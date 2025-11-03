Я Яна С нами был экскурсовод Давид. Внимательный, доброжелательный собеседник. Всегда приезжал раньше других групп, поэтому на локациях были практически одни. Учитывал наши интересы. На обратном пути завез в хороший ресторан. Остались довольны. Экскурсия очень красивая.

S Serhii Был с семьёй, очень понравилось. Гид Давид (очень рекомендую) рассказал о многих интересных местах, много позитивных моментов и впечатлений от Кавказских гор. Не всё удаётся увидеть из-за погоды(предсказать очень тяжело), но гид старается подстроить маршрут под вас, чтобы максимально насладиться прекрасными видами.