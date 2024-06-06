Из Тбилиси в Степанцминду

Найдено 24 экскурсии в категории «Степанцминда» в Тбилиси, цены от €13, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
44%
Групповая
11 часов
62 отзыва
Навстречу Казбеку: путешествие по культурным сокровищам Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Начало: На проспекте Шота Руставели
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3218 за человека
Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
135 отзывов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6018 за человека
Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
🚗 На машине
скидка
45%
Групповая
11 часов
1710 отзывов
Групповая экскурсия в Казбеги: Монастырь на Казбеке и крепость Ананури
Путешествие в Казбеги из Тбилиси - идеальный способ исследовать Грузию. Посетите монастырь на Казбеке и крепость Ананури за один день
Начало: Возле метро Руставели
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00 и 09:15
Завтра в 09:00
10 июня в 08:45
4726 за человека
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
35 отзывов
Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии
Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
🚌 На автобусе
скидка
39%
Групповая
10 часов
515 отзывов
Казбек и Дарьяльское ущелье: путешествие по карте Грузии
Откройте для себя дух Грузии, путешествуя по Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами и историческими местами
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
2314 за человека
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
55 отзывов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 228206 за всё до 6 чел.
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
227 отзывов
Монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Военно-Грузинской дороге, откройте для себя монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
180 за всё до 7 чел.
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
125 отзывов
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Начало: Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Красоты горной Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
80 отзывов
Красоты горной Грузии
Впечатляющая природа и история по пути в Казбеги
Начало: Место Вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 195 за всё до 2 чел.
Казбек - «Страж Востока»
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
25%
Индивидуальная
11 часов
47 отзывов
Казбек - «Страж Востока»
Легендарная дорога, судьбы людей и отстраненное величие природы
Начало: У вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
от 280210 за всё до 6 чел.
Дорога к легендарному великану Казбеку
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
269 отзывов
Дорога к легендарному великану Казбеку
Поездка по живописным местам Грузии, от которых захватывает дух
Начало: Недалеко от парка Роз, либо заберем вас из отеля (...
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
277 за всё до 4 чел.
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
🚌 На автобусе
скидка
32%
Групповая
11 часов
44 отзыва
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
Сказочно красивое путешествие в мир заснеженных вершин, горных рек и древних церквей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
2819 за человека
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
19 отзывов
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
Загадочное водохранилище, вершины в миниатюре, горная церковь и потрясающая природа
Начало: На улице Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
47 за человека
Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
Прочувствовать величие природы Сакартвело в дружеском путешествии по Военно-Грузинской дороге
Начало: Я заеду за вами в пределах центра города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
165 за всё до 4 чел.
Казбек покорить сложно, но он покорит вас
🚗 На машине
Групповая
11 часов
24 отзыва
Казбек покорить сложно, но он покорит вас
Легендарные пейзажи и история Военно-Грузинской дороги
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 55 за человека
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
6 отзывов
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм в Гергети - на групповой экскурсии
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
50 за человека
Из Тбилиси - к селу Кaноби и далее на Казбек
🚗 На машине
Групповая
11 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия к Казбеку и селу Каноби из Тбилиси
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, полное впечатлений и открытий исторических сокровищ
Начало: в районе Майдана
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
30 за человека
Дорога к седовласому Казбеку - путешествие, которое будет вам сниться
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
196 отзывов
Дорога к седовласому Казбеку - путешествие, которое будет вам сниться
Познакомиться с визитными карточками Военно-Грузинской дороги и увидеть знаменитую церковь в Гергети
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali, у знака «I Love Tbi...
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
80 за человека
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Древний исторический путь через Дарьяльское ущелье, а также дегустация вина и чачи
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
321193 за всё до 6 чел.
Джута и Казбек: единение с природой
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
14 отзывов
Джута и Казбек: единение с природой
Приключенческая и познавательная поездка к великой горе и живописному ущелью
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
200 за всё до 3 чел.
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Главные места Военно-Грузинской дороги и непроторенные тропы - исследуем и влюбляемся
Начало: На площади Европы в Тбилиси
Расписание: в среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
59 за человека
Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
🚗 На машине
скидка
69%
Групповая
11 часов
13 отзывов
Казбек и минеральные источники: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от крепостных стен до вершин Казбека, от медовой дегустации до минеральных вод
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
4213 за человека
Казбеги: природные богатства Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
35 отзывов
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Начало: возле вашей гостиницы
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 6 чел.
Казбек, о страж востока! Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
24%
Групповая
11 часов
Казбек, о страж востока! Групповая экскурсия
Отправиться в места, которые воспевал ещё Лермонтов два столетия тому назад
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2116 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lapin
    6 июня 2024
    Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
    Спасибо Давиду как организатору и гиду Еве с водителем, за отличную экскурсию. Все прошло гладко и везде нам сопутствовала удача:
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    полиция перекрыла дорогу и никого не пускала, как позже выяснилось из-за схода сели. Но так как мы были тур группой нас пропустили. Думаю если бы мы поехали на арендованном авто, могли там простоять. Экскурсию рекомендую всем, виды нереальные!

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
    Счастье не за горами - Счастье В ГОРАХ! 🤗 Я благодарю Владимира, нашего Гида, за незабываемые эмоции, за наш тур в
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    Казбеги, первое знакомство с горной Грузией! 💚 При том, что я живу в Сочи, и горными красотами меня сложно удивить (так я думала при выборе тура), и тем не менее, я была в восторге! Сама ДОРОГА, сам ПУТЬ - это и есть Наслаждение!!! Отдельно несколько слов хочу сказать об организации тура: никаких накладок по времени - дегустации, национальный обед, подъем на Казбеги - везде нас уже ждали! И особо хочу отметить Владимира, как Гида - это кладезь информации, легкая подача, с юмором и энтузиазмом! Так, на минуточку, за 12 часов Человек присел и замолчал лишь на обратном пути, последние несколько часов, а до этого весь день стоял к нам лицом (и спиной по направлению движения) и увлеченно делился историей Грузии и историями о Грузии! ❤️ Благодарю!! *Отдельная благодарность нашему водителю - за комфортный и безопасный стиль вождения в горной местности! 👍

  • А
    Ася
    6 июня 2024
    Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
    Замечательная экскурсия! Мы остались под огромным впечатлением от Казбека. Если хотите интересного общения и много красивых фотографий, вы не пожалеете 🥰
  • a
    anna
    5 июня 2024
    Из Тбилиси - в горный край Казбеги
    Брала экскурсию в Казбеги. Хочу поблагодарить ребят за отличную организацию. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Виды просто потрясающие. Отдельное спасибо нашему гиду Нино. Рассказала нам много полезной информации и по возвращении в город даже посадила на такси:)
  • В
    Владимир
    5 июня 2024
    Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
    Было очень познавательно и весело! Много незабываемых ощущений! Горы - это целая отдельная Вселенная! Впервые испытал чувство, когда невозможно оценить
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    взглядом величие и масштаб природы, смотришь и не понимаешь, что это реальность. Отдельно спасибо гиду за увлекательное сопровождение, заботу, профессионализм и юмор!

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
    Все прошло очень хорошо, мы остались довольны! Гид Роберт, помимо хороших знаний, оказался ещё и прекрасным певцом и радовал нас по дороге красивыми песнями на грузинском языке!
  • o
    olia
    4 июня 2024
    Из Тбилиси - в горный край Казбеги
    Десять из десяти. Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и душевно. Нино замечательный экскурсовод, рассказывала и на русском и на
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    английском, так как в нашей группе были туристы из 8 стран. Автобус комфортный, все остановки были согласно программе. Нам разрешили сесть впереди, рядом с водителем, за что отдельное спасибо! Дегустация вина и чачи была замечательная. После неё был вкусный обед с невероятным видом. На обратном пути была возможность выбрать музыку, было очень атмосферно послушать песни разных стран. Природа поражает своей красотой. Миллион фотографий, эмоций и воспоминаний навсегда останутся с нами. Мы в восторге от Грузии, обязательно приедем ещё!

    Десять из десяти. Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и душевно. Нино замечательный экскурсовод, рассказывала иДесять из десяти. Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и душевно. Нино замечательный экскурсовод, рассказывала и
  • Д
    Диана
    4 июня 2024
    Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
    Экскурсия прошла на высшем уровне, все остались довольны, даже несмотря на то, что она достаточно длительная. Посмотрели все указанные места,
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    все круто продумано по таймингу, везде успели. Гид божественный, очень интересно все рассказывал, местами шутил, что очень поддерживало общую атмосферу. Рекомендую данную экскурсию 100 процентов, наверное одна из самых запоминающихся из Тбилиси, вспоминаем всей семьей до сих пор!!

    Экскурсия прошла на высшем уровне, все остались довольны, даже несмотря на то, что она достаточно длительнаяЭкскурсия прошла на высшем уровне, все остались довольны, даже несмотря на то, что она достаточно длительнаяЭкскурсия прошла на высшем уровне, все остались довольны, даже несмотря на то, что она достаточно длительнаяЭкскурсия прошла на высшем уровне, все остались довольны, даже несмотря на то, что она достаточно длительная
  • П
    Полина
    4 июня 2024
    Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
    Спасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация вин, красивейшие локации по дороге. Местная кухня в ресторане, а именно Чашушули и Хванчкара - в самом ❤️:)) От professional smokers😉😂
    Спасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация винСпасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация винСпасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация винСпасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация винСпасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация винСпасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация винСпасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация винСпасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация винСпасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация вин
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
    Это было просто великолепное путешествие! Гид Генриетта легко погрузила нас в атмосферу настоящей Грузии с помощью народных притч, шуток и рассказов
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    о местных традициях. Она очень обаятельная и веселая женщина и сделала всю экскурсию просто незабываемой! Отдельное спасибо Давиду за безупречную организацию - все прошло гладко под его чутким руководством! Сама экскурсия была насыщена захватывающими видами, множеством разных локаций и вкусной едой и напитками. Мы имели возможность насладиться природой наедине с самим собой и посетить священные места. Автобус был новым и очень комфортным, и благодаря аккуратному водителю поездка прошла легко! Я с уверенностью могу порекомендовать эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Степанцминда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
  2. Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
  3. Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
  4. Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
  5. Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Степанцминда" можно забронировать 24 экскурсии от 13 до 277 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 3641 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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