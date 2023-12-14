В путешествии вы отправитесь исследовать исторические памятники на юго-западе Грузии, в крае Самцхе-Джавахети. Осмотрите монументальный скальный город, основанный монахами. Услышите историю цитадели, охранявшей главную дорогу Грузии. Прикоснётесь к грузинскому и турецкому наследию в крепости Рабат. И познакомитесь с самым известным бальнеологическим курортом страны.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Город Вардзиа. Высеченный в скале, он поражает масштабом, ведь в горе находится 600 домов! Вы осмотрите помещения, в которых раньше располагались бани, библиотеки и церкви, а также местную казну и остатки древнего водопровода. И познакомитесь с историей пещерного монастыря 12-13 веков.

Крепость Хертвиси. По соседству с Вардзией, на скалистом холме находится одна из самых древних и наиболее сохранившихся крепостей грузинского средневековья. Гид расскажет о цитадели, которая охраняла главную дорогу страны, и её тысячелетней истории.

Крепость Рабат. Далее в программе ещё один средневековый памятник. В городе Ахалцихе вы узнаете о турецком и грузинском наследии исторического комплекса. Посетите церкви и мечети, увидите турецкие бани и усыпальницу турецкого наместника.

Курорт Боржоми. В завершение вы отправитесь в знаменитый бальнеологический и климатический курорт. Погуляете по Боржомскому парку, услышите рассказ о пользе местной минеральной воды, дойдёте до источника и попробуете настоящую воду Боржоми.

В середине программы будет перерыв на обед в одном из местных заведений.

Организационные детали