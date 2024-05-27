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Тацминда нас ждал еще один погодный сюрприз, облако снега накрыло парк, и мы там были как в сказке, все радовались снегу, было классно. А на черепашьем озере, в кафе подкрепились отличным хачапури с кофе. Ехали маленькой группой, 6 человек. Спасибо гиду Стефану, отлично говорит по-русски и по-английски, молодой парень с чувством юмора. В общем хорошо съездили, и осталась куча классных фотографий! Отличный офис и транспорт, видно, что компания серьёзная.