Погуляете по старинным тропинкам и увидите княжеские купальни, побываете на нескольких обзорных площадках, рассмотрите причудливые пещерные образования и пополните фотоколлекцию яркими снимками.
Описание экскурсии
Мартвильский каньон
В регионе Самегрело, в селе Гачедили вы посетите знаменитый памятник природы — ущелье, вырезанное рекой Абаша. Одно из самых популярных мест здесь — Опуцхоле, купальня князей из древнего рода грузинских аристократов Дадиани. Вы пройдёте по вымощенной камнем исторической тропе, пересечёте два моста и побываете на нескольких смотровых.
Каньон Окаце
В окрестностях деревни Горди вам предстоит исследовать второй живописный каньон. Вы прогуляетесь по лесопарку Дадиани и дойдёте до чудесной панорамной площадки, где можно сделать красочные кадры. Обратите внимание: в каньоне Окаце действует ограничение по росту — дети ниже 120 см на маршрут не допускаются.
Пещера Прометея
Третий объект программы — легендарная карстовая пещера в деревне Кумистави. Только представьте: её возраст составляет 60–70 миллионов лет! Для посетителей открыто 6 залов из 22. Вы рассмотрите сталактиты и сталагмиты, а также «окаменевшие водопады», «висячие каменные занавески», гелектиты и другие причудливые пещерные образования.
Организационные детали
Что включено в стоимость:
транспортные расходы (в авто есть Wi-Fi) и сопровождение гида-водителя (отдельного гида нет)
Дополнительные расходы:
- входные билеты: Мартвильский каньон — $27
- пещера Прометея — $19
- каньон Окаце — $12
По желанию:
- прогулка на лодке в пещере — $9
- трансфер на местном такси в каньоне Окаце — $46 (маршрут можно пройти пешком, такси требуется только при необходимости или ограничению по здоровью)
- обед в кафе (по меню)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Наш водитель Георгий очень аккуратно водит машину, такая редкость в Грузии)))
Гид Георги предоставил возможность сполна насладиться каждым местом посещения. Всего экскурсия заняла 16 часов и мы рады, что нас никто не торопил. Плюс ещё привез в хорошее место для ужина и подождал еще там.