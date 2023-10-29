Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси

Посетить Мартвильский каньон, каньон Окаце и пещеру Прометея

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Приготовьтесь погрузиться в заповедную природу двух регионов Грузии: Самегрело и Имеретии. В трёх живописных местах вы словно окажетесь в затерянном мире.

Погуляете по старинным тропинкам и увидите княжеские купальни, побываете на нескольких обзорных площадках, рассмотрите причудливые пещерные образования и пополните фотоколлекцию яркими снимками.
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мартвильский каньон

В регионе Самегрело, в селе Гачедили вы посетите знаменитый памятник природы — ущелье, вырезанное рекой Абаша. Одно из самых популярных мест здесь — Опуцхоле, купальня князей из древнего рода грузинских аристократов Дадиани. Вы пройдёте по вымощенной камнем исторической тропе, пересечёте два моста и побываете на нескольких смотровых.

Каньон Окаце

В окрестностях деревни Горди вам предстоит исследовать второй живописный каньон. Вы прогуляетесь по лесопарку Дадиани и дойдёте до чудесной панорамной площадки, где можно сделать красочные кадры.

Пещера Прометея

Третий объект программы — легендарная карстовая пещера в деревне Кумистави. Только представьте: её возраст составляет 60–70 миллионов лет! Для посетителей открыто 6 залов из 22. Вы рассмотрите сталактиты и сталагмиты, а также «окаменевшие водопады», «висячие каменные занавески», гелектиты и другие причудливые пещерные образования.

Организационные детали

  • Что включено в стоимость: транспортные расходы (в автомобиле есть wi-fi) и сопровождение гида-водителя
  • Дополнительные расходы: посещение Мартвильского каньона — $17, пещеры Прометея — $17, каньона Окаце — $7, а также обед (по меню в кафе)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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