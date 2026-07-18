Мои заказы

Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси

Посетить Мартвильский каньон, каньон Окаце и пещеру Прометея
Приготовьтесь погрузиться в заповедную природу двух регионов Грузии: Самегрело и Имеретии. В трёх живописных местах вы словно окажетесь в затерянном мире.

Погуляете по старинным тропинкам и увидите княжеские купальни, побываете на нескольких обзорных площадках, рассмотрите причудливые пещерные образования и пополните фотоколлекцию яркими снимками.
4.8
18 отзывов
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси

Описание экскурсии

Мартвильский каньон

В регионе Самегрело, в селе Гачедили вы посетите знаменитый памятник природы — ущелье, вырезанное рекой Абаша. Одно из самых популярных мест здесь — Опуцхоле, купальня князей из древнего рода грузинских аристократов Дадиани. Вы пройдёте по вымощенной камнем исторической тропе, пересечёте два моста и побываете на нескольких смотровых.

Каньон Окаце

В окрестностях деревни Горди вам предстоит исследовать второй живописный каньон. Вы прогуляетесь по лесопарку Дадиани и дойдёте до чудесной панорамной площадки, где можно сделать красочные кадры. Обратите внимание: в каньоне Окаце действует ограничение по росту — дети ниже 120 см на маршрут не допускаются.

Пещера Прометея

Третий объект программы — легендарная карстовая пещера в деревне Кумистави. Только представьте: её возраст составляет 60–70 миллионов лет! Для посетителей открыто 6 залов из 22. Вы рассмотрите сталактиты и сталагмиты, а также «окаменевшие водопады», «висячие каменные занавески», гелектиты и другие причудливые пещерные образования.

Организационные детали

Что включено в стоимость:

транспортные расходы (в авто есть Wi-Fi) и сопровождение гида-водителя (отдельного гида нет)

Дополнительные расходы:

  • входные билеты: Мартвильский каньон — $27
  • пещера Прометея — $19
  • каньон Окаце — $12

По желанию:

  • прогулка на лодке в пещере — $9
  • трансфер на местном такси в каньоне Окаце — $46 (маршрут можно пройти пешком, такси требуется только при необходимости или ограничению по здоровью)
  • обед в кафе (по меню)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Торнике
Торнике — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 123 туристов
Наша команда работает на туристическом рынке Грузии 8 лет. Мы организовываем недорогие и качественные однодневные поездки, трансфер и многодневные туры. В путешествиях с нами вы откроете богатую природу и культуру нашей страны. Мы позаботимся обо всём, чтобы вы могли расслабиться и насладиться поездкой. Ждём вас в гости!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
1
Александра
Потрясающая экскурсия. Нам всё очень понравилось. Водитель Гиорги - очень приятный в общении. Необходимо быть готовым к длительной дороге. Но оно того стоит, чтобы увидеть природную красоту Грузии. В целом
читать дальшеуменьшить

нас дорога не утомила. Пещера Прометея поражает своей масштабностью, прогулка внутри пещеры занимает 40-50 минут, кажется, что попал в пещеру к горному троллю. Обязательно не пожалейте денег и приобретите билет на выезд из пещеры на лодке. Каньон Окаце - очень красивый, мы выбрали возможность самостоятельного подъема, около 2 км пешком. Для кого тяжело, есть возможность за дополнительную плату добраться на джипе.
В Мартвильском каньоне также лучше брать билет на лодку.

Потрясающая экскурсия. Нам всё очень понравилось. Водитель Гиорги - очень приятный в общении. Необходимо быть готовым
Потрясающая экскурсия. Нам всё очень понравилось. Водитель Гиорги - очень приятный в общении. Необходимо быть готовым
Потрясающая экскурсия. Нам всё очень понравилось. Водитель Гиорги - очень приятный в общении. Необходимо быть готовым
Потрясающая экскурсия. Нам всё очень понравилось. Водитель Гиорги - очень приятный в общении. Необходимо быть готовым
Потрясающая экскурсия. Нам всё очень понравилось. Водитель Гиорги - очень приятный в общении. Необходимо быть готовым
Потрясающая экскурсия. Нам всё очень понравилось. Водитель Гиорги - очень приятный в общении. Необходимо быть готовым
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Хорошая экскурсия, единственное нам не повезло с погодой, был дождь и на каньоне Мартвили не работают лодки, когда идет дождь.
Наш водитель Георгий очень аккуратно водит машину, такая редкость в Грузии)))
Хорошая экскурсия, единственное нам не повезло с погодой, был дождь и на каньоне Мартвили не работают лодки, когда идет дождь.
Хорошая экскурсия, единственное нам не повезло с погодой, был дождь и на каньоне Мартвили не работают лодки, когда идет дождь.
Хорошая экскурсия, единственное нам не повезло с погодой, был дождь и на каньоне Мартвили не работают лодки, когда идет дождь.
Хорошая экскурсия, единственное нам не повезло с погодой, был дождь и на каньоне Мартвили не работают лодки, когда идет дождь.
Вам был полезен этот отзыв?
Карина
Прекрасный гид-водитель Георгий отвез на очень хорошей машине в Западную Грузию. Вождение комфортное и профессиональное, все наши просьбы выполнялись молниеносно,прекрасный собеседник. Мы посетили пещеры Прометея-шикарное место. Из-за дождя мы не смогли поплавать на лодке в каньоне,но Георгий предложил нам альтернативу: съездить к каньону и посмотреть на водопады. Места невероятной красоты и энергии. Однозначно рекомендую!
Прекрасный гид-водитель Георгий отвез на очень хорошей машине в Западную Грузию. Вождение комфортное и профессиональное, все
Прекрасный гид-водитель Георгий отвез на очень хорошей машине в Западную Грузию. Вождение комфортное и профессиональное, все
Прекрасный гид-водитель Георгий отвез на очень хорошей машине в Западную Грузию. Вождение комфортное и профессиональное, все
Вам был полезен этот отзыв?
M
Эта экскурсия дает возможность увидеть природные красоты Грузии. Остались под большим впечатлением.
Гид Георги предоставил возможность сполна насладиться каждым местом посещения. Всего экскурсия заняла 16 часов и мы рады, что нас никто не торопил. Плюс ещё привез в хорошее место для ужина и подождал еще там.
Эта экскурсия дает возможность увидеть природные красоты Грузии. Остались под большим впечатлением.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Отличная организация, увидели много замечательных мест, спасибо за экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Забронировали экскурсию с посещением локаций заповедных мест Грузинской природы, внесли предоплату. В назначенный день водитель не приехал, на звонки не отвечал, на сообщения тоже (хотя сообщения читал). Через 30 минут
читать дальшеуменьшить

мы связались с организатором Торнике, нас успокоили, что произошло трагическое недоразумение, водитель попал в ДТП и экскурсию можно перенести на завтра или отменить. У нас был самолет на следующий день ночью, но мы все-таки решились перенести поездку. Следующим утром, когда водитель Зураб посадил нас в машину, мы сразу поняли, что никакой экскурсии не будет, потому что это просто нанятый водитель. При том, что у организатора на странице было написано (и до сих пор написано) «Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды»!! Через несколько часов дороги нас выкинули на парковке у первой локации. Водитель даже не удосужился сказать, куда мы вообще приехали, где кассы и как устроено посещение пещер. После пещеры Прометея начался полный театр абсурда. Нас привезли в какое-то новое место, и сразу на выходе из машины нас ждал местный «бизнесмен», с апломбом сообщивший, что «туда вам идти пешком 7 км и если вы не арендуете у нас джип, то не успеете пройти всю запланированную программу». Так как я предварительно договорилась с Торнике, что мы меняем каньон Окаце на водопад Окаце как раз из-за нежелания идти пешком и наличия ребенка ростом ниже 120 см, я после сеанса ругани с «бизнесменом» и водителем поняла таки, что нас привезли на каньон, и пытаются агрессивно продать трансфер. Мы, потерявшие время, злые и в полном шоке, поехали на водопад. После посещения водопада Зураб с отсутствующим видом нам объявил, что на Мартвильский каньон мы не успеваем, потому что билеты продаются до 17 часов, хотя посещение до 18 ч. То есть человек всю дорогу знал, что мы ограничены во времени, и молчал… Естественно, мы ему ответили, что не собираемся оплачивать полную сумму поездки без каньона, и тут же вопрос решился за 1 минуту путем созвона с Торнике, он связался с человеком, который нам «отложит» билеты. Приехав на локацию, мы с удивлением услышали от кассира, что билет с катанием на лодках стоит не 40 лари, как было указано на странице экскурсии на сайте, а 70!!! При том, что я накануне специально задала этот вопрос организатору (скриншот прилагаю). Сейчас стоимость посещения Мартвильского каньона на сайте поменялась, но в момент нашего бронирования стояла 17$. Торнике нам ответил по телефону, что «ой извините, наверно цены поменялись, я не знал»… Отдельно стоит сказать о манерах Зураба. На все наши вопросы об организации поездки он отвечал «не знаю, звоните Торнике», при том, что сам Торнике своего телефона не оставил, и Зураб об этом прекрасно знал. Мой 4-летний ребенок, выслушав нашу перепалку, спросил меня «Мама, нас что, обманули»? Уважаемый Торнике, хочу задать вам вопрос – в чем заключается услуга, которую вы предоставляете? Экскурсии и гида, указанных на сайте, мы не получили. Организация поездки просто отсутствовала. По ценам вы нас тоже дезинформировали. За что мы заплатили? Машину с водителем, гораздо более приятным в общении, можно было нанять в 2 раза дешевле. И второй вопрос, уважаемый Торнике: вы бы хотели, чтобы вашей семье и вашим детям, если бы они были туристами в чужой стране, провели такую «экскурсию»?
PS 10 звезд нужно поставить природе Грузии, которая несравненна и великолепна и навсегда останется в наших сердцах, как и плохая организация этой экскурсии.

Забронировали экскурсию с посещением локаций заповедных мест Грузинской природы, внесли предоплату. В назначенный день водитель не
Забронировали экскурсию с посещением локаций заповедных мест Грузинской природы, внесли предоплату. В назначенный день водитель не
Забронировали экскурсию с посещением локаций заповедных мест Грузинской природы, внесли предоплату. В назначенный день водитель не
Забронировали экскурсию с посещением локаций заповедных мест Грузинской природы, внесли предоплату. В назначенный день водитель не
Забронировали экскурсию с посещением локаций заповедных мест Грузинской природы, внесли предоплату. В назначенный день водитель не
Забронировали экскурсию с посещением локаций заповедных мест Грузинской природы, внесли предоплату. В назначенный день водитель не
Забронировали экскурсию с посещением локаций заповедных мест Грузинской природы, внесли предоплату. В назначенный день водитель не
Забронировали экскурсию с посещением локаций заповедных мест Грузинской природы, внесли предоплату. В назначенный день водитель не+1
Забронировали экскурсию с посещением локаций заповедных мест Грузинской природы, внесли предоплату. В назначенный день водитель не
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси»

Роскошь Грузии: Бриллиантовый мост и каньон Дашбаши
На автобусе
10 часов
-
40%
19 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Роскошь Грузии: Бриллиантовый мост и каньон Дашбаши
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по каньону Дашбаши, где вас ждут захватывающие виды, стеклянный мост и экстремальные развлечения
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30€50 за человека
Интриги лабиринтов Прометея: тайны Мартвильских каньонов
На автобусе
13 часов
-
15%
5 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Интриги лабиринтов Прометея: тайны Мартвильских каньонов
Из Тбилиси - навстречу тайнам, которые природа прятала миллионы лет
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€51€60 за человека
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
На машине
Канатная дорога
9 часов
-
5%
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Посетить духовный центр страны, изучить пещерный город и попробовать настоящий Боржом
Начало: Я заеду за Вами в место Вашего проживания
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
от €232€244 за всё до 4 чел.
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
На машине
Сплавы и рафтинг
9 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
от €244 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
от €280 за экскурсию