Посетить удивительный пещерный город, средневековый замок, древнюю крепость и знаменитый курорт
дек
дек
дек
дек
дек
дек
дек
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Описание
Что вас ожидает
Город Вардзиа. Высеченный в скале, он поражает масштабом, ведь в горе находится 600 домов! Вы осмотрите помещения, в которых раньше располагались бани, библиотеки и церкви, а также местную казну и остатки древнего водопровода. И познакомитесь с историей пещерного монастыря 12-13 веков.
Крепость Хертвиси. По соседству с Вардзией, на скалистом холме находится одна из самых древних и наиболее сохранившихся крепостей грузинского средневековья. Гид расскажет о цитадели, которая охраняла главную дорогу страны, и её тысячелетней истории.
Крепость Рабат. Далее в программе ещё один средневековый памятник. В городе Ахалцихе вы узнаете о турецком и грузинском наследии исторического комплекса. Посетите церкви и мечети, увидите турецкие бани и усыпальницу турецкого наместника.
Курорт Боржоми. В завершение вы отправитесь в знаменитый бальнеологический и климатический курорт. Погуляете по Боржомскому парку, услышите рассказ о пользе местной минеральной воды, дойдёте до источника и попробуете настоящую воду Боржоми.
В середине программы будет перерыв на обед в одном из местных заведений.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Дорога в одну сторону займёт примерно 2,5 часа
- Дополнительные расходы: билеты в Вардзию — 15 лари, Рабат — 17 лари, Боржомский парк — 5 лари, обед — от 25 лари
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Серных бань
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.