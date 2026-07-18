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мы связались с организатором Торнике, нас успокоили, что произошло трагическое недоразумение, водитель попал в ДТП и экскурсию можно перенести на завтра или отменить. У нас был самолет на следующий день ночью, но мы все-таки решились перенести поездку. Следующим утром, когда водитель Зураб посадил нас в машину, мы сразу поняли, что никакой экскурсии не будет, потому что это просто нанятый водитель. При том, что у организатора на странице было написано (и до сих пор написано) «Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды»!! Через несколько часов дороги нас выкинули на парковке у первой локации. Водитель даже не удосужился сказать, куда мы вообще приехали, где кассы и как устроено посещение пещер. После пещеры Прометея начался полный театр абсурда. Нас привезли в какое-то новое место, и сразу на выходе из машины нас ждал местный «бизнесмен», с апломбом сообщивший, что «туда вам идти пешком 7 км и если вы не арендуете у нас джип, то не успеете пройти всю запланированную программу». Так как я предварительно договорилась с Торнике, что мы меняем каньон Окаце на водопад Окаце как раз из-за нежелания идти пешком и наличия ребенка ростом ниже 120 см, я после сеанса ругани с «бизнесменом» и водителем поняла таки, что нас привезли на каньон, и пытаются агрессивно продать трансфер. Мы, потерявшие время, злые и в полном шоке, поехали на водопад. После посещения водопада Зураб с отсутствующим видом нам объявил, что на Мартвильский каньон мы не успеваем, потому что билеты продаются до 17 часов, хотя посещение до 18 ч. То есть человек всю дорогу знал, что мы ограничены во времени, и молчал… Естественно, мы ему ответили, что не собираемся оплачивать полную сумму поездки без каньона, и тут же вопрос решился за 1 минуту путем созвона с Торнике, он связался с человеком, который нам «отложит» билеты. Приехав на локацию, мы с удивлением услышали от кассира, что билет с катанием на лодках стоит не 40 лари, как было указано на странице экскурсии на сайте, а 70!!! При том, что я накануне специально задала этот вопрос организатору (скриншот прилагаю). Сейчас стоимость посещения Мартвильского каньона на сайте поменялась, но в момент нашего бронирования стояла 17$. Торнике нам ответил по телефону, что «ой извините, наверно цены поменялись, я не знал»… Отдельно стоит сказать о манерах Зураба. На все наши вопросы об организации поездки он отвечал «не знаю, звоните Торнике», при том, что сам Торнике своего телефона не оставил, и Зураб об этом прекрасно знал. Мой 4-летний ребенок, выслушав нашу перепалку, спросил меня «Мама, нас что, обманули»? Уважаемый Торнике, хочу задать вам вопрос – в чем заключается услуга, которую вы предоставляете? Экскурсии и гида, указанных на сайте, мы не получили. Организация поездки просто отсутствовала. По ценам вы нас тоже дезинформировали. За что мы заплатили? Машину с водителем, гораздо более приятным в общении, можно было нанять в 2 раза дешевле. И второй вопрос, уважаемый Торнике: вы бы хотели, чтобы вашей семье и вашим детям, если бы они были туристами в чужой стране, провели такую «экскурсию»?

PS 10 звезд нужно поставить природе Грузии, которая несравненна и великолепна и навсегда останется в наших сердцах, как и плохая организация этой экскурсии.