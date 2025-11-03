Отправьтесь в незабываемое индивидуальное путешествие по Кавказу! Мы начнем с древней крепости Ананури и насладимся величественными пейзажами гор.
Далее направимся в Гудаури — горнолыжный курорт, где в любое время года вас порадуют захватывающие виды на Кавказские вершины. Завершением экскурсии станет поездка в Казбеги.
Описание экскурсииВас ждет насыщенная экскурсия по одному из самых живописных маршрутов Грузии – Военно-Грузинской дороге. Путешествие проходит через горные перевалы, исторические памятники и знаковые природные локации, где каждый пейзаж связан с историей и традициями региона. Маршрут начинается у Жинвальского водохранилища, окруженного горами и лесами, откуда открываются впечатляющие панорамы. Далее вы посетите крепость Ананури – средневековый оборонительный ансамбль, расположенный в стратегически важном месте у слияния рек Белой и Черной Арагви, один из самых узнаваемых символов дороги. Продолжая путь на север, вы проедете по горному серпантину через курорт Гудаури, наслаждаясь видами Кавказских гор и высокогорными пейзажами. Здесь вас ждет Арка дружбы с великолепными панорамными видами на кавказские вершины, символизирующая дружбу Грузии и России. Кульминацией маршрута станет Степанцминда и ансамбль Гергети Самеба – храм Святой Троицы XIV века, возвышающийся на высоте более 2 000 метров на фоне горы Казбек. Здесь находится мужской монастырь. В храме хранится чудотворная икона Божьей Матери. Это место впечатляет не только своей архитектурой, но и особой атмосферой духовности и простора. В зависимости от выбранного варианта экскурсии маршрут дополняется разными гастрономическими акцентами и впечатлениями:
- Классический вариант включает остановку в Пасанаури – на родине хинкали, где вы узнаете больше о кулинарных традициях края и сможете прикоснуться к культуре одного из самых известных грузинских блюд.
- Расширенный вариант предлагает дегустацию горного меда и чачи в деревне Сетуреби – знакомство с местными пчеловодами, традициями высокогорья и аутентичными вкусами региона. Важная информация: Экскурсия индивидуальная, максимальное количество участников — 7 человек. На частном микроавтобусе возможный размер группы — 19 человек (выбирайте соответствующий билет). Позаботьтесь об удобной обуви и комфортной одежде по погоде. Предупреждайте организатора, если не можете отправиться на экскурсию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жинвальское водохранилище
- Ананурская крепость
- Черная и Белая Арагви
- Гудаури
- Арка Дружбы
- Степанцминда
- Гергетский монастырь (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный минивэн
- Дегустации горного меда и чачи
Что не входит в цену
- Обед - от 15$
- Внедорожник до Гергетского монастыря - 100 лари за машину
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Тбилиси
Завершение: Любое место в Тбилиси (по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия индивидуальная, максимальное количество участников - 7 человек. На частном микроавтобусе возможный размер группы - 19 человек (выбирайте соответствующий билет)
- Позаботьтесь об удобной обуви и комфортной одежде по погоде
- Предупреждайте организатора, если не можете отправиться на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Яна
3 ноя 2025
С нами был экскурсовод Давид. Внимательный, доброжелательный собеседник. Всегда приезжал раньше других групп, поэтому на локациях были практически одни. Учитывал наши интересы. На обратном пути завез в хороший ресторан. Остались довольны. Экскурсия очень красивая.
S
Serhii
27 сен 2025
Был с семьёй, очень понравилось. Гид Давид (очень рекомендую) рассказал о многих интересных местах, много позитивных моментов и впечатлений от Кавказских гор. Не всё удаётся увидеть из-за погоды(предсказать очень тяжело), но гид старается подстроить маршрут под вас, чтобы максимально насладиться прекрасными видами.
А
Анастасия
15 мая 2025
Мы ездили с гидом Тамарой и водителем Георгием. Тамара очень интересно рассказывала об истории Грузии, а Георгий безопасно довез туда и обратно. Микроавтобус комфортабельный.
Во время экскурсии открываются прекрасные виды на Кавказ. К сожалению, Казбек мы не увидели из-за снега, но к этому надо быть готовым, потому что на высоте 2000 метров погода непредсказуемая.
Входит в следующие категории Тбилиси
