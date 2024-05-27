Собор Святой Троицы – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Святой Троицы» в Тбилиси, цены от $13, скидки до 80%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Тбилиси и дегустация в подарок
🚶 Пешая
скидка
80%
Групповая
4 часа
480 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: исторические сокровища и винная дегустация
Откройте для себя душу Тбилиси: пройдите по древним улицам, услышите легенды и отведайте ароматные вина
Начало: Метро Авлабари, у памятника Мимино
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
65$13 за человека
Панорамная экскурсия по Тбилиси
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
6 отзывов
Панорамная экскурсия по Тбилиси: от Святой Троицы до Сололаки
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, наслаждаясь великолепными видами и богатой историей города
Начало: Ул. Коте Абхази, 44 Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
$20 за человека
Экскурсия по Тбилиси и Супра - погружение в грузинское гостеприимство
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
9 отзывов
Экскурсия по Тбилиси и Супра - погружение в грузинское гостеприимство
Начало: Площадь Горгасали
Расписание: Каждый день в 17:00
Завтра в 17:30
9 июня в 17:30
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Тбилиси и дегустация в подарок
    Очень понравилась экскурсовод Елена. Она хорошо знает историю страны и вообще профессионал в подаче разнообразной информации о Тбилиси. Время экскурсии пролетело незаметно, несмотря на дождливую погоду. Всем рекомендую.
  • Л
    Лилия
    26 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Тбилиси и дегустация в подарок
    Большая благодарность Елене за прекрасную экскурсию! Очень интересно и познавательно, много исторической справки легко и непринужденно. Мы остановись в Тбилиси
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    всего один день и благодаря Елене успели хоть немного познакомиться с городом. Всё прошло на одном дыхании. Отдельная благодарность за рекомендации местных заведений. Однозначно рекомендую и с удовольствием обращусь вновь. Спасибо большое! Из Сибири с любовью ❤️

  • Н
    Надежда
    25 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Тбилиси и дегустация в подарок
    Очень много можно рассказать о тех местах где проходила экскурсия в прекрасном, самобытном городе Тбилиси. Спасибо экскурсоводу за замечательно проверенную экскурсию. Елена специалист в своей профессии, добросовестно относящейся к своему делу!
  • M
    Mark
    11 января 2024
    Панорамная экскурсия по Тбилиси
    Сначала расстроились из-за ухудшения погоды, но потом ни разу не пожалели, тк в последней точке экскурсии, на горе в парке
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    Тацминда нас ждал еще один погодный сюрприз, облако снега накрыло парк, и мы там были как в сказке, все радовались снегу, было классно. А на черепашьем озере, в кафе подкрепились отличным хачапури с кофе. Ехали маленькой группой, 6 человек. Спасибо гиду Стефану, отлично говорит по-русски и по-английски, молодой парень с чувством юмора. В общем хорошо съездили, и осталась куча классных фотографий! Отличный офис и транспорт, видно, что компания серьёзная.

  • B
    Berta
    7 ноября 2023
    Экскурсия по Тбилиси и Супра - погружение в грузинское гостеприимство
    Прекрасная встреча с грузинской культурой и гостеприимством, возможность узнать о традициях Грузии, познакомиться с новыми людьми. Валера и Илья - сами
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    по себе подарок для гостей Тбилиси))но то что они предлагают и как они осуществляют - это фантастика!! Было все обещанное в программе (и экскурсия, и знакомство с традицией Супра, и традиционная музыка, и танцы, и мастер класс (Рита, спасибо тебе)и прекрасный стол с вкуснейшим вином и едой. Самое запоминающийся событие моего путешествия

  • А
    Алина
    5 октября 2023
    Экскурсия по Тбилиси и Супра - погружение в грузинское гостеприимство
    Малхаз провёл чудесную экскурсию, я узнала много небанальных фактов о Грузии и ее народе) Затем мы отправились в гости к прекрасному
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    хозяину Илье, вид оттуда открывается просто потрясающий! Отличная и необычная программа! Очень рекомендую всем, кто хочет погрузиться в традиционное грузинское застолье с тостами, душевными разговорами и конечно же танцами) Отдельно отмечу заботу Валерия - он звонил в день экскурсии, а после вызвал такси до дома. Теперь я умею лепить хинкали и хачапури) Спасибо!

  • Е
    Есина
    13 августа 2023
    Экскурсия по Тбилиси и Супра - погружение в грузинское гостеприимство
    Гид Валерий прекрасный человек! Встретил в Тбилиси, мы погуляли, провёл небольшую экскурсию, а дальше поехали в грузинскую семью. Грузинское застолье
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    запомнится мне на всю жизнь, это было красиво, ярко и вкусно! Если вы хотите прочувствовать грузинское гостеприимство, то вам обязательно надо посетить экскурсию. Валерий был на протяжении всего времени со мной, после проводил прям до дома. Всем советую эту экскурсию и именно Валерия!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Собор Святой Троицы»

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  8. Монастырь Джвари
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Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Собор Святой Троицы" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 150 со скидкой до 80%. Туристы уже оставили гидам 495 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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