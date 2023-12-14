Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе

Групповая экскурсия в Тбилиси

Посетить удивительный пещерный город, средневековый замок, древнюю крепость и знаменитый курорт

В путешествии вы отправитесь исследовать исторические памятники на юго-западе Грузии, в крае Самцхе-Джавахети. Осмотрите монументальный скальный город, основанный монахами. Услышите историю цитадели, охранявшей главную дорогу Грузии. Прикоснётесь к грузинскому и турецкому наследию в крепости Рабат. И познакомитесь с самым известным бальнеологическим курортом страны.
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
14
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€39
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Город Вардзиа. Высеченный в скале, он поражает масштабом, ведь в горе находится 600 домов! Вы осмотрите помещения, в которых раньше располагались бани, библиотеки и церкви, а также местную казну и остатки древнего водопровода. И познакомитесь с историей пещерного монастыря 12-13 веков.

Крепость Хертвиси. По соседству с Вардзией, на скалистом холме находится одна из самых древних и наиболее сохранившихся крепостей грузинского средневековья. Гид расскажет о цитадели, которая охраняла главную дорогу страны, и её тысячелетней истории.

Крепость Рабат. Далее в программе ещё один средневековый памятник. В городе Ахалцихе вы узнаете о турецком и грузинском наследии исторического комплекса. Посетите церкви и мечети, увидите турецкие бани и усыпальницу турецкого наместника.

Курорт Боржоми. В завершение вы отправитесь в знаменитый бальнеологический и климатический курорт. Погуляете по Боржомскому парку, услышите рассказ о пользе местной минеральной воды, дойдёте до источника и попробуете настоящую воду Боржоми.

В середине программы будет перерыв на обед в одном из местных заведений.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • Дорога в одну сторону займёт примерно 2,5 часа
  • Дополнительные расходы: билеты в Вардзию — 15 лари, Рабат — 17 лари, Боржомский парк — 5 лари, обед — от 25 лари
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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