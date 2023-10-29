Посетить Мартвильский каньон, каньон Окаце и пещеру Прометея
Погуляете по старинным тропинкам и увидите княжеские купальни, побываете на нескольких обзорных площадках, рассмотрите причудливые пещерные образования и пополните фотоколлекцию яркими снимками.
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Описание
Что вас ожидает
Мартвильский каньон
В регионе Самегрело, в селе Гачедили вы посетите знаменитый памятник природы — ущелье, вырезанное рекой Абаша. Одно из самых популярных мест здесь — Опуцхоле, купальня князей из древнего рода грузинских аристократов Дадиани. Вы пройдёте по вымощенной камнем исторической тропе, пересечёте два моста и побываете на нескольких смотровых.
Каньон Окаце
В окрестностях деревни Горди вам предстоит исследовать второй живописный каньон. Вы прогуляетесь по лесопарку Дадиани и дойдёте до чудесной панорамной площадки, где можно сделать красочные кадры.
Пещера Прометея
Третий объект программы — легендарная карстовая пещера в деревне Кумистави. Только представьте: её возраст составляет 60–70 миллионов лет! Для посетителей открыто 6 залов из 22. Вы рассмотрите сталактиты и сталагмиты, а также «окаменевшие водопады», «висячие каменные занавески», гелектиты и другие причудливые пещерные образования.
Организационные детали
- Что включено в стоимость: транспортные расходы (в автомобиле есть wi-fi) и сопровождение гида-водителя
- Дополнительные расходы: посещение Мартвильского каньона — $17, пещеры Прометея — $17, каньона Окаце — $7, а также обед (по меню в кафе)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.