В Тбилиси второй раз, но действительно только с Максимом открыли для себя столько нового и интересного.
Максим водил нас по улочкам, где нет ни одного туриста, только ты и Тбилиси - наедине! Это супер кайф!
Спасибо Максиму! Highly recommended!
Роскошная экскурсия! Качество и подача материала! В Тбилиси второй раз, но действительно только с Максимом открылиРоскошная экскурсия! Качество и подача материала! В Тбилиси второй раз, но действительно только с Максимом открылиРоскошная экскурсия! Качество и подача материала! В Тбилиси второй раз, но действительно только с Максимом открыли
Алёна
3 апр 2025
Одно удовольствие гулять с таким гидом! В программе понравилась фраза «экскурсия с гидом-архитектором — целый спектакль» — и это правда. Максим вовлёк нас в действие, где улицы и здания были
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героями со своими характерами и сюжетами. Такой формат не только увлекал в моменте, но и помог запомнить детали и факты.

Отмечу, что до этого я уже прошла по этим же достопримечательностям с классической обзорной экскурсией, но теперь увидела Старый Тбилиси иначе, с новыми интереснейшими акцентами.

Глубокие знания и потрясающий талант рассказчика — Максим, спасибо, мадлоба!)

Одно удовольствие гулять с таким гидом! В программе понравилась фраза «экскурсия с гидом-архитектором — целый спектакль»Одно удовольствие гулять с таким гидом! В программе понравилась фраза «экскурсия с гидом-архитектором — целый спектакль»Одно удовольствие гулять с таким гидом! В программе понравилась фраза «экскурсия с гидом-архитектором — целый спектакль»Одно удовольствие гулять с таким гидом! В программе понравилась фраза «экскурсия с гидом-архитектором — целый спектакль»Одно удовольствие гулять с таким гидом! В программе понравилась фраза «экскурсия с гидом-архитектором — целый спектакль»
Мария
1 апр 2025
На эту экскурсию я записалась после первой по Сололаки с гидом Максимом. Думаю, это уже о многом говорит) Однозначно рекомендую!
На эту экскурсию я записалась после первой по Сололаки с гидом Максимом. Думаю, это уже о многом говорит) Однозначно рекомендую!На эту экскурсию я записалась после первой по Сололаки с гидом Максимом. Думаю, это уже о многом говорит) Однозначно рекомендую!На эту экскурсию я записалась после первой по Сололаки с гидом Максимом. Думаю, это уже о многом говорит) Однозначно рекомендую!На эту экскурсию я записалась после первой по Сололаки с гидом Максимом. Думаю, это уже о многом говорит) Однозначно рекомендую!

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