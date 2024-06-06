1 чел.
По популярности
скидка
44%
Групповая
11 часов
Навстречу Казбеку: путешествие по культурным сокровищам Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Начало: На проспекте Шота Руставели
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
32€18 за человека
скидка
70%
Групповая
10 часов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€18 за человека
скидка
45%
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Казбеги: Монастырь на Казбеке и крепость Ананури
Путешествие в Казбеги из Тбилиси - идеальный способ исследовать Грузию. Посетите монастырь на Казбеке и крепость Ананури за один день
Начало: Возле метро Руставели
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00 и 09:15
Завтра в 09:00
10 июня в 08:45
47€26 за человека
скидка
55%
Групповая
11 часов
Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии
Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
скидка
39%
Групповая
10 часов
Казбек и Дарьяльское ущелье: путешествие по карте Грузии
Откройте для себя дух Грузии, путешествуя по Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами и историческими местами
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
23€14 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 228€206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Военно-Грузинской дороге, откройте для себя монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Начало: Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красоты горной Грузии
Впечатляющая природа и история по пути в Казбеги
Начало: Место Вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €195 за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
11 часов
Казбек - «Страж Востока»
Легендарная дорога, судьбы людей и отстраненное величие природы
Начало: У вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
от 280€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дорога к легендарному великану Казбеку
Поездка по живописным местам Грузии, от которых захватывает дух
Начало: Недалеко от парка Роз, либо заберем вас из отеля (...
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€277 за всё до 4 чел.
скидка
32%
Групповая
11 часов
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
Сказочно красивое путешествие в мир заснеженных вершин, горных рек и древних церквей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
28€19 за человека
Групповая
11 часов
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
Загадочное водохранилище, вершины в миниатюре, горная церковь и потрясающая природа
Начало: На улице Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€47 за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
Прочувствовать величие природы Сакартвело в дружеском путешествии по Военно-Грузинской дороге
Начало: Я заеду за вами в пределах центра города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€165 за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Казбек покорить сложно, но он покорит вас
Легендарные пейзажи и история Военно-Грузинской дороги
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от €55 за человека
Групповая
11 часов
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм в Гергети - на групповой экскурсии
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€50 за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия к Казбеку и селу Каноби из Тбилиси
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, полное впечатлений и открытий исторических сокровищ
Начало: в районе Майдана
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
€30 за человека
Мини-группа
10 часов
Дорога к седовласому Казбеку - путешествие, которое будет вам сниться
Познакомиться с визитными карточками Военно-Грузинской дороги и увидеть знаменитую церковь в Гергети
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali, у знака «I Love Tbi...
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€80 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Древний исторический путь через Дарьяльское ущелье, а также дегустация вина и чачи
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
321€193 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Джута и Казбек: единение с природой
Приключенческая и познавательная поездка к великой горе и живописному ущелью
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€200 за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Главные места Военно-Грузинской дороги и непроторенные тропы - исследуем и влюбляемся
Начало: На площади Европы в Тбилиси
Расписание: в среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
€59 за человека
скидка
69%
Групповая
11 часов
Казбек и минеральные источники: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от крепостных стен до вершин Казбека, от медовой дегустации до минеральных вод
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
42€13 за человека
Индивидуальная
11 часов
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Начало: возле вашей гостиницы
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
скидка
24%
Групповая
11 часов
Казбек, о страж востока! Групповая экскурсия
Отправиться в места, которые воспевал ещё Лермонтов два столетия тому назад
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21€16 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLapin6 июня 2024Спасибо Давиду как организатору и гиду Еве с водителем, за отличную экскурсию. Все прошло гладко и везде нам сопутствовала удача:
- ООльга6 июня 2024Счастье не за горами - Счастье В ГОРАХ! 🤗 Я благодарю Владимира, нашего Гида, за незабываемые эмоции, за наш тур в
- ААся6 июня 2024Замечательная экскурсия! Мы остались под огромным впечатлением от Казбека. Если хотите интересного общения и много красивых фотографий, вы не пожалеете 🥰
- aanna5 июня 2024Брала экскурсию в Казбеги. Хочу поблагодарить ребят за отличную организацию. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Виды просто потрясающие. Отдельное спасибо нашему гиду Нино. Рассказала нам много полезной информации и по возвращении в город даже посадила на такси:)
- ВВладимир5 июня 2024Было очень познавательно и весело! Много незабываемых ощущений! Горы - это целая отдельная Вселенная! Впервые испытал чувство, когда невозможно оценить
- ААнна4 июня 2024Все прошло очень хорошо, мы остались довольны! Гид Роберт, помимо хороших знаний, оказался ещё и прекрасным певцом и радовал нас по дороге красивыми песнями на грузинском языке!
- oolia4 июня 2024Десять из десяти. Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и душевно. Нино замечательный экскурсовод, рассказывала и на русском и на
- ДДиана4 июня 2024Экскурсия прошла на высшем уровне, все остались довольны, даже несмотря на то, что она достаточно длительная. Посмотрели все указанные места,
- ППолина4 июня 2024Спасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация вин, красивейшие локации по дороге. Местная кухня в ресторане, а именно Чашушули и Хванчкара - в самом ❤️:)) От professional smokers😉😂
- ММария3 июня 2024Это было просто великолепное путешествие! Гид Генриетта легко погрузила нас в атмосферу настоящей Грузии с помощью народных притч, шуток и рассказов
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Степанцминда»
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