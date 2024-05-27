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80%
Групповая
4 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: исторические сокровища и винная дегустация
Откройте для себя душу Тбилиси: пройдите по древним улицам, услышите легенды и отведайте ароматные вина
Начало: Метро Авлабари, у памятника Мимино
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
65$13 за человека
Групповая
2 часа
Панорамная экскурсия по Тбилиси: от Святой Троицы до Сололаки
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, наслаждаясь великолепными видами и богатой историей города
Начало: Ул. Коте Абхази, 44 Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
$20 за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия по Тбилиси и Супра - погружение в грузинское гостеприимство
Начало: Площадь Горгасали
Расписание: Каждый день в 17:00
Завтра в 17:30
9 июня в 17:30
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 мая 2024Очень понравилась экскурсовод Елена. Она хорошо знает историю страны и вообще профессионал в подаче разнообразной информации о Тбилиси. Время экскурсии пролетело незаметно, несмотря на дождливую погоду. Всем рекомендую.
- ЛЛилия26 мая 2024Большая благодарность Елене за прекрасную экскурсию! Очень интересно и познавательно, много исторической справки легко и непринужденно. Мы остановись в Тбилиси
- ННадежда25 мая 2024Очень много можно рассказать о тех местах где проходила экскурсия в прекрасном, самобытном городе Тбилиси. Спасибо экскурсоводу за замечательно проверенную экскурсию. Елена специалист в своей профессии, добросовестно относящейся к своему делу!
- MMark11 января 2024Сначала расстроились из-за ухудшения погоды, но потом ни разу не пожалели, тк в последней точке экскурсии, на горе в парке
- BBerta7 ноября 2023Прекрасная встреча с грузинской культурой и гостеприимством, возможность узнать о традициях Грузии, познакомиться с новыми людьми. Валера и Илья - сами
- ААлина5 октября 2023Малхаз провёл чудесную экскурсию, я узнала много небанальных фактов о Грузии и ее народе) Затем мы отправились в гости к прекрасному
- ЕЕсина13 августа 2023Гид Валерий прекрасный человек! Встретил в Тбилиси, мы погуляли, провёл небольшую экскурсию, а дальше поехали в грузинскую семью. Грузинское застолье
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Собор Святой Троицы»
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